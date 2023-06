Technics EAH-AZ60M2 Review: Enfant du milieu maladroit

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Connexions multipoints à 3 voies

Prise en charge ANC et haute résolution

Bonne autonomie

Sept jeux d’embouts auriculaires Les inconvénients Coupe un peu inconfortable

Plus d’AZ80 premium sont bien meilleurs Notre avis Pris sur leurs propres mérites, les Technics EAH-AZ60M2 sont une paire solide de véritables écouteurs sans fil et une bonne option à considérer. Mais avec peu de changements par rapport à l’AZ60 d’origine et des améliorations significatives trouvées dans la mise à niveau AZ80, ceux-ci se sentent perdus au milieu.

Prix ​​lors de l’examen

249,99 $

243,74 $

Les Technics EAH-AZ60M2 sont une excellente paire de véritables écouteurs sans fil qui ne sont vraiment déçus que par leur position dans la propre gamme de Technics.

L’ajout de la recharge sans fil et de la connexion multipoint à 3 voies ressemble à une légère amélioration par rapport aux écouteurs AZ60 d’origine, lancés pour la première fois en 2021, tandis que les écouteurs AZ80 légèrement plus chers sont bien meilleurs.

Pourtant, si vous pouvez supporter le prix de 249 $ / 199 £, cela vaut la peine d’être considéré: une excellente qualité audio, une bonne suppression du bruit et un ensemble décent de fonctionnalités intelligentes font de ces dignes rivaux les AirPod et autres, même s’ils ne sont pas tout à fait sur à égalité avec le top model de Technics.

Concevoir et construire

Construction en plastique léger

Étanchéité IPX4

Choix de sept tailles d’embouts auriculaires

J’ai peut-être été gâté en examinant l’AZ60M2 juste après avoir testé le modèle AZ80 plus cher, ce qui rend difficile pour moi de ne pas comparer les deux.

C’est probablement à cause de cela que la première chose que j’ai remarquée à propos des têtes AZ60M2 est leur légèreté, presque fragile. Les bourgeons ici pèsent en fait le même poids que la paire plus premium (bien que le boîtier de charge soit un bon 5 g plus léger), mais les deux sont construits à partir d’un plastique légèrement moins cher.

La forme des bourgeons est également différente, et – à mes oreilles du moins – moins confortable. Après environ une heure d’écoute, les AZ60M2 commencent à se presser contre mes oreilles, elles ne sont donc pas idéales pour une écoute plus longue, bien que les oreilles de chacun soient différentes, bien sûr.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ils ont l’air bien cependant. Disponibles en bleu (photo), noir ou blanc, ils sont simplement conçus mais suffisamment attrayants. Ils n’attirent guère l’attention, mais ils n’essayent pas de l’être, et la forme compacte ne sortira pas beaucoup de vos oreilles.

Vous êtes presque assuré de trouver un ajustement pour vos oreilles

Heureusement, ils conservent également les meilleurs aspects des bourgeons les plus chers. Le premier est le choix d’inclure sept ensembles impressionnants d’embouts en silicone de différentes tailles, ce qui signifie que vous êtes presque assuré de trouver un ajustement pour vos oreilles qui garantit au moins que les bourgeons sont bien ajustés et bloquent bien le bruit extérieur.

Il existe également un indice IPX4, ce qui signifie que les bourgeons (mais pas le cas) peuvent résister à la pluie, à la sueur et à d’autres éclaboussures de liquide – bien qu’ils ne soient pas assez durables pour un plongeon dans une piscine.

L’étui est un peu grand, mais peut tout de même se glisser dans une poche de jean ou un sac à main si besoin. Il est léger, et le couvercle et la charnière sont un peu fragiles, mais les bourgeons tombent proprement et se sentent solidement maintenus en place par les broches de charge magnétiques.

