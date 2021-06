Tecno Camon 17 Pro en révision

Tecno est une marque qui dessert les marchés en développement et se concentre généralement sur les appareils à bon rapport qualité-prix. Ces téléphones ne visent pas seulement à en avoir pour votre argent, mais ils sont plutôt adaptés aux goûts et aux aversions spécifiques de plusieurs marchés clés.

Le Tecno Camon 17 Pro est l’un des téléphones les plus avancés qu’il ait construit à ce jour, bien qu’il ne soit pas tout à fait au niveau du Camon 16 Premiere, que nous avons examiné l’année dernière. Les deux sont dans le segment de prix le plus élevé de la gamme Tecno avec le 17 Pro au prix de 125 000 NGN au Nigeria (ce qui se convertit en 305 $ ou 250 €).

La bonne nouvelle est que vous obtenez un package complet pour votre argent – il y a un chargeur rapide de 25 W, un câble USB A-to-C, un étui de protection et même un casque filaire. Tecno ne suppose pas seulement que vous avez déjà ces choses à la maison ou que vous êtes prêt à dépenser plus pour elles.

Alors que le Camon 17 Pro est assez performant dans tous les domaines (compte tenu de son segment de prix), l’accent est mis sur les caméras. L’unité principale à l’arrière a un capteur de 64MP et elle est reliée par une caméra ultra-large de 8MP.

La caméra frontale est encore plus intéressante car elle dispose d’un capteur 48MP pour des selfies de haute qualité. Le capteur peut effectuer le binning de pixels, mais il y a aussi un flash à double LED intégré dans la lunette supérieure, donc les photos et les vidéos de nuit devraient être excellentes. Le téléphone est livré avec un éditeur vidéo simple qui propose des transitions prédéfinies, une musique de fond et d’autres éléments nécessaires pour créer une compilation amusante de vos vidéos.

Le Camon 17 Pro a un grand écran de 6,8 pouces, ce qui rend le téléphone lui-même assez grand. Pourtant, c’est un plus s’il s’agit de votre seul/principal appareil numérique. C’est aussi une bonne dalle, un LCD IPS avec une luminosité de 500 nits. Et il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui ajoute un peu de sensation premium.

Le chipset Helio G95 a un GPU assez décent, bien qu’il n’ait pas assez de punch pour les jeux à 90 ips (du moins pas en pleine résolution). La puce est comparable au Snapdragon 720G en termes de performances. Et vous obtenez Android 11 (HIOS 7.6) prêt à l’emploi, ce qui n’est pas toujours le cas – nous pouvons citer certains téléphones 5G lancés avec Android 10.

Tecno était assez généreux avec la mémoire – le téléphone dispose de 8 Go de RAM, ce qui est suffisant pour le multitâche. Et il y a 256 Go de stockage intégré, vous pouvez donc installer de nombreux jeux. Il y a aussi un slot microSD dédié, vous pouvez donc ajouter encore plus de stockage si vous manquez de place.

La dernière caractéristique qui rend le téléphone plus premium que ses frères et sœurs est le chargeur rapide de 25 W inclus dans la boîte. Cependant, la batterie de 5 000 mAh aurait pu être plus grande, surtout compte tenu du prix de l’appareil.

Le Tecno Camon 17 Pro se retrouve dans les segments de smartphones les plus disputés. Peut-il atteindre un attrait plus large que le 16 Premier ministre ou s’appuie-t-il sur une connaissance locale de ses marchés clés ? C’est ce à quoi nous essaierons de répondre dans le prochain examen.