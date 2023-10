Technologie & Inventions : Actualités Médecine d’Urgence

Surveillance de l’air pour le COVID-19

Des chercheurs des écoles d’ingénierie et de médecine de l’Université de Washington à Saint-Louis ont développé un moniteur d’air capable de détecter le virus COVID-19 dans une pièce en cinq minutes. L’appareil est actuellement une preuve de concept mesurant 10 pouces de haut et un pied de large que l’équipe envisage de développer en un prototype à usage commercial ou domestique, selon un article de recherche publié dans Communications naturelles. (10 juillet 2023 ; https://bit.ly/44YqTcu.) Les méthodes actuelles de détection des virus dans l’air peuvent prendre jusqu’à 24 heures pour analyser les échantillons et nécessiter une main-d’œuvre qualifiée ; cet appareil surveille en permanence l’air grâce à la technologie de cyclone humide qui échantillonne 176 pieds cubes d’air en cinq minutes. Lorsque le virus est détecté, un voyant sur l’appareil passe du vert au rouge, indiquant la nécessité d’augmenter la circulation de l’air. L’appareil a été testé lors d’expériences en laboratoire et dans les appartements de personnes positives au COVID. Les chercheurs visent à développer un moniteur de qualité de l’air disponible dans le commerce, capable d’offrir des informations en temps réel sur la présence de virus vivants dans l’air, qui pourrait être utilisé dans des espaces clos comme les hôpitaux et les écoles et pourrait potentiellement être utilisé pour identifier d’autres virus respiratoires comme la grippe. et le virus respiratoire syncytial. Trouvez plus d’informations sur www.source.wustl.edu.

Stimulateur cardiaque sans plomb pour les rythmes cardiaques anormaux

La Food & Drug Administration a approuvé le système de stimulateur cardiaque sans fil à double chambre AVEIR d’Abbott pour le traitement des rythmes cardiaques anormaux ou lents. Le système utilise la technologie de communication i2i de la société, qui permet une stimulation cardiaque synchronisée entre deux stimulateurs cardiaques sans fil en fonction des besoins cliniques du patient. La communication est réalisée grâce à des impulsions à haute fréquence transmises par le sang conducteur du corps. Le système est plus petit qu’une pile AAA et composé de l’AVEIR VR et de l’AVEIR AR, qui stimulent respectivement le ventricule droit et l’oreillette droite. Contrairement aux stimulateurs cardiaques traditionnels qui nécessitent des sondes cardiaques, les dispositifs sans sonde sont implantés directement dans le cœur grâce à une procédure mini-invasive. Ce dispositif mini-invasif offre une alternative à plus de 80 % des porteurs d’un stimulateur cardiaque nécessitant une stimulation dans deux cavités cardiaques. La société a déclaré dans un communiqué de presse que 97 pour cent des patients chez qui le dispositif a été implanté avec succès ont atteint la synchronisation auriculo-ventriculaire. (Abbé. 5 juillet 2023 ; https://bit.ly/3Owwphc.) Visite www.abbott.com pour plus d’informations.

Système de stimulation pour la maladie de Parkinson

Boston Scientific a obtenu l’approbation de la FDA pour son logiciel Vercise Neural Navigator 5 doté de la technologie STIMVIEW XT pour la stimulation cérébrale profonde dans le traitement de la maladie de Parkinson et des tremblements essentiels. Le logiciel est utilisé pour programmer les systèmes de stimulation et réduit de 56 % le temps de programmation de la thérapie de stimulation cérébrale profonde en fournissant des images 3D pour guider un placement précis, selon un communiqué de presse de l’entreprise. (Boston Scientific. 11 juillet 2023 ; https://bit.ly/3q5DOuz.) La solution de programmation guidée par l’image pour ces systèmes fournit une visualisation et une stimulation en temps réel de l’anatomie cérébrale de chaque patient et fournit des données sur les patients dans un format simplifié, permettant plus de temps d’interaction médecin-patient et permettant aux médecins de s’adapter aux besoins changeants des patients. à différents stades de leur état neurologique. Visite www.bostonscientific.com pour plus d’informations.

