Technologie émergente de la santé comportementale : rester centrée sur l’humain

La technologie fait évoluer notre façon d’aborder les soins de santé comportementaux. Qu’il s’agisse de rationaliser l’accès aux soins, de mesurer son impact ou même de fournir des soins grâce à de nouvelles plateformes émergentes comme l’IA, il est indéniable que cette vague d’innovation a un impact sur la vie des personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Même s’il est facile de se laisser emporter par les dernières technologies et l’influence potentielle qu’elles pourraient avoir, il est important de se rappeler le rôle ultime que ces plateformes devraient jouer lorsqu’il s’agit d’améliorer les résultats pour les patients. Surtout lorsqu’il s’agit de quelque chose d’aussi important que la santé mentale d’une personne, la composante humaine est essentielle à tous égards.

En termes simples : l’avenir de la santé comportementale devrait toujours être la priorité humaine.

Lorsque nous pensons à ce qui donne la priorité à la technologie ou aux processus, nous cherchons à créer et concevoir des produits avec des éléments qui se concentrent sur l’utilisateur final, résolvent des problèmes humains, sont conçus pour refléter demain, pas aujourd’hui, et s’adapter à l’évolution des personnes. non l’inverse. Si nous maintenons ces éléments fondamentaux au premier plan du développement de produits, nous nous alignons sur les besoins des utilisateurs.

La crise actuelle de santé mentale, exacerbée par la pandémie, a ouvert la voie à l’émergence et à l’acceptation de nombreuses nouvelles technologies. Avec plus de 50 millions d’Américains souffrant de symptômes de santé mentale et d’une pénurie de thérapeutes qualifiés capables de les traiter, trop de personnes n’ont pas pu accéder aux soins dont elles avaient besoin. La technologie a joué un rôle important en contribuant à combler les lacunes en matière de soins tout en ouvrant la porte à de nouvelles options de traitement, points d’accès et ressources.

L’amélioration de l’accès aux soins est l’un des principaux moyens par lesquels la technologie a amélioré la santé comportementale. Par exemple, les applications et plateformes de télésanté permettent aux personnes de se connecter avec des prestataires de santé mentale de n’importe où, quels que soient leur emplacement ou leurs contraintes de transport. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes qui ont des difficultés à quitter leur domicile ou pour celles qui vivent dans des zones rurales où la pénurie de prestataires rend les soins en personne difficiles.

Plus récemment, l’intelligence artificielle (IA) de pointe est apparue pour offrir des avancées dans la façon dont les problèmes de santé comportementale sont diagnostiqués et traités en analysant de grandes quantités de données sur la santé et en effectuant des recherches pour aider à diagnostiquer les problèmes de santé mentale et à fournir des plans de traitement aux prestataires. Dans le même domaine, des chatbots et des thérapeutes virtuels basés sur l’IA sont également utilisés pour offrir une assistance et des interventions immédiates.

La réalité virtuelle (VR) est un autre domaine passionnant qui pourrait bénéficier aux patients de nouvelles manières. La technologie VR s’est révélée prometteuse dans le traitement de divers problèmes de santé comportementale, tels que les phobies, le trouble de stress post-traumatique (SSPT) et les troubles anxieux. La thérapie VR offre aux patients une nouvelle possibilité de s’engager dans une thérapie d’exposition dans un environnement virtuel contrôlé et sûr.

Les appareils portables tels que les Apple Watches et la Google Pixel Watch ont également joué un rôle essentiel dans l’amélioration des résultats en matière de santé comportementale grâce à leur capacité à surveiller l’activité physique et la fréquence cardiaque. Par exemple, les personnes anxieuses peuvent compter sur leur appareil portable pour détecter une augmentation de la fréquence cardiaque comme signe avant-coureur d’une anxiété élevée, ou pire, lorsqu’elles sont au bord d’une crise de panique. De plus, une baisse soudaine de l’activité physique sur une période prolongée pourrait indiquer un épisode dépressif.

Toutes ces innovations ajoutent des options précieuses qui pourraient potentiellement aider à traiter les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Mais lorsque nous réfléchissons à où et comment utiliser les nouvelles technologies, il est important de ne jamais perdre de vue le fait que nous devons trouver des solutions pour l’humain. Dans les soins de santé comportementales, l’élément humain reste essentiel. C’est pourquoi nous devons rester concentrés sur la recherche de moyens d’intégrer la technologie dans une approche axée sur l’humain.

La santé comportementale axée sur l’humain

Alors que les prestataires de soins de santé, les payeurs et les développeurs de logiciels conçoivent différents parcours de soins pour les personnes qu’ils servent, ils doivent réfléchir attentivement aux domaines où la technologie peut aider tout au long du processus sans pour autant englober le processus dans son ensemble. Nous devons nous demander : construisons-nous autour du besoin de connexion entre les patients et les prestataires ? Dans de nombreux cas, l’acuité du patient aidera à déterminer où et comment la technologie sera appliquée et, de manière générale, les patients les plus graves nécessiteront davantage d’interactions humaines. Mais le parcours de soins n’est pas unique et doit s’adapter aux besoins du patient.

À titre d’exemple, le langage corporel, le ton de la voix et d’autres expressions humaines sont des choses que seul un autre humain peut interpréter efficacement. Ce type de connexion est un élément essentiel de la relation prestataire/patient lors des séances de conseil. Il ne pourra jamais être remplacé par un chatbot et, selon les circonstances, l’interaction en direct via la télésanté peut ne pas non plus constituer une substitution appropriée.

De même, il existe des domaines sur le parcours de soins où l’élément humain est irréplicable. Les applications d’admission intelligentes – en ligne ou via une application mobile – peuvent être alimentées par des règles « si/alors » et même par l’IA, mais elles ne peuvent pas remplacer complètement la connexion interhumaine. Pour une personne qui recherche des soins, appeler son plan de santé, parler en direct à une autre personne et partager ses défis et ses luttes peut faire une différence significative dans le choix du parcours cliniquement approprié, voire orienter une personne vers une ligne d’assistance téléphonique en cas de crise ou une intervention clinique immédiate en fonction de son présenter un comportement. Obtenir les bons soins dès le début accélérera le parcours de soins et améliorera la probabilité d’obtenir des résultats positifs.

Les personnes qui aident les participants tout au long de leur parcours peuvent – ​​et doivent – ​​être guidées par la technologie, et il existe un moment et un lieu où les chatbots ou les formulaires en ligne peuvent jouer un rôle en réduisant les fardeaux administratifs et en accélérant le cheminement vers les soins. Mais encore une fois, ce qui compte, c’est la façon dont la technologie et le processus sous-jacents sont construits pour répondre aux besoins humains de ses utilisateurs et créer un avenir meilleur.

En fin de compte, les soins de santé mentale sont très personnels. Ce n’est pas technique. Il n’y a pas besoin de personnes artificielles. Cela nécessite une connexion personnelle – entre deux PERSONNES. C’est exactement la raison pour laquelle de nombreux fournisseurs se lancent dans ce domaine. La connexion personnelle, la compréhension et la communication avec un patient constituent la partie la plus importante du travail qui le maintient énergique et motivé.

La technologie peut être un outil précieux en matière de santé comportementale. En intégrant la technologie dans une approche axée sur l’humain, nous pouvons améliorer l’accès aux soins, mesurer l’impact des soins et fournir un traitement plus personnalisé, plus percutant et plus efficace.