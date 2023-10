Technologie : Une technologie pour aider EC à surveiller les saisies en temps réel | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : Les prochaines élections législatives dans cinq États seront témoins du déploiement du Commission électorale le dernier technologie initiative visant à renforcer la transparence dans le contrôle de l’utilisation du pouvoir financier et des incitations électorales, ainsi que les mesures prises par les agences centrales et étatiques pour lutter contre de telles infractions.La technologie, appelée Système de gestion des saisies électorales (ESMS), est une plate-forme sur laquelle toutes les agences centrales et étatiques d’application des lois seront intégrées, qui leur demandera de télécharger les détails de chaque mouvement enregistré et saisie d’argent liquide, d’alcool, de drogues, etc. illicites, permettant également des mises à jour en temps réel depuis le terrain. ainsi que la coordination et le partage de renseignements entre ces agences.« Nous avons donné des instructions strictes à toutes les agences chargées de l’application des lois (concernant la répression des incitations électorales) et nous sommes sérieux », a déclaré le commissaire électoral en chef (CCE) Rajiv Kumar a déclaré, ajoutant que les résultats obtenus dans les sondages d’État en termes de lutte coordonnée contre le pouvoir de l’argent ouvriront la voie à des élections générales de 2024 plus propres et sans incitation.« Avec l’ESMS, les agences devront faire rapport dès qu’elles prendront des mesures et, si elles ne fournissent pas de détails, il nous dira qu’aucune mesure n’a été prise par une agence particulière », a-t-il déclaré.Les saisies ont augmenté à pas de géant au cours des derniers sondages. Les saisies ont grimpé de 3 626 %, passant de Rs 83 crore à Rs 384 crore lors des récents sondages du Karnataka. L’augmentation des saisies entre le dernier scrutin et les élections précédentes était de 2 184 % à Tripura, 1 150 % au Nagaland, 6 627 % au Meghalaya, 2 862 % au Gujarat, 533 % au HP et 200 % dans l’Uttarakhand.