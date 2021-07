Tecno Camon 17, Camon 17 Pro sont officiellement en Inde

Tecno India a promis de proposer les smartphones Camon 17 et Camon 17 Pro à ses fans, et le jour est enfin venu. Les deux appareils sont en pré-commande sur Amazon, la première vente étant prévue le lundi 26 juillet prochain.

La vanille Camon 17 est livrée avec un chipset Helio G85, quatre caméras et Android 11. Il possède une grosse batterie de 5 000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 18 W, et Tecno a fixé le prix du combiné à 12 999 INR, soit environ 175 $. Actuellement, il n’y a qu’un seul choix de mémoire – 6/128 Go.

Le Camon 17 Pro, que nous avons déjà examiné, possède une puce Helio G95 légèrement plus puissante, de meilleurs appareils photo avec un tireur de 64 MP à la barre et un grand écran LCD de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+.

L’unité que nous avons examinée est livrée avec une charge rapide de 25 W, mais l’Inde obtient 33 W. Le prix ici est de 16 999 INR (230 $) une fois la vente commencée. Les utilisateurs qui achètent le Camon 17 Pro auront également la possibilité de récupérer une paire gratuite d’Ear Buds 1, les propres écouteurs TWS de Tecno, qui coûtent 1 999 INR s’ils sont achetés séparément.

