« Contrairement à d’autres sources durables, l’énergie marémotrice est prévisible », a-t-il ajouté, affirmant que cela la rendait plus stable que d’autres sources telles que l’énergie éolienne.

Un système de contrôle embarqué et des gouvernails dirigent l’aile selon une trajectoire en huit. En se déplaçant, l’eau circule dans la turbine du système, produisant de l’électricité.

La technologie de Minesto reprend le concept de pilotage d’un cerf-volant acrobatique et le transfère dans l’eau afin de produire de l’électricité.

Le développement est situé dans le détroit de Vestmannasund, au nord-ouest des îles Féroé, un archipel situé dans le nord-est de l’océan Atlantique entre l’Islande et l’Écosse.

Dans une annonce faite plus tôt cette semaine, Minesto – une entreprise basée à Göteborg, en Suède – a déclaré que l’électricité était envoyée au réseau dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité avec le service public féroïen SEV.

Un projet d’énergie marémotrice situé dans les îles Féroé a commencé à envoyer de l’électricité au réseau, dans le dernier exemple de la façon dont les technologies marines sont déployées et utilisées dans le monde.

Pour l’avenir, SEV et Minesto visent à développer des systèmes à microréseau et à grande échelle basés sur la technologie actuellement utilisée.

Les îles Féroé sont l’un des nombreux sites qui cherchent actuellement à développer des systèmes d’énergie renouvelable marins.

Un autre archipel situé au large de la côte nord de l’Écosse, Orkney, abrite le Centre européen de l’énergie marine, par exemple. EMEC, comme on l’appelle, sert de plaque tournante pour les développeurs d’énergie houlomotrice et marémotrice pour tester et évaluer leurs technologies en pleine mer.

Aux États-Unis, le projet d’énergie marémotrice de Roosevelt Island de Verdant Power, dans l’East River de New York, est en développement depuis 2002. Fin octobre, l’initiative a fait un autre pas en avant avec l’installation d’un nouveau groupe d’énergie marémotrice composé de trois turbines.

Et bien qu’il y ait de grands projets pour le secteur des énergies renouvelables marines – l’Union européenne veut 40 gigawatts d’énergie océanique comme l’énergie marémotrice et houlomotrice d’ici 2050, contre 13 mégawatts aujourd’hui – une série de défis se posent en matière de développement et d’expansion. de la technologie.

L’Agence internationale de l’énergie a décrit les technologies marines comme ayant un «grand potentiel», mais ajoute qu’un soutien politique supplémentaire est nécessaire pour la recherche, la conception et le développement afin de «permettre les réductions de coûts qui accompagnent la mise en service de plus grandes usines commerciales».

L’industrie a également un long chemin à parcourir pour rattraper d’autres sources d’énergie renouvelable plus établies comme le solaire et l’éolien.

L’année dernière, seulement 1,52 mégawatts (MW) de capacité marémotrice ont été ajoutés en Europe, selon Ocean Energy Europe. Pour l’énergie houlomotrice, les ajouts ont été de 0,6 MW.

Pour mettre ces chiffres en contexte, les pays européens ont installé un peu plus de 3,6 gigawatts de capacité éolienne offshore en 2019, selon les données compilées par WindEurope.