Technologie remise à neuf ou d’occasion : quelle est la meilleure et pourquoi ?

De nombreuses personnes achètent encore des téléphones sous contrat, car cela évite de débourser une énorme somme forfaitaire pour un nouveau téléphone. Mais cela ne représente généralement pas une bonne valeur : additionnez le montant total que vous dépenserez sur 24 mois et c’est généralement plus que si vous aviez acheté le téléphone et obtenu une excellente offre SIM uniquement.

Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre d’acheter un tout nouveau téléphone, et il n’y a pas la possibilité d’obtenir un iPad, un ordinateur portable ou un autre appareil technologique sous contrat.

La chose évidente à faire est d’acheter de la technologie d’occasion sur eBay, Gumtree et d’autres endroits. Trouvez un vendeur très bien noté offrant le produit que vous voulez en excellent état et vous pourriez économiser beaucoup par rapport à l’achat de la même chose neuve.

Cependant, il existe une autre option : les appareils remis à neuf.

Les détaillants et les fabricants commencent à comprendre que de nombreux acheteurs veulent non seulement des prix plus bas, mais aussi que leurs achats soient plus respectueux de l’environnement.

C’est pourquoi vous verrez de plus en plus de modèles remis à neuf vendus par Amazon, Apple, les détaillants de téléphones et les détaillants de technologie générale.

Mais que signifie réellement remis à neuf ?

Ici, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir afin que vous puissiez prendre une décision éclairée lors de la recherche de votre prochaine mise à niveau.

Quelle est la différence entre les appareils reconditionnés et les appareils d’occasion ?

Rénover quelque chose, au sens traditionnel, signifie que vous l’embellirez pour améliorer son apparence et, peut-être, son fonctionnement.

Malheureusement, lorsqu’il s’agit de technologie, le reconditionné peut signifier différentes choses selon l’endroit où vous l’achetez.

Cela pourrait signifier qu’il s’agit d’un appareil usagé d’occasion qui a été vérifié et nettoyé, dont les données de l’ancien propriétaire ont été effacées, classées en fonction de son état, emballées avec un chargeur et un câble USB, puis mises en vente.

Aucune remise à neuf réelle au-delà du nettoyage physique n’a lieu.

Cependant, certains détaillants (et fabricants) effectuent des remises à neuf sur les téléphones et autres appareils. Ils remplaceront les piles, les composants défectueux et – parfois – même l’écran et le boîtier afin que vous ne puissiez pas le distinguer du neuf. Apple et Samsung proposent des téléphones remis à neuf comme ceux-ci, mais ils peuvent sembler assez chers par rapport aux appareils « classés ». Il existe également des sociétés indépendantes telles qu’Aznu qui remettront à neuf les téléphones (actuellement uniquement Samsung et iPhone).

En parlant de classement, vous le verrez lorsque vous achèterez un téléphone remis à neuf chez un détaillant tel que SmartFoneStore, Musique PieBack Market ou 4Gadgets.

Malheureusement, ils n’utilisent pas tous un système standard et comparable. Le « très bon » d’un détaillant peut être différent de celui d’un autre, ou ils peuvent utiliser A, B, C pour représenter « Impact », « Excellent » et « Bien ».

Cela signifie que vous devez lire attentivement la description pour voir ce que chacun signifie, afin d’être certain de l’état que vous recevrez.

La plupart vous indiqueront la santé de la batterie (en pourcentage) si la batterie n’a pas été remplacée, mais cela vaut la peine de vérifier si ce n’est pas spécifié : vous ne voulez pas vous retrouver avec un téléphone qui dure une demi-journée avant besoin d’une recharge. De nombreux détaillants ne donnent pas de chiffre exact mais garantissent un minimum de 80 %.

La principale différence entre l’achat d’un appareil remis à neuf et d’occasion est que vous devriez obtenir une garantie avec un appareil remis à neuf. Les détaillants mentionnés ci-dessus offrent tous une garantie de 12 mois, vous êtes donc couvert si l’article que vous achetez devient défectueux.

Vous paierez plus que l’appareil équivalent d’un vendeur privé sur ebay ou Craigslist, mais acheter en privé comme celui-ci signifie que vous êtes seul si le téléphone développe des problèmes après quelques semaines. Il existe une certaine protection offerte si vous avez acheté l’article sur eBay en utilisant PayPal, mais aucune si vous achetez via Gumtree ou des sites similaires.

Retour Marché

Les appareils remis à neuf ont tendance à être un peu plus chers que les appareils d’occasion, mais cela est dû au coût de la fourniture d’une garantie, ainsi qu’aux éventuels nettoyages et réparations effectués. Évidemment, le prix se reflétera également dans la qualité que vous choisirez : les appareils en parfait état coûteront plus cher que ceux présentant des défauts esthétiques.

