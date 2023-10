Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, les Américains d’origine japonaise comme James Kazuo Okubo n’ont pas été autorisés à rejoindre le combat en raison des craintes alimentées par les attaques de Pearl Harbor. Lorsque cela a finalement changé, Okubo s’est enrôlé dans l’armée pour prouver son ingérence en tant que médecin. Il faisait partie de l’un des régiments les plus célèbres de l’histoire des États-Unis et, des années après sa mort, il a reçu la Médaille d’honneur pour ses actes héroïques.

Okubo est né le 30 mai 1920 à Anacortes, Washington, de Kenzo et Fuyu Okubo, Américains d’origine japonaise qui élevaient une grande famille. Lui et ses cinq frères et sœurs ont grandi à Bellingham, dans l’État de Washington, à moins d’une heure de la frontière canadienne, où leurs parents possédaient un restaurant. À un moment donné, lorsqu’une de ses tantes est décédée, la famille a accueilli quatre de ses cousins ​​et les a élevés comme les leurs.

Okubo, connu sous le nom de Jim, jouait au football à la Bellingham High School. Après avoir obtenu son diplôme, il a fréquenté la Western Washington University (alors un collège), où il était un bon étudiant et était actif dans les clubs de ski et de presse.

Mais ensuite, le 7 décembre 1941 s’est produit, plongeant les États-Unis dans la guerre. La suspicion et la peur à l’égard des Américains d’origine japonaise se sont rapidement développées au point qu’ils étaient considérés comme des extraterrestres ennemis, ce qui signifie qu’ils n’étaient pas autorisés à rejoindre le service pour combattre.

En février 1942, un décret exigeait que les Américains d’origine japonaise vivent dans des camps d’internement dispersés dans tout l’ouest des États-Unis. Okubo, étudiant en deuxième année, a abandonné ses études pour aider sa famille à se préparer à leur déménagement forcé en juillet de la même année. Ils ont d’abord été envoyés à Tule Lake, en Californie, avant d’être finalement transférés à Heart Mountain dans le Wyoming.

Selon un profil du ministère des Anciens Combattants sur Okubo, il était occupé pendant son séjour au camp, travaillant comme infirmier et infirmier très respecté dans un hôpital. Le VA a déclaré qu’il envisageait d’utiliser un programme de congé étudiant pour sortir du camp et étudier la dentisterie, mais lorsque son père est décédé en mars 1943 et que sa mère est tombée malade, il a changé d’avis.

À peu près à la même époque, le gouvernement a inversé sa politique à l’égard des Américains d’origine japonaise servant dans l’armée, alors Okubo s’est enrôlé dans l’armée pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Deux de ses frères et deux cousins ​​l’ont également rejoint. Tous sauf un furent affectés à la 442e équipe de combat régimentaire, une unité séparée activée en février 1943 et composée entièrement d’Américains d’origine japonaise qui s’étaient portés volontaires à Hawaï et dans les camps d’internement. Okubo est devenu médecin pour le 442e et s’est vu attribuer le grade de technicien de 5e année, un grade de courte durée réservé aux soldats enrôlés qui possédaient des compétences techniques particulières mais n’étaient pas formés pour devenir chefs de combat.

Le 442e s’est entraîné au Camp Shelby, dans le Mississippi, avant de se déployer en Italie en juin 1944, où ses soldats se sont joints au combat avec le 100e bataillon d’infanterie, la première unité de l’armée nippo-américaine à être activée pendant la guerre. Ils se révélèrent si bons combattants qu’ils furent envoyés en France pour poursuivre la poussée vers l’Allemagne.

À l’automne 1944, l’unité d’Okubo fut envoyée dans les Vosges pour aider à sauver ce qui devint connu sous le nom de « Bataillon perdu », un groupe d’environ 200 soldats qui avaient été coupés de leur division dans une forêt près de Biffontaine, en France.

