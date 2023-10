Ce n’est un secret pour personne : la technologie n’est pas parfaite. En fait, certaines d’entre elles causent plus de problèmes que d’avantages. J’en ai tellement marre d’essayer des produits qui ne fonctionnent pas comme annoncé, qui ne fonctionnent pas du tout ou qui sont décevants dans ce qu’ils accomplissent réellement. Oui, je me rends compte que j’écris et publie beaucoup de critiques positives sur les produits. C’est parce que je suis exigeant. Je refuse souvent des produits qui n’ont que peu d’utilité, qui ne fonctionnent pas bien dès le départ ou qui présentent des défauts majeurs. Je refuse de faire de la publicité à ceux qui ne répondent pas à mes critères. Et s’il s’agit généralement d’un produit que je ne peux pas expliquer clairement à mes parents âgés, alors je ne veux pas essayer de l’expliquer aux lecteurs de Forbes.com. J’ai également la chance incroyable de pouvoir évaluer des centaines d’excellents produits chaque année. Mais même avec tout ce que j’ai vu, il y a encore des éléments technologiques sur ma liste de souhaits. Voici quelques-uns:

Une véritable montre intelligente qui ne nécessite aucune connexion à un téléphone, quel qu’il soit. En fin de compte, je ne veux pas du tout posséder un smartphone, mais je veux avoir certaines de ses fonctionnalités, comme la possibilité de passer des appels, d’envoyer des SMS et de surfer sur le Web, et d’accéder à des cartes en déplacement. Même si l’appareil de mes rêves était disponible dans des lunettes qui n’ont pas l’air idiotes, j’en serais partout.

J’adorerais voir des caméras de drones au-dessus des coureurs de base, les suivant autour des bases, lors des matchs télévisés de la MLB. J’aimerais également voir cela dans les matchs de hockey, en suivant des joueurs spécifiques sur la glace. En parlant de hockey, pourquoi n’y a-t-il pas un laser électronique sur la ligne de but qui puisse vous dire avec certitude si une rondelle a complètement franchi la ligne de but ? Ils ont déjà ébréché des rondelles, donc ce n’est pas du tout exagéré.

Pouvons-nous s’il vous plaît voir la fin des applications smartphone compagnons pour les appareils ? Si un gadget est bon, il devrait fonctionner tout seul et je ne devrais pas avoir besoin de m’inscrire en ligne à l’avance, ce qui donnerait toutes mes informations personnelles aux entreprises pour leurs propres besoins. Nous avons eu suffisamment de violations de données. Et ai-je vraiment besoin d’une cafetière pour commander des grains à ma place ? Ou un réfrigérateur pour acheter du lait ? S’il te plaît. J’espère ne jamais devenir aussi paresseux.

Des produits qui fonctionnent exactement comme ils sont annoncés, dès la sortie de la boîte. Il n’y en a plus assez dans les environs. D’ailleurs, je le soulignerai dans mes colonnes à chaque fois que je serai agréablement surpris en voyant cet exemple.

J’aimerais voir beaucoup plus d’autonomie sur les batteries de vélos électriques. Ou d’une manière ou d’une autre, être capable de sortir des vélos électriques à énergie solaire dans les rues. Je comprends que la plupart des gens utilisent leur vélo électrique pour de courts trajets. Mais si je pouvais parcourir ne serait-ce que 60 miles par charge en sachant que je n’ai pas besoin d’emporter mon cordon de charge dans un sac à dos avec moi, je serais tenté de faire des trajets plus longs.

Une option pour les services Internet chez moi. Le géant du câble auquel je suis actuellement abonné ne cesse d’augmenter ses prix sans raison apparente. Pourtant, ces hotspots 5G des principaux opérateurs de téléphonie sans fil ne sont pas encore disponibles dans ma grande ville métropolitaine, pour une raison inconnue. Je dois donc succomber au monopole dans ma région, ce qui est un peu ridicule en 2023. Amazon n’arrive pas à faire fonctionner ces satellites Internet assez tôt.

Enfin, j’aimerais voir une énorme disponibilité de chargeurs pour voitures électriques. J’imagine une station-service de type Costco avec 30 ou 40 bornes de recharge électriques rapides au lieu de pompes à essence, dans de nombreux endroits pratiques. Cela pourrait éliminer l’anxiété liée à l’autonomie et rendre les voitures électriques beaucoup plus courantes. J’ai conduit une voiture électrique l’année dernière pendant une semaine et j’ai adoré. Mais même avec tous les chargeurs disponibles, il a fallu des heures pour recharger la voiture. En fin de compte, j’ai décidé que passer trois minutes à une pompe à essence pour faire le plein complet de ma voiture à essence était beaucoup plus facile et constituait une meilleure utilisation de mon temps.