Appareils Apple remis à neuf

Si vous achetez un iPhone, un iPad, un MacBook remis à neuf ou autre chose du Apple Store remis à neuf il semblera tout neuf.

En tant que fabricant, Apple peut plus facilement remplacer les pièces et fournir un appareil « comme neuf » qui a été équipé de composants d’origine et de nouvelles batteries. Ils sont impossibles à distinguer d’un appareil neuf et bénéficient également de la même garantie qu’un nouvel appareil Apple, ce qui en fait le moyen le plus sûr d’obtenir un iPhone, un iPad, un Mac ou un autre appareil à prix réduit.

La mauvaise nouvelle est que la remise n’est généralement que de 15% sur le prix de détail, ce qui n’est pas aussi économique que l’achat d’un appareil d’occasion classé.

Amazon renouvelé

Amazon vend également des produits remis à neuf dans son Magasin renouveléy compris les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les consoles et les ordinateurs de bureau.

Ce n’est pas la même chose qu’Apple : Amazon lui-même n’est généralement pas impliqué. Au lieu de cela, “les produits sur Amazon Renewed sont inspectés et testés par des fournisseurs qualifiés pour fonctionner et avoir l’air neufs, et sont couverts pendant 1 an par la garantie Amazon Renewed”.

Les appareils renouvelés ne seront pas indiscernables des nouveaux, mais la liste doit fournir des détails sur ce à quoi s’attendre, comme « Ce produit est en « Excellent état ». Il ne montre aucun signe de dommage cosmétique visible à une distance de 30 centimètres. et “Ce produit aura une batterie qui dépasse 80 % de sa capacité par rapport au neuf.” “Les accessoires peuvent ne pas être d’origine, mais seront compatibles et entièrement fonctionnels. Le produit peut être livré dans une boîte générique.

Vous devez donc lire les détails pour vérifier l’état et la santé de la batterie. Vous pouvez en savoir plus sur Amazon renouvelé.

Les économies proposées peuvent également être assez substantielles.

Il vaut également la peine de garder un œil sur les offres Amazon Warehouse. Il s’agit souvent de retours clients inutilisés qui peuvent avoir des emballages endommagés mais qui sont par ailleurs neufs. Les articles sont classés afin que vous puissiez choisir si vous êtes prêt à accepter un article qui pourrait avoir des rayures ou des dommages, ou si vous êtes seulement prêt à acheter quelque chose avec un emballage endommagé ou ordinaire.

Pour rechercher des offres Warehouse, utilisez le menu déroulant à gauche de la barre de recherche sur le site Web d’Amazon et choisissez Amazon Warehouse, puis saisissez ce que vous recherchez et appuyez sur Entrée.

Produit d’occasion certifié Samsung

D’autres fabricants proposent des versions reconditionnées de leurs produits, quoique de façon sporadique. Samsung a un magasin rénové aux États-Unis mais pas au Royaume-Uni. Il s’appelle Samsung Certified Pre-Owned et confirme à nouveau que les appareils sont restaurés dans leur état d’origine par ses ingénieurs et bénéficient d’une garantie d’un an. Le principal problème est que les produits proposés au moment de la rédaction avaient quelques années, le Galaxy S8 était le plus récent et en rupture de stock, signalant que ce service n’est peut-être plus une préoccupation permanente.

Magasin Microsoft Certified Refurbished Surface

Microsoft a également un US-only Magasin de surfaces reconditionnées certifiées où vous pouvez trouver Surface Laptop, Surface Go et d’autres produits Surface.

Dois-je acheter du reconditionné ou de l’occasion ?

Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Dans le cas d’Apple, le magasin remis à neuf est une excellente option si vous voulez essentiellement un nouvel appareil à un prix inférieur. Les remises ne sont pas massives, mais cela peut vous faire économiser un peu si vous aviez déjà l’intention d’acheter un iPhone, un iPad ou un Mac. Notez simplement que les appareils sont généralement de la génération précédente – et non des modèles des gammes actuelles.

Le programme renouvelé d’Amazon peut offrir des économies beaucoup plus importantes sur une plus large gamme de produits, mais les appareils ne sont pas restaurés à l’état « comme neuf » comme avec Apple. Cependant, ils sont toujours accompagnés d’une garantie et ont été testés pour s’assurer qu’ils fonctionnent parfaitement.

Les économies les plus importantes seront toujours réalisées en achetant auprès de vendeurs privés sur eBay, Craigslist et similaires, mais ceux-ci comportent également le plus de risques, c’est donc une mise en garde : acheteur méfiez-vous.

Bien sûr, il y a aussi des soldes et des remises sur les nouveaux appareils. Et vous devriez jeter un œil à notre tour d’horizon des meilleures offres technologiques pour voir ce qui est proposé en ce moment.

