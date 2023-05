Technics EAH-AZ80 Review: Incroyable Audio All-Rounders

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellente qualité audio

Connectez-vous à 3 appareils simultanément

Longue durée de vie de la batterie

Beaucoup de personnalisation Les inconvénients Aucune option de réglage automatisé

Gros étui Notre avis Les EAH-AZ80 de Technics sont parmi les meilleurs véritables écouteurs sans fil haut de gamme, avec une personnalisation et une connectivité de pointe soutenues par un excellent son.

Prix ​​lors de l’examen

299,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Technics EAH-AZ80

299,99 $

Technics est l’une des grandes marques anciennes de l’audio. Un demi-siècle de hi-fi n’a pas laissé à la marque beaucoup de sex-appeal, mais au lieu de cela, il y a un sentiment rassurant que ce lot sait probablement ce qu’il fait.

Et il en va de même avec les nouveaux écouteurs phares EAH-AZ80. Il faut de la confiance pour affronter Apple, Bose et Sony à 300 $ du véritable marché des écouteurs sans fil, mais Technics l’a mérité.

Avec un design sobre, un excellent son et la capacité presque unique de se connecter à trois appareils simultanément, c’est l’une des meilleures options pour ceux qui se soucient plus du son de leurs bourgeons que de la marque sur la boîte.

Concevoir et construire

Qualité de construction supérieure

Choix de sept tailles d’embouts auriculaires

Gros étui de transport

Les bourgeons AZ80 semblent assez simples. Disponibles en noir ou en argent, les bourgeons sont construits en plastique, mais avec une finition effet métal brossé sur le côté tactile extérieur.

Cette surface est compacte, les bourgeons forment presque un cercle lorsqu’ils sont assis dans l’oreille, et ils ne dépassent pas beaucoup non plus.

Il faudrait avoir des oreilles vraiment bizarrement proportionnées pour ne pas trouver un ajustement

Technics a donné la priorité au confort et à la sécurité de l’ajustement de deux manières. Premièrement, le corps des bourgeons est incurvé ici et là d’une manière qui les encourage apparemment à s’asseoir confortablement à l’intérieur de la conque, se blottissant dans la forme réelle de l’organe.

Deuxièmement, la société fournit les bourgeons non pas avec les trois paires habituelles d’embouts en silicone parmi lesquelles choisir, mais un ensemble complet de sept de différentes formes et tailles, de sorte que vous devriez avoir des oreilles vraiment extravagantes pour ne pas trouver un ajustement.

Chaque oreille est différente bien sûr, mais une petite expérimentation m’a rapidement permis de trouver une configuration qui est restée en place pendant la course et l’haltérophilie, et s’est avérée confortable pendant des sessions d’écoute de plusieurs heures.

Un indice de résistance à l’eau IPX4 aide, garantissant qu’ils peuvent survivre à une pluie ou à la transpiration induite par la salle de sport sans trop de problèmes.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Mes seuls vrais reproches concernent le boîtier de charge fourni avec les bourgeons. Il a l’air assez bien, avec un haut qui correspond à l’effet brossé des bourgeons et un logo d’entreprise gravé, mais après seulement une semaine, il a déjà ramassé quelques éraflures et rayures qui nuisent à l’effet.

Il se situe également à l’extrémité la plus large du spectre, ce qui est bon pour la durée de vie de la batterie, mais le rend volumineux lorsque vous le jetez dans la poche d’une paire de jeans.

Spécifications et son

Grands pilotes en aluminium de 10 mm

Son riche et expansif

Bonne suppression du bruit

Le son est la raison d’acheter l’AZ80. Ces écouteurs ont un son fantastique et peuvent se défendre contre n’importe quelle autre paire premium que vous voudriez essayer.

La performance ici est vraiment sublime

Technics les a équipés de nouveaux haut-parleurs de 10 mm en aluminium. Combiné avec une chambre de contrôle acoustique et un harmoniseur, la société affirme que l’ensemble de la configuration offre une réponse étendue aux hautes et basses fréquences par rapport à ses autres écouteurs haut de gamme tout en minimisant la distorsion.