Spécifications et son

Mêmes pilotes de 8 mm que la génération précédente

Prise en charge audio haute résolution avec LDAC

Bonne suppression du bruit

La première chose à savoir sur les sons de l’AZ60M2 est que si vous possédez l’ancienne paire – ou si vous pouvez les trouver bon marché – alors ceux-ci utilisent exactement les mêmes pilotes de 8 mm, de sorte que l’audio global est en grande partie inchangé.

Ce n’est vraiment pas une mauvaise chose, car les bourgeons sonnent bien. Ils offrent un paysage sonore riche et ouvert avec une gamme impressionnante. La basse est solide, et ce n’est qu’occasionnellement que vous obtenez un peu de brouillage des médiums dans les plats acoustiques comme Joanne Robertson.

Il est utile que vous puissiez utiliser l’application Audio Connect qui l’accompagne (plus à ce sujet dans un instant) pour ajuster les paramètres d’égalisation des écouteurs. Technics comprend une sélection de préréglages, mais vous avez également la liberté de personnaliser l’égaliseur à cinq bandes selon vos goûts.

Ils offrent un paysage sonore riche et ouvert avec une gamme impressionnante

Les bourgeons prennent également en charge l’audio haute résolution à l’aide du codec LDAC, bien que vous deviez disposer de fichiers compatibles (ou d’un service de streaming pris en charge) pour en profiter, et cela ne fonctionne pas du tout sur les iPhones (blâmez Apple pour celui-là) .

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ensuite, il y a la suppression active du bruit (ANC). C’est bien, mais certainement pas le meilleur de sa catégorie. La plupart des interférences extérieures sont bloquées, mais elles ne peuvent pas résister aux rigueurs du métro de Londres ou d’autres environnements particulièrement bruyants.

Ce qui aide au moins, c’est que grâce à cette gamme extra-large d’embouts auriculaires, vous êtes plus susceptible de trouver un ensemble qui bloque correctement le bruit extérieur, de sorte que la réduction du bruit physique de base est meilleure qu’ailleurs.

Il existe également un mode ambiant, qui utilise les microphones des écouteurs pour amplifier le bruit extérieur afin que vous ayez l’impression que vous ne portez pas du tout d’écouteurs – parfait lorsque vous avez besoin d’entendre ce qui vous entoure ou de tenir une conversation.

L’un des autres petits ajustements du modèle de première génération est que Technics a amélioré sa technologie de suppression du bruit et d’isolation de la voix pour les appels. La qualité des appels dans les environnements bruyants est meilleure ici que sur la plupart des autres bourgeons, ce qui en fait un choix solide pour les travailleurs à distance qui peuvent avoir à prendre des appels ou des réunions en déplacement.

Fonctions intelligentes et application

Application maladroite mais complète

Connectez-vous à trois appareils à la fois

Commandes entièrement personnalisables

Les fonctionnalités intelligentes de l’AZ60M2 sont gérées par l’application Audio Connect susmentionnée, disponible sur iOS et Android.

Ce n’est pas la plus belle application au monde, et la mise en page peut être un peu déroutante, mais elle contient de nombreuses options. Vous pouvez ajuster l’intensité des modes ANC et ambiant, ajuster votre égaliseur ou faire un test rapide de la technologie « JustMyVoice » pour vérifier la clarté de votre son si vous passez un appel.

Le meilleur de tous est la possibilité de personnaliser entièrement les commandes tactiles des écouteurs, avec des options uniques pour chaque écouteur et pour les touches simples, doubles, triples et longues, vous offrant huit options de contrôle au total.

Vous pouvez également utiliser l’application pour définir un assistant vocal – Alexa d’Amazon est intégrée (bien que désactivée par défaut), mais vous pouvez utiliser l’assistant de votre téléphone via les bourgeons si vous préférez.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Intelligemment, les AZ60M2 sont également capables de se connecter jusqu’à trois appareils simultanément, il n’est donc pas nécessaire de basculer entre (par exemple) votre téléphone, votre ordinateur portable et votre console Switch, les écouteurs gérant dynamiquement l’audio de chacun en même temps.

