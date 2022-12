Tech Trade Group poursuit la Californie pour suspendre la loi sur la sécurité en ligne des enfants

Une association professionnelle de l’industrie technologique a poursuivi mercredi l’État de Californie dans le but de mettre fin à une nouvelle loi sur la sécurité en ligne des enfants, une contestation judiciaire qui survient à un moment d’intensification des inquiétudes du public concernant les risques que le contenu sur des plateformes populaires comme Instagram et TikTok pourrait poser. aux utilisateurs plus jeunes. La nouvelle loi, appelée California Age-Appropriate Design Code Act, exigera que de nombreux services en ligne installent des protections radicales pour les mineurs, notamment la protection des enfants contre les contenus potentiellement dangereux et la désactivation des fonctionnalités de recherche d’amis qui pourraient permettre à des étrangers adultes de contacter des jeunes. Le gouverneur Gavin Newsom a signé le projet de loi sur la sécurité en ligne des enfants, le premier du genre dans le pays, en septembre. L’association professionnelle, appelée NetChoice, poursuit pour bloquer la loi avant son entrée en vigueur prévue en 2024. Le membres du groupement de commerce inclure Amazon ; Pinterest ; TIC Tac; Google, propriétaire de YouTube ; et Meta, la société mère de Facebook et Instagram. Dans une plainte légale déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de Californie, NetChoice a déclaré que la législation obligerait les services en ligne à agir en tant que censeurs de contenu, violant les protections constitutionnelles de la liberté d’expression. Le groupe a également fait valoir que la loi nuirait aux mineurs et à d’autres en entravant leur accès à des ressources en ligne gratuites et ouvertes.

La loi « presse les entreprises de servir de censeurs itinérants de la parole sur Internet », la plainte NetChoice a dit. “Une telle modération excessive”, a-t-il ajouté, “restreindra la disponibilité des informations pour les utilisateurs de tous âges et étouffera des ressources importantes, en particulier pour les jeunes vulnérables qui dépendent d’Internet pour obtenir des informations vitales”. Microsoft : La Federal Trade Commission, dans l’une des actions les plus agressives prises par les régulateurs fédéraux depuis des décennies pour contrôler le pouvoir des géants de l’industrie technologique, a intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition par la société de 69 milliards de dollars du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard.

Méta : L’administration Biden tente d’empêcher la société mère de Facebook d’acheter un développeur d’applications de réalité virtuelle, arguant que l’acquisition « créerait un monopole ».

Travailleurs etrangers: Alors que les coupes budgétaires frappent l’industrie technologique, certains étrangers titulaires d’un visa de travail sont confrontés à une perspective décourageante : devoir quitter les États-Unis à moins d’être embauchés dans les 60 jours suivant leur licenciement. Au cours des dernières années, des groupes d’enfants, des parents et des chercheurs ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les algorithmes sur des plateformes comme TikTok et Instagram ont promu des contenus préjudiciables. sur les troubles alimentaires et l’automutilation chez les jeunes utilisateurs. En réponse, les législateurs et les régulateurs aux États-Unis et en Europe ont renforcé les garanties pour la confidentialité et la sécurité en ligne des enfants. La loi californienne sur la sécurité des enfants était un effort bipartisan qui a été adopté par les deux chambres de la législature de l’État à l’unanimité. Il était basé sur les règles de sécurité en ligne pour les enfants que la Grande-Bretagne a mises en vigueur l’année dernière. Les règles britanniques exigent que les services en ligne qui sont susceptibles d’avoir des mineurs comme utilisateurs donnent la priorité à la sécurité des enfants. En pratique, cela signifie que de nombreuses plateformes de médias sociaux et de jeux vidéo populaires doivent activer les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les jeunes utilisateurs en Grande-Bretagne. Ils doivent également désactiver certaines fonctionnalités susceptibles d’inciter les enfants à rester en ligne pendant des heures, telles que la lecture automatique – des vidéos qui se lisent automatiquement les unes après les autres. L’année dernière, alors que les règles britanniques étaient sur le point d’entrer en vigueur, Google, Instagram, Pinterest, TikTok, Snap, YouTube et d’autres ont introduit de nouvelles garanties pour les jeunes utilisateurs du monde entier. YouTube, par exemple, a désactivé la lecture automatique des vidéos par défaut pour les mineurs.