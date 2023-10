Technologie innovante de plate-forme basée sur des particules de biopolymères pour développer des candidats vaccins – Griffith News

Une équipe nationale d’experts fera progresser une technologie innovante de plateforme basée sur des particules de biopolymères pour développer des candidats vaccins destinés à protéger contre les menaces de guerre biologique, notamment la fièvre Q, la tularémie et la mélioïdose.

Health Security Systems Australia (HSSA) s’associe à des experts scientifiques de premier plan de toute l’Australie, dirigés par l’Université Griffith, notamment le Laboratoire australien de référence des rickettsies à Geelong, le Département des industries primaires de Nouvelle-Galles du Sud, l’Université d’Australie occidentale et son partenaire industriel BioCina Pty Ltd. , une organisation mondiale de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biologiques basée en Australie.

Le financement sur deux ans fera progresser ce projet qui vise à terme à établir une capacité souveraine en Australie pour développer et fabriquer rapidement des vaccins contre les menaces biologiques et les maladies infectieuses émergentes à l’échelle industrielle.

Ce projet a été identifié à partir d’un appel national à propositions de collaboration de la HSSA en 2022, avec le soutien financier de la Défense par le biais du Fonds pour les technologies de nouvelle génération. L’appel s’est concentré sur des thèmes prioritaires clés, notamment le besoin de produits vaccinaux ou de technologies de plateforme pour faire face aux menaces de maladies infectieuses, ce qui s’aligne sur la mission de la HSSA consistant à développer des contre-mesures médicales qui protègent le personnel militaire et civil contre les menaces chimiques, biologiques et radiologiques (CBR), les menaces infectieuses émergentes. maladies et pandémies.

La technologie développée à l’Université Griffith utilise une approche de plate-forme, utilisant des cellules bactériennes modifiées pour assembler rapidement des particules de biopolymère recouvertes d’un antigène immunogène. Ce processus de biofabrication unique, rentable et évolutif a permis de développer plusieurs vaccins candidats de précision, efficaces contre les agents pathogènes d’intérêt. La plate-forme technologique développée peut permettre une conception et une fabrication rapides de vaccins et surmonter les goulots d’étranglement critiques des technologies vaccinales existantes en ce qui concerne la rapidité de réponse, la fabricabilité, la fonctionnalité et la stabilité.

Le professeur Bernd Rehm, directeur du Centre des usines cellulaires et des biopolymères de l’Institute for Drug Discovery de l’Université Griffith, a déclaré : « L’investissement de la HSSA dans ce projet et la facilitation d’une collaboration nationale sont essentiels pour répondre à un besoin non satisfait de protection contre les menaces de guerre biologique. et les maladies infectieuses en Australie.

« Il n’existe actuellement aucun vaccin approuvé contre la mélioïdose et la tularémie, et un seul vaccin approuvé contre la fièvre Q », a déclaré le professeur Rehm.

« Le développement et la fabrication potentielle d’un candidat vaccin innovant pourraient être rendus possibles grâce au réseau collaboratif d’experts impliqués dans ce projet. »

Mark W. Womack, PDG de BioCina, a déclaré : « BioCina est honorée d’être le partenaire de fabrication de ce projet innovant, visant à assurer une meilleure protection souveraine de la santé en Australie. »

La directrice générale de HSSA, le Dr Felicia Pradera, a déclaré : « Cette technologie convient parfaitement au portefeuille de contre-mesures médicales. Une nouvelle technologie de plate-forme vaccinale qui protège contre les agents de guerre biologique avec une efficacité et une sécurité élevées, tout en surmontant les contraintes technologiques actuelles, notamment la stabilité et la dépendance à la chaîne du froid, et qui peut être utilisée dans un pipeline de réponse rapide contre les menaces émergentes, constitue une capacité clé pour garantir la sécurité de l’Australie. sécurité sanitaire.

« Le programme de contre-mesures médicales est un thème prioritaire durable des investissements de la Défense dans les technologies révolutionnaires, et la sécurité sanitaire est également de plus en plus reconnue comme un élément clé de la sécurité nationale », a déclaré le Dr Pradera.