Cette connexion multipoint à trois voies est à peu près unique à Technics en ce moment, mais elle s’accompagne d’une mise en garde : en raison des limitations de bande passante, vous ne pouvez pas activer trois appareils. et utiliser le codec LDAC. Si vous voulez un son haute résolution, vous devrez vous en tenir à deux appareils à la fois.

Le meilleur de tous est la possibilité de personnaliser entièrement les commandes tactiles des écouteurs

Il convient également de noter que j’ai eu une connectivité étrangement lente sur le Bluetooth des bourgeons. Une fois connectés, ils sont solides comme le roc, mais il faut jusqu’à 30 secondes pour que les écouteurs se connectent complètement à mon téléphone chaque fois que je les sors de l’étui, ce qui est une légère irritation.

Les seules choses qui manquent vraiment sont des fonctionnalités dynamiques qui réagissent à votre utilisation. Bien que la musique s’arrête lorsque vous retirez un bourgeon de votre oreille, ils ne peuvent pas faire des choses plus intelligentes comme activer le mode ambiant lorsque vous commencez à parler à quelqu’un, ou adapter l’ANC pour ne couper que certains sons tout en laissant les autres audibles.

Batterie en charge

Grande autonomie de plusieurs jours

Chargement sans fil

S’il y a un domaine où les bourgeons AZ60M2 correspondent sans équivoque à l’option AZ80 plus chère, c’est sur batterie.

Celles-ci ont exactement la même autonomie que les autres malgré la technologie modifiée, Technics promettant que vous pouvez passer sept heures sur une seule charge tout en utilisant ANC mais pas LDAC, avec 24 heures complètes, boîtier compris.

La désactivation de l’ANC étend cela un peu plus loin, tandis que l’utilisation de LDAC Hi-Res le raccourcira. Quoi qu’il en soit, la durée de vie de la batterie est excellente, et elle a été confirmée par mon expérience – en utilisant les bourgeons quelques heures par jour, j’ai passé plus d’une semaine avant d’avoir à me soucier de charger le boîtier.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Si vous utilisez un téléphone Android, il affichera également facilement le niveau de la batterie pour les bourgeons et le boîtier dans le système d’exploitation, ce qui élimine les conjectures.

La charge est également excellente, avec USB-C et une nouvelle option sans fil, il est donc toujours pratique de les recharger.

Prix ​​& disponibilité

Les EAH-AZ60M2 sont disponibles dès maintenant pour 249 $ / 199 £ sur Amazon et ailleurs.

C’est le même prix que celui auquel les écouteurs AZ60 d’origine ont été lancés, bien qu’il ne fasse aucun doute qu’ils seront désormais disponibles à un prix inférieur jusqu’à épuisement des stocks.

Il les oppose aux modèles Sony WF-1000XM4, Bose QuietComfort Earbuds II et AirPods Pro 2 – mais, peut-être plus pertinemment, au propre AZ80 de Technics.

À 299 $ / 259 £, il s’agit d’une augmentation de prix relativement faible, mais le saut est justifié : la qualité audio est améliorée, tout comme le confort de l’ajustement et la qualité de construction globale.

Verdict

Les écouteurs AZ60M2 sont une option décente qui ne souffre que de leur place sur un marché encombré – et de la propre gamme de Technics.

Les bourgeons offrent une bonne qualité audio et une connectivité impressionnante (si lent à se connecter) et des fonctionnalités intelligentes, et ne sont vraiment déçus que par une sensation bon marché et un ajustement légèrement inconfortable.

Le problème est juste que l’AZ80 offre une meilleure expérience globale pour pas trop plus, tandis que les anciens modèles AZ60 ne manquent pas beaucoup et sont susceptibles de devenir beaucoup moins chers bientôt.

Les écouteurs AZ60M2 sonnent bien, mais finissent par se perdre un peu dans le mix.

