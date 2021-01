Alors que le scientifique américain appelé La mousson de l’Inde 2019 est la catastrophe la plus meurtrière au monde cette année-là, observation est à la fois 2019 et 2020 vu pluies de mousson supérieures à la moyenne avec une intensité irrégulière, c’est-à-dire sèches sorts en juillet suivi d’un absolu inonder en août et septembre.

L’Inde a connu pour la dernière fois une telle averse en 1994 et 1976, à près de vingt ans d’intervalle; mais cette fois, il a frappé les années suivantes. Et c’était après un sécheresse en 2018.

Le changement climatique accélère sans aucun doute le chaos de la mousson en Inde; et il n’est pas étonnant que des activistes indiens comme Licypriya Kangujam suivent la Suédoise Greta Thunberg pour signaler l’urgence climatique!

Les moussons excessives et erratiques ont été les plus destructrices pour le secteur agricole. Les deux années ont vu des inondations endommager les cultures sur pied. Excès des pluies pendant le stade de croissance des cultures, coupés leur taille par endroits. La variation de température a augmenté les attaques de ravageurs, détruisant la production. Et le manque d’installations de stockage et de séchage a pourri la récolte périssable à forte teneur en humidité.

Les deux années ont vu Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Karnataka, Gujarat, etc. et des cultures comme soja, oignon, urad, canne à sucre, Patate, le coton, le riz, le tur et l’arachide en souffrent. Alors que la superficie a augmenté en Inde, des pluies excessives et irrégulières ont ruiné 32 hectares de lakh de terres agricoles en 2020, et encore plus surface en 2019.

Recherche spectacles la perte de production augmente les suicides d’agriculteurs pendant les inondations. Avec 42 pour cent de l’Inde la main d’oeuvre engagés dans l’agriculture (égal à la population totale du Pakistan), l’impact social est plus désastreux. Dans l’état actuel des choses, la population indienne devrait traverser 1,5 milliard d’ici 2036 alors que son secteur agricole est toujours en retard sur ses pairs asiatiques productivité. Et avec 30% de ses les terres agricoles risque de dégradation, la sécurité alimentaire reste un défi.

Il est impératif d’intégrer des technologies et des processus innovants en Inde qui peuvent aider la production agricole, les moyens de subsistance des agriculteurs et la sécurité alimentaire malgré des pluies irrégulières et excessives, une tendance climatique qui ne peut que se reproduire à l’avenir!

La Journée mondiale de l’alimentation 2020 de la FAO stressé des changements fondés sur l’innovation pour une agriculture résiliente au climat, ce qui implique qu’il s’agit d’un domaine d’intérêt pour les parties prenantes mondiales. Certaines technologies et processus innovants font déjà preuve de valeur, ce qui les place bien pour être mis à l’échelle et reproduits. Ils concernent différents aspects de la chaîne agricole, mais tous contribuent à lutter contre les menaces climatiques.

UPL, une société agrochimique indienne, a développé Zeba. C’est un additif de sol super-absorbant à base d’amidon qui agit comme une éponge d’eau pour réduire la dépendance à l’irrigation ou aux pluies. Dans les régions touchées par de faibles eaux souterraines ou des sécheresses dues aux risques climatiques, cela peut contribuer à la conservation de l’eau en retenant l’humidité du sol. De plus, la moindre dépendance vis-à-vis des camions-citernes implique une réduction des émissions de carbone des camions, un autre élément de risque climatique. Sur l’eau, Tal-Ya Water Technologies d’Israël a breveté une plaque en plastique recyclable à base de polypropylène qui recouvre la racine de la récolte. Il peut économiser environ 50% de la consommation d’eau en utilisant de manière optimale l’eau de pluie et la rosée. Outre l’efficacité de l’utilisation de l’eau, cela peut également réduire dans une certaine mesure le besoin d’engrais et de désherbants.

Concernant le stockage, le célèbre technologue alimentaire israélien Shlomo Navarro a a inventé Cocons GrainPro. Il s’agit d’un emballage léger et économique en matériau PE pour stocker les céréales, les gardant à l’abri de l’humidité et des parasites – deux défis qui s’accélèrent lors de pluies excessives et irrégulières. Les cocons supportent la fumigation et ne nécessitent pas de stockage frigorifique, ce qui manque de toute façon à la plupart des pays en développement. Il est maintenant utilisé dans plus de 100 pays, y compris en Asie et en Afrique.

La serre dans une boîte de Kheyti Tech protège revenus et production des agriculteurs contre les risques climatiques à Telangana. La serre portative est installée dans une partie du champ et permet l’irrigation goutte à goutte et la protection contre les ravageurs. Alors que les risques climatiques peuvent affecter le champ exposé, la parcelle de la serre reste protégée et assure un revenu de base pour l’agriculteur afin de réduire les risques de subsistance.

En plantation, Siddhi Vinayak Agri Processing La technologie consiste à suspendre les jeunes tubercules en l’air et à pulvériser sur les racines un brouillard d’eau et de nutriments. Les témoignages d’agriculteurs montrent que les tubercules de sa variété de semences SV2 ont non seulement vu une productivité plus élevée, mais que les producteurs de pommes de terre du Maharashtra ont constaté un minimum de pourriture et de brûlure sur leurs cultures pendant les pluies excessives, réduisant ainsi les dommages de rendement causés par la pluie de près de 80 à 90% dans les tubercules traditionnels. à seulement 10-15 pour cent dans les tubercules SV2.

L’évaluation des modèles météorologiques ne peut pas être loin derrière en ce qui concerne les risques climatiques. Basé sur l’IA d’Ignitia Solution, IskaWeather, soutient une agriculture climato-intelligente pour les petits agriculteurs d’Afrique de l’Ouest avec des prévisions météorologiques régulières par SMS. Contrairement aux applications pour smartphone, les SMS peuvent être vus même dans les anciens téléphones multifonctions, car la plupart des petits exploitants des pays en développement n’utilisent pas encore de smartphones.

En fin de compte, l’agriculture est impactée par la disponibilité de l’eau, la qualité de l’eau, la fertilité des sols, les maladies du sol, les fluctuations de température, les incidences de ravageurs, la salinité, etc., et chacun de ces facteurs est à son tour impacté par le changement climatique. L’intégration de processus et de technologies innovants pour rendre l’agriculture résiliente au climat n’est plus un choix, mais désormais une nécessité pour soutenir nos agriculteurs et la société. Les premiers acteurs qui adopteront et reproduiront de telles solutions et les appliqueront mieux résisteront aux risques climatiques.

Hemant Gaur est le directeur général de Siddhivinayak Agri Processing et M. Sourajit Aiyer est consultant, South Track Fast Track Sustainability Communications.