Normalement, je vous dirais de prendre cela avec des pincettes, mais les performances ici sont vraiment sublimes. Ceux-ci ont l’un des paysages sonores les plus ouverts et les plus étendus que j’aie jamais entendus avec des écouteurs, avec une clarté du son difficile à trouver ailleurs.

Plongez dans les paramètres d’égalisation de l’application qui l’accompagne pour augmenter les basses et ceux-ci peuvent fournir des graves pulsés sans compromis, faisant ressortir le meilleur de la ligne de base slinky sur « Oncle Jazz » de Men I Trust, ou propulsant certaines des pistes les plus percutantes des Chemical Brothers. avant.

Technics a également inclus la prise en charge de l’audio haute résolution grâce au codec LDAC, avec une compatibilité sur Android et certains autres appareils – bien que les iPhones ne le prennent pas en charge. Vous n’aurez pas besoin de faire de compromis sur la qualité si vous avez des fichiers haute résolution ou de vous abonner à l’un des services de streaming qui gère cet audio haut de gamme.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Bien sûr, il y a aussi la suppression du bruit. La technologie ici est bonne, mais peut-être que la zone audio principale où vous pourriez trouver des gens comme Bose et Sony s’éloigne un peu de Technics.

Je l’ai trouvé surtout bon pour bloquer mon environnement, en particulier le bruit de fond de faible niveau, mais le trafic bruyant ou la musique jouée dans ma salle de gym avaient toujours tendance à percer un peu. Vous pouvez personnaliser le niveau de suppression du bruit, mais il n’y a pas de mode intelligent qui l’adapte à votre audition.

Obtenir un ajustement exact avec les embouts en silicone aide cependant, et c’est peut-être là que certaines personnes trouvent les bourgeons AZ80 mieux que ses rivaux, car les sept ensembles peuvent permettre à ceux qui ont des oreilles inhabituelles de trouver un ajustement qu’ils ne pourraient pas trouver ailleurs et ainsi bloquer passivement plus de bruit.

Comme c’est désormais le cas en standard, il existe également un mode ambiant, qui laisse entrer le bruit extérieur et l’amplifie légèrement – parfait lorsque vous avez besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous ou de tenir une conversation.

Technics a également travaillé sur sa technologie d’annulation du bruit et d’isolation de la voix pour les appels, et c’est impressionnant. La qualité des appels dans les environnements bruyants est meilleure ici que sur la plupart des autres bourgeons, ce qui en fait un choix particulièrement judicieux pour les travailleurs à distance qui peuvent avoir à prendre des appels ou des réunions en déplacement.

Fonctions intelligentes et application

Connectez-vous à trois appareils à la fois

Commandes entièrement personnalisables

Alexa intégrée

Le côté intelligent des écouteurs EAH-AZ80 est géré via l’application Audio Connect de Technics, disponible sur Android ou iOS.

La fonctionnalité la plus intéressante ici est la prise en charge des connexions multipoints à trois voies. C’est beaucoup de jargon pour dire que vous pouvez vous connecter à trois appareils simultanément, plutôt qu’à un ou deux habituellement pris en charge ailleurs, afin que vous puissiez, par exemple, basculer de manière transparente entre le téléphone, la tablette et l’ordinateur portable.

La seule mise en garde ici est que vous ne pourrez pas profiter pleinement de cela et du support haute résolution LDAC des bourgeons. Si vous activez LDAC, vous serez limité à deux connexions simultanées, et en fait l’application vous encouragera même à vous limiter à un appareil à la fois, il y a donc un compromis à faire.

L’application permet cependant plus de contrôle que cela. Le son peut être modifié, avec six profils sonores par défaut plus une option d’égalisation personnalisée à cinq pistes, et vous pouvez également régler l’intensité de l’annulation du bruit et des modes ambiants.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

De manière impressionnante, les commandes tactiles des bourgeons sont également entièrement personnalisables – une rareté. Vous pouvez modifier l’effet des tapotements simples, doubles, triples et longs pour chaque bourgeon indépendamment, ce qui vous donne un total de huit interactions possibles, avec neuf commandes possibles à leur attribuer (plus la possibilité de désactiver certaines entrées, si vous plutôt garder les choses simples).

