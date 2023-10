BOISE, Idaho (KIFI) – Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) utilisent une combinaison de caméras, de LIDAR et de RADAR pour « voir » la route et effectuer des tâches de conduite telles que l’assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence automatique dans certaines conditions. À mesure que les conducteurs se familiarisent avec ces systèmes, ils deviennent plus à l’aise avec la technologie au fil du temps – dans certains cas, peut-être trop à l’aise.

Dans une nouvelle étude de la Fondation AAA pour la sécurité routière, 30 conducteurs qui n’avaient jamais conduit un véhicule équipé d’ADAS en ont utilisé un pendant 6 à 8 semaines sur les autoroutes et ont été évalués avant, pendant et après sur leur comportement et leurs attitudes à l’égard de la technologie.

« Les résultats de cette recherche de la Fondation AAA sont un signe prudemment positif pour l’avenir de l’automatisation des véhicules », a déclaré le président et directeur exécutif de la Fondation AAA, le Dr David Yang. « À mesure que les conducteurs se familiariseront avec la technologie, ils seront plus susceptibles de l’utiliser, ce qui pourrait conduire à un transport plus sûr et plus efficace. Mais ils doivent l’utiliser correctement et comprendre les limites du système.»

Au cours de l’étude, à mesure que les conducteurs se familiarisaient avec les fonctions de sécurité avancées, ils étaient plus susceptibles d’effectuer plusieurs tâches à la fois lorsque le véhicule était en contrôle partiel, avec une augmentation de la fréquence des avertissements du système leur rappelant d’être attentifs.

« Comme le niveau actuel d’ADAS est conçu pour aider les conducteurs humains plutôt que de les remplacer, il existe un juste milieu où le conducteur est détendu, mais toujours vigilant et prêt à prendre le relais », a déclaré Matthew Conde, directeur des affaires publiques de l’AAA Idaho. « Nos recherches aideront les constructeurs automobiles à mieux comprendre le comportement des conducteurs alors qu’ils s’efforcent d’exploiter tout le potentiel de cette technologie. »

Au départ, les participants à l’étude étaient beaucoup plus attentifs lorsqu’ils conduisaient un véhicule équipé de l’ADAS, peut-être parce qu’ils ne savaient pas exactement comment la technologie fonctionnerait dans certaines situations. Dans des enquêtes ultérieures, ils ont signalé des niveaux de stress inférieurs et un plus grand plaisir lors de son utilisation. Les véhicules étaient équipés d’une automatisation de niveau 2, ou partielle.

Les conducteurs de l’étude étaient également plus susceptibles de désactiver la technologie en période de trafic intense ou de mauvais temps.

L’étude révolutionnaire de l’AAA comprenait une recherche expérimentale pour former les conducteurs à l’utilisation de l’ADAS sur un parcours fermé, une expérience de conduite de 6 à 8 semaines avec des enregistreurs de données et des caméras surveillant l’activité du conducteur, et des enquêtes pour évaluer les perceptions et les attitudes à l’égard de la technologie. Le résultat est l’une des études ADAS les plus complètes intégrant des scénarios du monde réel.

Un rapport de la Fondation AAA publié en août estime que les technologies ADAS actuelles pourraient éviter jusqu’à 37 millions d’accidents, 14 millions de blessés et 250 000 décès sur les routes américaines au cours des 30 prochaines années. Cependant, étant donné qu’environ 850 000 vies pourraient encore être perdues au cours de cette période, l’AAA exhorte les constructeurs automobiles à continuer d’innover et d’améliorer les dispositifs de sécurité.

Les recherches de l’AAA renforcent l’importance de l’approche du système sûr, qui souligne que même si les humains commettent des erreurs, les décès et les blessures graves sur les routes sont inacceptables. Lorsqu’ils sont utilisés en coopération avec des usagers de la route sûrs et avec une infrastructure bien conçue, les systèmes avancés d’aide à la conduite ont le potentiel d’améliorer considérablement la sécurité du transport des personnes et des produits.

« Tant que nous ne pourrons pas compter sur des véhicules entièrement autonomes – qui ne seront peut-être pas disponibles avant des années – rien ne pourra remplacer un conducteur engagé », a déclaré Condé. « Peu importe le nombre de fonctionnalités actuelles de votre véhicule, il y aura des moments où la technologie s’en remettra à votre jugement. Pour votre propre sécurité et celle des autres usagers de la route, restez concentré sur de bonnes habitudes de conduite.