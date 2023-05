Technologie Marvell, Gap, RH et plus

Matt Murphy, président et chef de la direction de Marvell Technology

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Technologie Marvell – Marvell Technology a bondi de 17% dans les échanges avant commercialisation après avoir enregistré un record en haut et en bas au premier trimestre. Marvell a affiché un bénéfice ajusté de 31 cents par action, dépassant les estimations de 29 cents, selon Refinitiv. Il a rapporté 1,32 milliard de dollars de revenus, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 1,3 milliard de dollars. Il s’attend à ce que la croissance des revenus s’accélère au second semestre de l’exercice.

Écart – Les actions du détaillant de vêtements ont bondi de plus de 11% avant la commercialisation malgré la société affichant des pertes nettes et une baisse des ventes jeudi pour son dernier trimestre, alors que les investisseurs ont applaudi la grande amélioration de Gap dans ses marges grâce à des promotions réduites et à une baisse des dépenses de fret aérien.

Journée de travail — Workday a bondi de 9 % après avoir dépassé les attentes du premier trimestre en termes de chiffres d’affaires et de résultats. La société de logiciels de gestion financière a également nommé un nouveau directeur financier, Zane Rowe, et a relevé le bas de ses prévisions de revenus d’abonnement pour l’année complète.

Autodesk — Autodesk a augmenté de 1 % dans les échanges avant commercialisation. La société de logiciels a publié des résultats du premier trimestre conformes aux attentes des analystes. Il a donné des prévisions pour le deuxième trimestre plus faibles que prévu, tandis que ses perspectives pour l’ensemble de l’année étaient à peu près conformes.

Pontiers en plein air – Deckers Outdoor a chuté de 2% dans les échanges avant commercialisation. La société de chaussures lifestyle a annoncé des résultats du quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes, selon Refinitiv. Cependant, il a donné des prévisions de bénéfices et de revenus pour l’ensemble de l’année inférieures aux attentes.

HR – Les actions du détaillant ont chuté de plus de 3% dans les échanges avant commercialisation malgré le fait que RH ait dépassé les estimations pour son premier trimestre fiscal dans un rapport du jeudi soir. La société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 2,21 $ sur un chiffre d’affaires de 739 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 2,09 dollars de bénéfice par action sur 727 millions de dollars de revenus. Cependant, les prévisions de revenus de RH pour le deuxième trimestre étaient en deçà des attentes et la société a mis en garde contre une augmentation des démarques.

Beauté ultime – Ulta Beauty a chuté de 9% dans les échanges avant commercialisation même après que le détaillant de produits de beauté ait enregistré de solides bénéfices et revenus pour le premier trimestre. Il a très légèrement relevé les prévisions de revenus pour l’année entière et réaffirmé les prévisions de bénéfice par action. Cependant, les ventes comparables ont augmenté légèrement moins que prévu.

– Tanaya Macheel et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage