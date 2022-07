Techniques d’encouragement enseignées à la vitrine du district de Coloma Park – Shaw Local

Les participants à la vitrine du programme de compétences d’été du district de Coloma Township Park 2022 qui s’est tenue le jeudi 30 juin au district de Coloma Township Park, 510 E. 11th St., Rock Falls, posent pour une photo. Les participants ont présenté du cheerleading, de la danse et du stunting/tumbling. Les participants étaient Makenna Bartlow, Sunshine Briggs, Kylee Fresco, Mackenzie Walls, Gabby Scroggins, Gracie Meinsma, Hazel Perales, Evelynn Meier, Ellayna Dibay, Lilyana I’lga, Quinn Morel, Lyberti Feldthouse, Paizley Feldthouse, Remi Brushaber, Montserrat Montoya, Erin Masangkay, Avery Bostrom, Brynlee Nelson, Presley Nelson, les assistants d’enseignement Angel Henry et Hailey Voss, et leur professeur Alex Nelson. (photo fournie par le district de Coloma Park)