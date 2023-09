Tecno annonce le concept de smartphone enroulable Phantom Ultimate

Tecno a dévoilé aujourd’hui le dernier produit de ses laboratoires de R&D : le concept de smartphone enroulable Phantom Ultimate. Il s’étend latéralement, augmentant l’affichage de 6,55″ à 7,11″ en 1,2 à 1,3 secondes. Ce deuxième appareil concept de Tecno est très similaire au Vision V uniquement sans la partie pliable.

Le Phantom Ultimate dispose d’un système de moteur à entraînement unique qui agrandit l’appareil en appuyant simplement sur un bouton, positionné sur le côté supérieur droit du téléphone. Lorsque l’appareil est déroulé, il s’agit d’un smartphone de base de 6,55 pouces, avec un écran supplémentaire situé à l’arrière, agissant comme un affichage permanent.

En termes de spécifications, le panneau est un LTPO AMOLED sur cellule de 7,11 pouces avec une résolution de 2 296 x 1 596 pixels et 388 PPI. Il offre une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %, bien que de tels chiffres soient difficiles à vérifier sur un concept.

L’appareil fait 9,93 mm d’épaisseur à sa base et Tecno promet que vous pourrez facilement le tenir dans une seule main. L’appareil est doté d’un verre de protection pour la zone coulissante et d’un dos texturé pour une meilleure adhérence.

La très triste nouvelle est qu’à ce stade, le Phantom Ultimate n’est qu’un concept et rien n’indique qu’il arrivera sur le marché de si tôt. De toute évidence, certaines limitations technologiques doivent être surmontées pour que nous puissions obtenir des téléphones enroulables et on ne sait pas combien de temps cela pourrait prendre.