Technologie d’embrayage automatique Rekluse EXP 4.0

Personnel de l’actualité du cycle | 11 octobre 2023

Rekluse a annoncé sa dernière technologie d’embrayage automatique, le nouvel EXP 4.0, doté d’une base et d’une cale de conception nouvelle qui offrent une sensation plus connectée au niveau du levier et une transmission de puissance plus directe à la roue arrière.

Le matériau de base mis à jour est plus résistant aux températures élevées et le patin de friction présente des caractéristiques de débit d’huile révisées pour une plus grande durabilité. La technologie EXP 4.0 est disponible dans deux des systèmes d’embrayage de Rekluse, le RadiusX et le RadiusCX, et un kit de mise à niveau pour les vélos équipés de l’EXP 3.0 de l’édition précédente est également disponible. VIDÉO | Rekluse EXP 4.0 Comment nous avons créé notre meilleur embrayage automatique à ce jour

Fonctionnalités de Rekluse EXP 4.0

Délivrance de puissance plus directe, durabilité améliorée et fonctionnalité axée sur le pilote

Matériau de base amélioré offrant une résistance améliorée à haute température

Conception de base révisée améliorant la résistance et la rigidité, se traduisant par une sensation de levier plus connectée

La conception améliorée du coin avec des broches permet de rouler au lieu de glisser pour étendre le disque, créant une sensation plus réactive et un engagement plus fluide.

La conception des patins de friction TorqDrive correspond aux caractéristiques de débit d’huile révisées

Conceptions de courbe d’engagement mises à jour pour mieux correspondre aux caractéristiques des moteurs de motos modernes

Plus d’options de réglage avec différents poids de coin et ressorts EXP

Voici le communiqué de presse complet de Rekluse :

Rekluse, le principal fabricant de systèmes d’embrayage haute performance pour motos et une marque sous l’égide de Race Winning Brands (RWB), est fier d’annoncer le lancement de sa technologie d’embrayage automatique la plus innovante à ce jour : EXP 4.0. Cette avancée célèbre la longue histoire de Rekluse en matière d’initiatives axées sur le cycliste dans le but d’offrir une expérience de conduite inégalée.

L’EXP 4.0 offre aux pilotes une transmission de puissance plus directe à la roue arrière, une durabilité inégalée même à des températures élevées et une sensation de levier améliorée pour un contrôle plus connecté et précis. Son engagement très réactif est dû à une conception améliorée de la base et de la cale avec des broches et des roulements qui permettent de rouler au lieu de glisser pour dilater le disque, réduisant ainsi la résistance lors de l’engagement.

La fonction EXP 4.0 a été développée et testée sur une large gamme de motos pour une meilleure compatibilité avec les moteurs de motos modernes, contribuant ainsi à garantir une expérience de conduite fluide. EXP 4.0 offre également aux cyclistes une flexibilité de réglage inégalée grâce à différents poids de coin et ressorts EXP pour répondre aux préférences spécifiques de chaque cycliste. De plus, une conception optimisée des patins de friction, adaptée de la technologie TorqDrive de Rekluse, aide EXP 4.0 à fonctionner efficacement et à résister à l’usure avec des caractéristiques de débit d’huile révisées.

Les coureurs auront deux options passionnantes pour profiter des avantages de l’EXP 4.0. Ceux qui recherchent un système d’embrayage automatique complet peuvent explorer les systèmes d’embrayage automatique RadiusX et RadiusCX de Rekluse, qui sont désormais tous deux dotés de la technologie de pointe EXP 4.0, selon l’application. Pour les pilotes qui possèdent déjà un système d’embrayage automatique Rekluse avec EXP 3.0, la mise à niveau vers l’EXP 4.0 est un jeu d’enfant grâce aux kits de mise à niveau EXP 4.0 pratiques de Rekluse.

«EXP 4.0 est une autre évolution innovante de l’expérience de Rekluse depuis 20 ans dans la technologie des embrayages automatiques», a commenté Andrew Wheeler, directeur de l’ingénierie chez Rekluse. « L’équipe Rekluse a consacré d’innombrables heures au développement d’EXP 4.0. Ce processus s’étend de la conception conceptuelle au prototypage, en passant par la fabrication et les tests approfondis sur un large éventail d’années, de marques, de modèles et de conditions de conduite. EXP 4.0 améliore l’engagement de l’embrayage pour des performances plus fortes et plus réactives, adoucit la puissance délivrée et offre aux pilotes une sensation plus connectée à l’embrayage. Nous sommes immensément fiers de ce produit et sommes ravis que nos clients puissent découvrir la différence.

Avec EXP 4.0, Rekluse continue de dominer l’industrie en fournissant des solutions d’embrayage de pointe pour la communauté des sports motorisés. Que vous soyez un coureur compétitif ou un passionné de tout-terrain, EXP 4.0 est prêt à révolutionner votre expérience de conduite.

Pour plus d’informations sur la technologie d’embrayage automatique Rekluse et EXP 4.0, veuillez visiter Rekluse.com.