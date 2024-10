Techniques d’éclairage que vous ne connaissiez pas pour les portraits masculins audacieux

Les portraits masculins ou autres, les portraits dramatiques sont mon style préféré à capturer, et dans cette vidéo, Karl Taylor vous emmène dans les coulisses d’un tournage et partage quelques bons conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de votre prochaine séance de portrait.

Les portraits dramatiques et maussades sont quelque chose que vous vous sentez obligé de créer autant que possible, ou bien ils ne présentent aucun intérêt. Si c’est le premier cas – et que vous avez cliqué pour voir cette vidéo, il y a donc fort à parier que vous l’êtes – alors vous savez peut-être à quel point cela peut être délicat à exécuter. Vous savez probablement déjà que tout dépend de l’éclairage, mais cela en soi ne constitue pas une information suffisante.

Une erreur que j’ai commise au début a été de supposer que, parce que les images ont tendance à être discrètes, elles doivent utiliser moins de lumière. Ainsi, lors de mes premières tentatives, j’utilisais simplement une clé lumineuse et rien d’autre. En m’entraînant, j’ai réalisé que pour obtenir la bonne profondeur et l’ambiance, il fallait souvent trois lumières pour obtenir ce que je voulais (clé, bord et remplissage) ainsi que quelques travaux pratiques. Ensuite, j’ai également cru à tort que la lumière principale devait être éloignée, alors qu’en fait, avoir la lumière principale plus proche mais à faible puissance peut donner de meilleurs résultats.

Dans ce tournage, Taylor réalise des clichés fantastiques et vous guide dans chaque décision qu’il prend.