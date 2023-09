TechEagle s’associe à l’AIIMS Jodhpur pour fournir des fournitures de santé vitales aux communautés tribales grâce à la livraison par drone

TechEagle, la principale société indienne de livraison par drone, annonce un partenariat avec AIIMS Jodhpur pour fournir des soins de santé essentiels à la population tribale. Le drone e-VTOL hybride de pointe de TechEagle, Vertiplane X3, a décollé pour son vol inaugural de Sirohi transportant des médicaments à Waloriya, un endroit habité par la population tribale. Le drone a parcouru une distance aérienne d’environ 35 km en moins de 20 minutes, ce qui est remarquablement 6 fois plus rapide qu’un transport terrestre dans lequel, sur les 8 derniers kilomètres, il n’y a pas de route, ce qui rend le trajet routier un peu plus difficile.

De plus, lors de son voyage de retour, le drone est revenu avec les échantillons d’expectorations des populations tribales à des fins de diagnostic à des vitesses 6 fois supérieures à celles du transport routier, réduisant ainsi le délai d’exécution des rapports, ce qui élargit également la portée de la solution globale et rend c’est rentable.

Dans sa tentative de fournir des soins de santé accessibles, abordables et de qualité à la population tribale du district de Sirohi au Rajasthan AIIMS Jodhpur dans le cadre d’un partenariat exclusif avec la principale société indienne de livraison par drone, TechEagle fournira des articles de santé d’urgence et essentiels tels que des médicaments, des vaccins, du sang, et en logistique inverse permettant la livraison d’échantillons de sang et d’expectorations à des fins de diagnostic.

L’Institut indien des sciences médicales de Jodhpur est reconnu comme un « Centre d’excellence (COE) pour la santé tribale » par le ministère des Affaires tribales du gouvernement. de l’Inde. Pour répondre aux besoins de santé des populations tribales, un « Centre satellite pour la santé et la recherche tribales (STHR) » a été créé à Janjati Bhavan Abu Road en collaboration avec le département de développement de la zone tribale (TAD) du gouvernement. du Rajasthan et du MLV Tribal Research & Training Institute, Udaipur et a été financé par le ministère des Affaires tribales, Govt. de l’Inde.

Vikram Singh Meena, fondateur et PDG de TechEagle, lui-même originaire d’un très petit village isolé de l’État du Rajasthan, a déclaré : « Lorsque nous avons commencé à conceptualiser TechEagle, la chose la plus importante était le fait que nous voulions créer une solution qui permettrait d’économiser et améliorer la vie de millions et de milliards de personnes en Inde et dans le monde.

« Aujourd’hui, alors que nous, avec l’AIIMS Jodhpur, posons les bases de ce projet Nobel, c’est un moment de grande fierté pour nous tous chez TechEagle alors que nous nous rapprochons de notre vision de sauver et d’améliorer des milliards de vies à travers le monde et que de tels projets tiennent le coup. des endroits spéciaux dans nos vies. Le temps est la dimension la plus cruciale lorsque nous parlons de soins de santé d’urgence, car chaque seconde est importante dans un tel scénario et en déployant des solutions innovantes telles que des drones, beaucoup de temps pourrait être économisé et, par conséquent, des vies. Anshu Abhishek, co-fondateur et COO – TechEagle

TechEagle est à l’avant-garde de la transformation de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé en Inde grâce à ses solutions innovantes de livraison par drone. Dans son parcours visant à fournir un accès universel aux soins de santé aux personnes en Inde et dans le monde, TechEagle a franchi plusieurs étapes. De la première livraison de thé au monde à l’aide d’un drone à Lucknow, UP à la création et à l’exploitation du premier centre et réseau de livraison par drone d’Asie dans l’État de Meghalaya à partir de décembre 2022.