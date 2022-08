Tecno Camon 19 Pro 5G sera bientôt lancé en Inde

Tecno a récemment lancé le Spark 9T en Inde, et le prochain smartphone qu’il introduira dans le pays est le Camon 19 Pro 5G. Tecno n’a pas encore révélé la date de lancement du Camon 19 Pro 5G, mais il a déclaré que le smartphone “arrive bientôt”.

Nous ne connaissons pas non plus le prix indien du Tecno Camon 19 Pro 5G, mais nous savons ce que le smartphone a à offrir puisqu’il est déjà disponible sur d’autres marchés. Le Camon 19 Pro 5G est alimenté par le SoC Dimensity 810, exécute HiOS 8.6 basé sur Android 12 et dispose de deux options de mémoire : 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go.

Le smartphone est construit autour d’un écran LCD FullHD + 120 Hz de 6,8 pouces avec un trou de perforation centré pour la caméra selfie 16MP. À l’arrière, il dispose d’une caméra principale 64MP rejoint par des unités macro 2MP et profondeur 2MP. La caméra principale a OIS et utilise un RGBW + Lentille G+P, annoncée pour augmenter l’apport de lumière de plus de 208 %.

Le reste des points forts du Tecno Camon 19 Pro 5G comprend un lecteur d’empreintes digitales latéral, NFC, USB-C et une prise casque 3,5 mm. Une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W permet de maintenir l’ensemble en état de marche.

Tecno a également lancé un modèle 4G du Camon 19 Pro, alimenté par le SoC Helio G96. Il échange l’unité macro 2MP avec un appareil photo téléobjectif 50MP et le tireur selfie 16MP avec un appareil photo 32MP.

Vous pouvez lire la revue détaillée de notre Tecno Camon 19 Pro 4G ici pour en savoir plus ou regarder la revue vidéo liée ci-dessous.