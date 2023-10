Technologie : le chef de l’IAF fait pression pour une adoption plus rapide de la technologie | Nouvelles de l’Inde

PRAYAGRAJ : Il est nécessaire de comprendre les nuances de la puissance aérienne croissante, de préserver la paix et, si nécessaire, de mener et de gagner des guerres, a déclaré dimanche le chef d’état-major de l’Air, le maréchal en chef de l’Air VR Chaudhari, à un moment de conflit entre l’Ukraine et la Russie et la Palestine. – Face-à-face avec Israël.Chaudhari s’adressait au défilé à Bamrauli de Prayagraj le FAI 91e anniversaire, dont l’un des moments forts a été le dévoilement de sa nouvelle enseigne.Le chef de l’IAF a fait pression pour adoption plus rapide de la technologie. « Nous devons nous efforcer d’être des leaders dans technologie et innovation et investir dans la recherche, le développement et l’acquisition de pointe. L’innovation doit faire partie de notre ADN, nous permettant de nous adapter facilement aux menaces et aux défis émergents. La structure de force que nous développons doit être prête pour l’avenir », a déclaré Chaudhari.Il s’agissait du premier défilé de l’IAF commandé par une femme, le capitaine de groupe Shaliza Dhami. Chaudhari a souligné son importance. « Notre Force aérienne est reconnue comme un service qui offre d’excellentes opportunités de créer des liens en tant que communauté, avec de nouvelles voies pour l’autonomisation des femmes », a-t-il déclaré.Il s’agissait également du premier défilé de l’IAF où un contingent entièrement féminin, composé des femmes Agniveer Vayu nouvellement intronisées, défilait avec leurs homologues masculins.Dans le contexte de la préparation, le chef de l’IAF a signalé des réalités en évolution rapide. « Il est nécessaire de nous évaluer en toute franchise et de lever toute inhibition au changement », a déclaré Chaudhari.Des opérations multidomaines à la guerre hybride, il était nécessaire de reconnaître que la guerre moderne transcende les frontières traditionnelles. « Le monde évolue à un rythme rapide et nous devons relever tous les nouveaux défis qui se présentent à nous. L’armée de l’air indienne n’est pas seulement une force militaire, elle est un symbole de la force et de la détermination collectives de notre nation », a déclaré Chaudhari, citant un shloka (verset) de la Bhagwat Gita.