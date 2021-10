Tecno Camon 18 proposera une triple caméra et un zoom optique 5x

Tecno est l’un des fabricants qui a fait de grands progrès dans le segment budget et milieu de gamme au cours de la dernière année. Sa série Camon 17 offrait de grands écrans, une grande autonomie de batterie et des appareils photo respectables et nous avons maintenant un premier aperçu complet de la prochaine génération de Camon 18.





Tecno Camon 18

Du point de vue de la conception, Camon 18 présente un dos plat avec des bords carrés complété par un écran plat avec une découpe perforée. L’ouverture de la caméra selfie apparaît plus petite que sur la précédente série Camon 17.

Il y a un gros bouton d’alimentation sur le côté droit. Les images que nous avons obtenues montrent l’appareil dans des couleurs bleu clair et bleu foncé, bien que nous nous attendions à voir plus de coloris une fois qu’il sera officiel.







Caméras Tecno Camon 18

En se déplaçant à l’arrière, nous voyons un système de triple caméra avec des objectifs équivalents 16-135 mm et des ouvertures f/1.6-3.5. L’îlot de caméra annonce également un zoom hybride 60x qui devrait offrir une stabilisation d’image. Nous n’avons pas les informations réelles sur les capteurs de l’appareil photo ici, mais nous en saurons, espérons-le, bientôt plus à leur sujet et sur le reste de la fiche technique du Camon 18.