Le 28 octobre, la compagnie d’Okubo a essuyé de violents tirs ennemis derrière des champs de mines et des barrages routiers. Ses camarades étaient blessés à gauche et à droite, alors Okubo a rampé sur 150 mètres jusqu’à moins de 40 mètres des lignes ennemies pour tenter de les ramener. Il s’est exposé à plusieurs reprises pour ce faire et, à un moment donné, deux grenades lui ont été lancées. Malgré un barrage constant de tirs d’armes légères et de mitrailleuses ennemies, il a pu soigner 17 hommes pour leurs blessures. Le lendemain, alors que les attaques se poursuivaient, il a pu en aider huit autres.

Puis, environ une semaine plus tard, le 4 novembre, Okubo a couru 75 mètres, exposé aux tirs de mitrailleuses, pour évacuer et soigner un soldat grièvement blessé qui se trouvait dans un char en feu. Autrement, l’homme serait mort.

Pour sa bravoure pendant cette période tumultueuse, Okubo a été considéré pour la médaille d’honneur. Au lieu de cela, cependant, il a reçu la Silver Star, la troisième plus haute médaille militaire pour sa bravoure. Selon le Centre d’histoire militaire de l’armée américaine, son commandement croyait à tort que la Silver Star était la plus haute distinction autorisée pour un médecin.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 442e RCT avait remporté plus de 18 000 médailles individuelles, ce qui en faisait l’une des unités les plus décorées de l’histoire militaire.

Pendant ce temps, la famille d’Okubo est restée au camp d’internement pendant deux ans de son service. À son retour de la guerre, ils s’installèrent dans le Michigan. Okubo a terminé ses études de premier cycle à la Wayne State University, puis a obtenu son diplôme en médecine dentaire à l’Université de Détroit, où il a finalement enseigné une fois qu’il a commencé à exercer.

En mai 1951, il épousa Nobuyo « Nobi » Miyaya à Détroit. Ils ont eu deux fils et une fille.

Malheureusement, Okubo est décédé le 29 janvier 1967 dans un accident de voiture alors qu’il effectuait un voyage de ski avec sa famille près de Flint, dans le Michigan. Sa femme et ses enfants se trouvaient également dans la voiture et ont été blessés, mais ils ont survécu, selon le journal Bellingham (Washington) Herald. Okubo est enterré au cimetière Woodlawn à Détroit.

En 1996, les législateurs ont demandé un examen des états de service des militaires américains d’origine asiatique de la Seconde Guerre mondiale qui avaient obtenu la Distinguished Service Cross. Ils voulaient déterminer si l’un de ces hommes avait été écarté de la médaille d’honneur en raison de la discrimination de l’époque.

Compte tenu du bilan et des décorations du 442e RCT, les examens ont révélé que la discrimination était un facteur. Bien qu’Okubo n’ait pas obtenu de Distinguished Service Cross, il a également été pris en considération pour la mise à niveau.

Le 21 juin 2000, 33 ans après sa mort, la veuve d’Okubo a accepté en son nom la médaille d’honneur des mains du président Bill Clinton lors d’une cérémonie à la Maison Blanche. Vingt et un autres Américains d’origine japonaise qui n’avaient pas reçu la plus haute distinction nationale au cours de leurs jours de service ont également reçu la médaille.

La mise à niveau a conduit à plus d’honneurs pour Okubo. En 2001, la caserne Okubo du centre médical militaire Brooke sur la base commune de San Antonio-Fort Sam Houston, au Texas, a été construite en son honneur. Un an plus tard, le complexe médical et dentaire Okubo a été ouvert au centre médical de l’armée Madigan sur la base commune Lewis-McChord, dans l’État de Washington. L’Okubo Soldier-Centered Medical Home de l’hôpital porte également son nom.

En juin 2019, Okubo a également reçu un diplôme honorifique à titre posthume de l’école où il a commencé sa carrière universitaire, la Western Washington University.

Cet article fait partie d’une série hebdomadaire intitulée “Medal of Honor Monday”, dans laquelle nous mettons en lumière l’un des plus de 3 500 récipiendaires de la médaille d’honneur qui ont remporté la plus haute médaille de bravoure de l’armée américaine.