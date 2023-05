Tecno Camon 20 Premier officiel avec Dimensity 8050, caméra ultra large 108MP

Tecno vient de dévoiler le Camon 20 Premier 5G avec un design haut de gamme avec du cuir et de la céramique à l’arrière. Tecno affirme que la construction est premium et « exempte de la fragilité du plastique » et que chaque téléphone prend 56 heures de polissage et 576 heures au total à construire.

Le panneau arrière est recouvert de cuir à motif litchi, tandis que le module de caméra est en céramique nanocristalline. Le téléphone est disponible en Serenity Blue ou Dark Welkin (noir).









Tecno Camon 20 Premier 5G

Le Camon 20 Premier 5G contient une configuration de caméra intéressante. Cela commence par un appareil photo principal 50MP RGBW avec objectif 23mm f/1.8 et OIS à décalage de capteur. Ensuite, il y a l’appareil photo ultra large 108MP 13mm f/2.2 avec autofocus et capacités macro.

Le capteur de profondeur 2MP f/2.4 et le capteur AF laser sont beaucoup moins utiles. À l’avant, il y a une caméra selfie à focale fixe de 32MP f/2.4.

Tecno a opté pour la nouvelle puce MediaTek Dimensity 8050 pour le Camon 20 Premier 5G. Il comprend quatre cœurs Cortex-A78 et quatre unités Cortex-A55. La puce est couplée à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage intégré.

À l’avant, il y a un AMOLED de 6,67 pouces 2400x1080px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un scanner d’empreintes digitales intégré.

Le Tecno Camon 20 Premier 5G dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 45 W. Le prix et la disponibilité seront détaillés plus tard.

