Un jeune PDG qui a fondé son entreprise à l’âge de 17 ans est devenu un milliardaire du jour au lendemain après avoir introduit l’entreprise en bourse.

Austin Russell, 25 ans, a vu sa participation dans Luminar Technologies monter en flèche pour atteindre environ 2,4 milliards de dollars après avoir annoncé jeudi la société de technologie de capteurs lidar à l’échange Nasdaq.

Cela fait de lui le plus jeune milliardaire autodidacte du monde, selon Forbes.

«Je suis encore relativement jeune, mais… il y a eu beaucoup de sang, de sueur et de larmes.

«Et j’ai eu la chance de pouvoir conserver une participation suffisante», a-t-il déclaré au magazine.

Contrairement à Kylie Jenner, qui s’est fait milliardaire à l’âge de 21 ans, Russell est privée.

Il n’a aucun compte public sur les réseaux sociaux. Selon les archives publiques, il construit une maison sur un terrain à Atherton, une banlieue riche de San Francisco.

Russell a été accepté à Stanford pour étudier la physique, mais a rapidement abandonné pour accepter une bourse Thiel de 100000 $ pour son concept lidar et a fondé Luminar

Russell montre la carte 3D créée par le capteur lidar de son entreprise, que les voitures autonomes peuvent utiliser pour détecter et naviguer dans leur environnement

Russell a déposé son premier brevet à l’âge de 13 ans, lorsqu’il a investi un système souterrain pour recycler l’eau des gicleurs à des fins de jardinage.

Au lieu du lycée, il a passé son adolescence à l’Université de Californie au Beckman Laser Institute d’Irvine.

Il était à peine assez vieux pour conduire lorsqu’il a décidé de créer un système de navigation plus sûr pour les voitures autonomes.

Luminar fabrique un capteur lidar, qui permet aux véhicules d’avoir une vue tridimensionnelle de la route à l’aide d’un équipement de télémétrie laser.

Les systèmes lidar fonctionnent en faisant rebondir les lasers sur des objets proches et en mesurant les réflexions pour créer une image 3D détaillée de l’environnement environnant.

La technologie est similaire au radar, qui utilise des ondes radio au lieu de lasers.

Les premiers prototypes de capteurs Luminar sont vus sur un véhicule d’essai. L’entreprise fabrique un capteur lidar, qui permet aux véhicules d’avoir une vue tridimensionnelle de la route à l’aide de la télémétrie laser.

Les actions de Luminar ont encore augmenté de 40% vendredi après avoir augmenté de 30% jeudi

L’art conceptuel du capteur de production de Luminar est présenté ci-dessus. L’entreprise prévoit de commencer à produire des unités pour véhicules grand public en 2022

Luminar est devenue publique grâce à une fusion avec Gores Metropoulos Inc, une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, une société écran qui utilise le produit d’une introduction en bourse pour acquérir une société privée, généralement dans les deux ans.

Pour des sociétés telles que Lumiar, qui a levé 590 millions de dollars grâce à la fusion, les SPAC sont devenus une voie alternative vers les marchés publics au lieu d’une introduction en bourse traditionnelle.

Les actions de Luminar ont augmenté de plus de 30% au premier jour de négociation, après être devenue la deuxième société de la Silicon Valley à entrer en bourse tout en travaillant à fournir un capteur clé pour les voitures autonomes.

Luminar est l’un des trois fabricants de lidar à choisir la voie SPAC vers les marchés publics. Velodyne Lidar Inc est devenue publique en septembre après une telle fusion, et Aeva Inc a annoncé le mois dernier son intention de devenir publique via une fusion avec InterPrivate Acquisition Corp.

Tous les trois sont en lice pour fournir aux constructeurs automobiles un capteur qui pourrait les aider à ajouter des fonctionnalités de conduite autonome.

Luminar a conclu un accord avec Volvo, propriété du constructeur automobile chinois Geely, pour fournir des unités lidar pour les véhicules grand public, dont la production débutera en 2022. La société a également des partenariats avec Daimler Truck AG et Mobileye d’Intel Corp.

Russell a déclaré dans une interview que la société avait neuf accords de développement avancés avec des constructeurs automobiles, ce qui signifie que les constructeurs automobiles ont commencé à personnaliser leur logiciel pour qu’il fonctionne avec les capteurs de Luminar.

« Maintenant, tout est question d’échelle, d’exécution et de voir les choses », a déclaré Russell. «Nous avons les affaires alignées.

Luminar a donné des prévisions de revenus à long terme de milliards de dollars par an, mais celles-ci dépendent de la transformation de ses relations de recherche en accords de production.

Pour 2019, Luminar a réalisé un chiffre d’affaires de 12,6 millions de dollars et une perte nette de 94,7 millions de dollars. La société a estimé qu’elle se terminera 2020 avec 15 millions de dollars de revenus et une perte d’exploitation de 72 millions de dollars.