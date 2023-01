TechAdvisor.com accueille l’édition en langue française

Il y a seulement quelques mois, je vous ai dit que TechAdvisor.com avait lancé sa première édition en langue non anglaise, alors que nous ouvrions nos portes aux lecteurs anglophones et hispanophones du monde entier. Aujourd’hui, nous ajoutons une troisième langue à notre domaine mondial, avec le lancement de notre édition en français.

Si vous ressentez une touche de déjà-vu, il y a peut-être une raison à cela. Tech Advisor a été publié pour la première fois en français en 2017, mais fonctionnait auparavant sous notre domaine techadvisor.fr. Avec sa migration vers notre plateforme mondiale Tech Advisor, nous visons désormais à répondre aux besoins des francophones du monde entier.

Notre nouveau site mondial, qui n’a lui-même été lancé que l’été dernier, témoigne de notre volonté constante d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur de nos lecteurs, désormais plus facile – et plus agréable – à lire et à naviguer. Après avoir déplacé notre système de gestion de contenu de notre propre plateforme vers WordPress, nous sommes également équipés de nouveaux outils pour mieux servir notre lectorat mondial en pleine expansion, ainsi que d’un référentiel central pour le contenu de haute qualité créé par nos éditeurs internationaux.

Tech Advisor a une histoire riche, opérant depuis 1995 sous son ancienne poignée, PC Advisor. Relativement parlant, son édition en langue française est encore quelque peu juvénile par rapport à certains des mastodontes de la technologie grand public. Mais il bénéficie des plusieurs décennies d’activité de Foundry dans le secteur, et emprunte à l’expérience de ses sites sœurs établis PC World, Macworld, TechHive – et, bien sûr, de notre domaine mondial Tech Advisor.

Dirigée par la rédactrice en chef d’origine Marie-Laure Calcar, qui est habilement assistée par la rédactrice senior Mathilde Vicente, notre édition en langue française promet à ses lecteurs la livraison continue d’un contenu de haute qualité qui leur tient la main à chaque étape du parcours d’achat de technologies grand public. Nous vous informerons des produits nouveaux et à venir, vous aiderons à trouver la meilleure technologie pour vos besoins – et aux meilleurs prix – et vous fournirons ensuite des conseils sur les accessoires, des trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de votre nouvel équipement, ainsi que le dépannage.

Pour ceux d’entre vous qui ne parlent pas français, ce n’est pas sur le point de commencer à apparaître dans votre fil d’actualité. Que vous voyiez l’édition anglaise, française ou espagnole dépendra de l’endroit où vous vous trouvez dans le monde. Si vous souhaitez jeter un coup d’œil, vous pouvez basculer entre les trois en utilisant le bouton Menu en haut de la page, ou en dirigeant votre navigateur vers nos éditions française ou espagnole.

Nous avons essayé de rendre cette migration aussi fluide que possible, mais si vous détectez des bogues, veuillez les signaler à moi-même ou au rédacteur en chef de Tech Advisor, Jim Martin.