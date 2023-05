Tecno Camon 20 Premier en examen

Nous avons le nouveau Tecno Camon 20 Premier au bureau, alors voici un déballage, avant que l’équipe de révision ne commence.

Vous obtenez un ensemble bien approvisionné avec un étui mat de qualité, un chargeur 45 W, des écouteurs et un câble USB-C.











Déballage du Tecno Camon 20 Premier

Une autre chose qui rend le Tecno Camon 20 Premier spécial (pas le nom) est la finition arrière. Tecno l’appelle un Puzzle Deconstructionist Design et il est doté du « cuir Magic Sking », qui est doux mais résistant aux empreintes digitales et à l’abrasion. Nous avons le modèle Serenity Blue, tandis que le Black a une finition brillante.

La surface du panneau arrière du Tecno Camon 20 Premier est proche du cuir, mais n’est pas aussi caoutchouteuse et adhérente que certains des autres panneaux similaires que nous avons examinés. Il se sent vraiment de qualité supérieure et agréable au toucher et nous comprendrions si vous laissez l’étui dans la boîte.

Le cadre du Tecno contraste joliment avec le panneau arrière. C’est une finition brillante et miroir et il est entièrement plat, ce qui permet au téléphone de se tenir debout tout seul et de se sentir en sécurité dans la paume. Dans l’ensemble, nous appellerions le Tecno Camon 20 Premier d’une fabrication exquise et certainement bien meilleur que son prix ne le suggère.

À l’arrière se trouve un appareil photo principal de 50 MP 1/1,56″ avec stabilisation par décalage du capteur, autofocus à détection laser et de phase. À côté se trouve un jeu de tir ultra large de 108 MP avec autofocus et capacités de gros plan macro. restez pour aider avec les photos macro.

Il s’agit d’un système d’imagerie intrigant d’une entreprise qui prouve rapidement sa capacité à innover dans la section caméra, et nous le testerons minutieusement dans notre examen.

Pour compléter ce rapide aperçu, le Tecno Camon 20 Premier dispose d’un panneau AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un chipset Dimensity 8050 de 6 nm, d’une batterie de 5 000 mAh et d’Android 13 sous HIOS 13.