Tecno cherche à s’associer à un fabricant de lentilles établi pour de futurs produits

Tecno est rapidement devenu l’une des 10 meilleures marques de smartphones au monde et, plus récemment, il a révélé que ses ambitions d’entrer sur le marché haut de gamme ne sont pas un secret, vous n’avez peut-être pas remarqué que l’entreprise se positionne également comme un leader dans l’innovation des appareils photo pour smartphones. Et il cherche à s’associer à certains des grands noms de l’industrie de la photographie pour passer à l’étape suivante.

Nous nous sommes entretenus avec M. Laury, directeur marketing de Tecno, à l’occasion du lancement du Phantom X2 : “Pour la série Phantom X2, nous avons consulté le photographe professionnel, Rankin. Il est bien connu pour avoir pris des portraits de personnes comme The Queen et de nombreuses célébrités hollywoodiennes. Il nous a donné des informations précieuses et des recommandations sur la façon de créer le meilleur appareil photo portrait : “.

Le résultat final est l’un des meilleurs appareils photo portrait que nous ayons testés à ce jour – un avec un design rétractable original, qui combine un grand capteur et une grande ouverture qui se traduisent par un joli bokeh naturel sans astuce informatique.

Cette caméra se trouve sur le Tecno Phantom X2 Pro, que nous avons récemment examiné. Mais Tecno ne s’arrête pas là. La société a confirmé qu’elle était en pourparlers avec des fabricants de lentilles établis pour le développement de futurs produits.

Tecno n’a mentionné aucun nom, mais nous en entendrons sans aucun doute plus parler dans les mois à venir. Hasselblad, Leica et Zeiss sont déjà en partenariat avec des fabricants de smartphones afin que nous puissions les exclure, mais il ne manque pas de grands noms restants.