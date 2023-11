Tech Women’s Basketball victorieuse lors de l’ouverture de la saison

Lire la vidéo







HOUGHTON, Michigan. – L’équipe féminine de basket-ball de Michigan Tech a vu trois Huskies marquer à deux chiffres lors de la victoire d’ouverture de la saison 76-57 contre William Jewell lors de la première journée du Crossover GLIAC/GLVC au gymnase SDC.

“Nous sommes heureux d’avoir remporté une victoire pour commencer la saison.” Nous ne savions pas ce qui allait se passer avec William Jewell – ils ont eu un nouvel entraîneur-chef et c’était assez évident au premier quart–nous ne l’avons pas fait. Je sais comment nous avons gardé certaines actions, mais je pense que nos filles se sont bien adaptées après et que nous avons réussi à les ralentir au deuxième et au troisième quart-temps.

“Je pensais que Bella et Kate avaient de gros matchs pour nous, réussissant de gros tirs et étant capables de créer avec leur pression. J’étais content de notre performance.”

Les Huskies ouvrent la saison avec une fiche de 1-0, tandis que les Cardinals débutent la campagne 2023-24 0-1.

Isabella Lenz a fait connaître sa présence au premier quart, marquant 10 des 20 points de son équipe dans le premier tiers. La recrue Alyssa Wypych a fait son premier départ en carrière pour le Black & Gold, se connectant également en profondeur au milieu du premier quart pour donner aux Huskies leur plus grande avance du match à 14-8.

Les Huskies ont joué en défense au deuxième quart, limitant les Cardinals à huit points sur 4 sur 15 sur le terrain et 0 sur 6 à longue distance. Katelyn Meister a marqué sept de ses 14 points au deuxième quart, marquant sept points consécutifs pour les Huskies avant la mi-temps. La prise de contrôle de Meister est arrivée au moment idéal, permettant à MTU de gonfler à 34-24 avant que Sara Dax n’en fasse un match de 12 points avant la mi-temps.

Michigan Tech a marqué sur ses trois premiers tirs pour ouvrir la seconde mi-temps, Sara Dax se connectant sur un tir sauté et un lay-up avec un sauteur de Lenz entre les deux paniers.

Les Huskies ont marqué 22 points au troisième quart, les étudiants de première année Brittney Mislivecek et Maja Kozlowska marquant leurs premiers points de la saison dans la frénésie.

William Jewell a été limité à 5 sur 14 sur le terrain tandis que les Huskies ont tiré 56,3 pour cent sur 9 sur 16 pour entrer dans le dernier quart avec la plus grande avance du match à 58-38.

Wypych, qui a joué 31 minutes lors de son premier match en carrière, a réussi un 2-en-3 sur 3 points au quatrième quart pour couronner son premier match avec 14 points. La garde senior Meister a ajouté trois lancers francs et un lay-up pour l’amener à 16 points sur le match.

Les réserves des Huskies ont marqué 11 points, avec Lydia Schaible allant 2 pour 2 de la bande caritative et Tessa Leece se connectant sur un 3 points au quatrième quart avant que le buzzer final ne retentisse, voyant Michigan Tech gagner 76-57. Leece a également réussi un sommet en carrière de cinq rebonds en 25 minutes d’action.

Bien que les Black & Gold aient accumulé 15 revirements par rapport aux Cardinals 7, les Huskies ont réussi 17 rebonds offensifs associés à 34 rebonds défensifs.

Lenz a mené l’offensive des Huskies avec 20 points, tandis que Meister (16 points) et Wypych (14 points) ont également marqué à deux chiffres. Rondorf a réussi sept rebonds, un sommet pour l’équipe, dont trois du côté offensif.

Les Cardinals étaient menés par Shannon Ayden avec 23 points tandis qu’Emree Zars a récolté six rebonds en tête de l’équipe.

Les Huskies concluent le crossover GLIAC/GLVC samedi 11 novembre face à Lewis à 18 h