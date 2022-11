TechAdvisor.com lance sa première édition non anglaise

En avril 2021, Tech Advisor a subi la deuxième plus grande transformation de son histoire, après avoir quitté la marque PC Advisor établie de longue date en 2017.

Nous avons migré le site d’un domaine au niveau national (.co.uk) vers un domaine mondial (.com) et, à l’époque, j’ai remarqué que c’était parce que nous ne nous adressions plus uniquement aux visiteurs anglophones résidant dans le Royaume-Uni, mais visiteurs anglophones du monde entier.

Cela s’est également parfaitement lié à une période de transformation au sein de notre société mère, IDG Communications – maintenant Foundry – au cours de laquelle nous prévoyions de centraliser nos équipes éditoriales grand public opérant aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en France, en Espagne, en Allemagne, en Suède et Pologne.

Pour nos visiteurs réguliers du Royaume-Uni, il est peu probable que de nombreux changements aient été immédiatement évidents. Nous avons commencé à introduire des prix locaux pour les États-Unis, le Canada et l’Australie dans nos résumés des meilleurs choix et offres, bien que vous ne les voyiez que si vous veniez de l’extérieur du Royaume-Uni. Nous avons également commencé à couvrir de plus en plus de produits disponibles ailleurs dans le monde et à travailler avec des éditeurs experts situés en dehors du Royaume-Uni. En effet, à première vue, il aurait pu sembler à beaucoup que nous faisions tout un plat du fait d’avoir changé notre URL. (Nous ne l’étions pas, je vous le promets !)

Avance rapide jusqu’en juin de cette année et Tech Advisor a subi sa troisième grande transformation, alors que nous avons migré le site de notre propre système de gestion de contenu vers la populaire plateforme WordPress. Pour le monde extérieur, les changements incluent une nouvelle police, un système de navigation plus convivial et un design généralement amélioré. Mais pour nous, les rédacteurs, c’était un changement capital, car cela signifiait que nous avions désormais accès à un hub de contenu centralisé et à une plate-forme qui permettrait de nouvelles fonctionnalités qui pourraient être rapidement déployées grâce à des ressources de développement partagées.

L’une de ces nouvelles fonctionnalités est la possibilité de créer de nouvelles éditions dans d’autres langues, alors que nous continuons à étendre la portée mondiale de la marque Tech Advisor. Et cette semaine, nous accueillons notre toute première édition de Tech Advisor, alors que l’équipe opérant auparavant sous la marque PCWorld España de Foundry rejoint le giron.

PCWorld España a sa propre histoire riche, ayant fait sa première apparition en ligne en 1995, et notre équipe éditoriale espagnole Alba Mora Antoja, Sara Piquer-Marti et Alfonso Casas ont plus de 30 ans d’expérience éditoriale dans l’espace technologique grand public. À partir d’aujourd’hui, ils fourniront plutôt leur contenu éditorial de haute qualité à tous les visiteurs hispanophones via Tech Advisor.

Ne vous inquiétez pas : vous n’êtes pas sur le point de commencer à voir du contenu en espagnol apparaître dans votre fil d’actualité. Que vous voyiez l’édition anglaise ou espagnole dépendra de l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, mais si vous voulez jeter un œil à notre nouvelle édition espagnole brillante, vous pouvez la visiter directement sur techadvisor.com/es-es ou en sélectionnant à partir du bouton Menu en haut de la page.

L’ajout d’une édition espagnole n’est que le début de la transformation globale de Tech Advisor. Début 2023, nous accueillerons également l’équipe derrière Tech Advisor France. Au-delà de cela, le monde est notre huître – et l’avenir de Tech Advisor est en effet très excitant.

Comme toujours avec tout changement important de code, vous pourriez voir quelques bogues sur le site au cours des prochaines semaines. Veuillez contacter moi-même ou le rédacteur en chef de Tech Advisor, Jim Martin, pour tout problème.