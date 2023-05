Tecno Camon 20, 20 Pro 5G et 20 Pro Premier font leurs débuts en Inde

Les Tecno Camon 20 et Camon 20 Pro 5G et Camon 20 Premier dévoilés plus tôt ce mois-ci viennent de faire leurs débuts aujourd’hui en Inde.

Le Camon 20 Premier sera disponible dans les couleurs Dark Welkin et Serenity Blue en une seule version avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il sera disponible à partir de la troisième semaine de juin, mais le prix n’a pas encore été confirmé.

Le Camon 20 est disponible dans les couleurs Glacier Glow, Serenity Blue et Predawn Black avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il sera disponible à partir de demain 29 mai pour 14 999 INR (181 $).

Le Camon 20 Pro 5G est proposé dans les teintes Serenity Blue et Dark Welkin et est le seul à se décliner en deux versions. La RAM de 8 Go et le stockage de 128 Go coûtent 19 999 INR (242 $), tandis que le double du stockage fait grimper le prix à 21 999 INR (266 $). Les ventes de celui-ci débuteront dans la deuxième semaine de juin

Le Camon 20 Premier 5G contient une configuration de caméra intéressante avec une caméra principale 50MP RGBW avec objectif 23mm f/1.8 et OIS à décalage de capteur. Ensuite, il y a l’appareil photo ultra large 108MP 13mm f/2.2 avec autofocus et capacités macro. À l’avant, il y a une caméra selfie à focale fixe de 32MP f/2.4.

Tecno a opté pour la nouvelle puce MediaTek Dimensity 8050 pour le Camon 20 Premier 5G. À l’avant, il y a un AMOLED de 6,67 pouces 2400x1080px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un scanner d’empreintes digitales intégré. En dessous se trouve une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 45 W.

Notre examen Camon 20 Premiere est déjà en cours, et pendant que nous le terminons, vous pouvez lire notre déballage ici.





Le Camon 20 et le Camon 20 Pro 5G ont des spécifications similaires avec des différences notables dans les départements chipset et caméra. Le Camon 20 est alimenté par le SoC Helio G85 et arbore une caméra principale de 64MP à l’arrière, rejointe par une profondeur de 2MP et des unités QVGA, tandis que le Camon 20 Pro 5G a la puce Dimensity 8050 à la barre avec la configuration de la triple caméra à l’arrière comprenant Caméras primaires 64MP (avec OIS), macro 2MP et caméras de profondeur 2MP.

Le reste des spécifications partagées par les deux smartphones comprend un appareil photo selfie 32MP, HiOS 13 basé sur Android 13 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 33 W. Le Camon 20 et le Camon 20 Pro 5G contiennent également des écrans FullHD+ AMOLED de 6,67″, mais le panneau du modèle Pro a un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz.









Tecno Camon 20 • Tecno Camon 20 Pro

Vous pouvez consulter la comparaison détaillée des spécifications des trois téléphones Camon 20 ici pour en savoir plus à leur sujet. La série Tecno Camon 20 comprend également le Camon 20 Pro, mais celui-ci n’a pas encore été lancé en Inde.