L’application fournit un parcelle de flexibilité

Les options plus petites incluent le basculement entre une notification vocale ou un simple son lorsque vous changez de mode ANC ; réglage des paramètres de mise hors tension automatique ; et peaufiner le comportement des bourgeons lorsqu’un est retiré de votre oreille pendant la lecture.

En bref, l’application offre un parcelle de flexibilité.

Ce qu’il ne fournit pas, ce sont des outils intelligents pour optimiser le son pour vous. Les bourgeons rivaux incluent désormais souvent des tests pour aider à corriger l’ajustement des bourgeons, affiner la suppression du bruit ou optimiser l’égalisation autour de votre audition et de la forme de vos oreilles – ici, tout est manuel.

Enfin, la prise en charge d’Amazon Alexa est intégrée aux bourgeons, bien que vous puissiez également utiliser l’assistant virtuel par défaut de votre téléphone à travers eux – ou, bien sûr, aucun.

Batterie en charge

Jusqu’à sept heures sur une seule charge

24 heures, étui compris

Recharge filaire ou sans fil

La durée de vie de la batterie est une autre force impressionnante ici. Les chiffres officiels de Technics indiquent que les écouteurs peuvent durer jusqu’à sept heures d’utilisation non-stop, avec un total de 24 heures de batterie entre les écouteurs et le boîtier.

Ces chiffres sont basés sur l’écoute avec suppression du bruit activée, mais le codec LDAC plus gourmand en énergie est désactivé, de sorte que les chiffres peuvent augmenter ou diminuer en fonction de votre utilisation.

En passant d’un paramètre à l’autre, j’ai toujours été impressionné par la lenteur avec laquelle la batterie tombe sur les bourgeons – facilement visible dans l’application officielle, qui affiche également la batterie de l’étui, et la plupart des téléphones Android l’afficheront également automatiquement.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il m’a fallu une semaine complète d’utilisation régulière avant de ressentir le besoin de connecter le boîtier à un chargeur. Mieux encore, à ce stade, vous avez le choix entre une charge USB-C filaire ou simplement déposer le boîtier sur n’importe quel chargeur sans fil Qi.

Prix ​​& disponibilité

À 299 $ / 259 £, disponibles sur Amazon et ailleurs, les bourgeons Technics EAH-AZ80 ne sont en aucun cas abordables – mais ils offrent un excellent rapport qualité-prix dans le sens où ils sont aussi bons que tout ce pour quoi vous pourriez dépenser autant.

Les concurrents évidents sont les Sony WF-1000XM4, les écouteurs Bose QuietComfort II et bien sûr les AirPods Pro 2.

En termes de qualité sonore, les bourgeons Technics rivalisent facilement avec ces concurrents et ont également un avantage sur la durée de vie de la batterie et le confort – et de ces trois, seuls les Sony offrent également un son LDAC haute résolution.

Les AZ80 accusent probablement un léger retard sur la qualité de la technologie d’annulation du bruit, mais pourraient être le package le plus complet du lot.

Pour plus d’options, assurez-vous de consulter notre classement complet des meilleurs vrais écouteurs sans fil.

Verdict

Les écouteurs Technics EAH-AZ80 sont un délice inattendu.

Il n’y a pas beaucoup de place à l’erreur dans des écouteurs aussi chers, et Technics a livré un ensemble qui couvre tous les domaines clés : audio, suppression du bruit, connectivité et autonomie de la batterie.

D’autres paires peuvent sembler un peu plus flashy, et même si l’ANC ici est bon, ce n’est pas tout à fait le meilleur, mais peu de rivaux sont aussi complets que ceux-ci – et la combinaison de la prise en charge audio haute résolution et de la connectivité à trois voies est vraiment unique .

Spécifications