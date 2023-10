Tech Tracker : La grande course à l’intégration technologique

Le secteur de la technologie de restauration s’est développé à un rythme rapide au cours des dernières années, avec des dizaines de nouvelles solutions et fournisseurs technologiques ajoutés apparemment chaque mois. Ces fournisseurs de technologies vont de solutions ponctuelles (qui sont plus susceptibles d’être achetées ou fusionnées prochainement avec une plus grande entreprise) à des entreprises pleinement réalisées offrant une suite de fonctionnalités et d’options technologiques pour les clients. À mesure que les besoins des opérateurs en matière d’options technologiques augmentent, l’intégration technologique devient encore plus cruciale et les fournisseurs qui ne s’entendent pas bien avec les autres seront laissés pour compte.

Ce mois-ci, plusieurs entreprises technologiques ont annoncé des intégrations et des fusions majeures, notamment Soundhound en partenariat avec Olo, PopMenu s’intégrant à OpenTable et Uber Direct en partenariat avec Deliverect.

En rapport: Améliorez l’expérience client et employé avec des solutions intégrées qui innovent dans vos canaux de commande en ligne

Par ailleurs, ce mois-ci, les SaaS tout-en-un canadiens Snappy et Superorder (anciennement connu sous le nom de forward Kitchens) ont tous deux annoncé des rondes de financement pour s’étendre à de nouveaux marchés et à de nouvelles capacités, et plus encore.

Tech Tracker rassemble ce qui se passe dans le secteur technologique de l’industrie de la restauration, y compris les actualités des restaurants, des vendeurs, des plateformes numériques et des sociétés de livraison tierces. Voici un aperçu de ce que vous devez savoir et pourquoi :

En rapport: Tech Tracker : L’automatisation est devenue le principal argument de vente de la technologie des restaurants

Deliverect, Soundhound, Popmenu et Lunchbox annoncent tous des intégrations majeures

Alors que les intégrations deviennent plus une fonctionnalité assumée qu’un avantage, les plus grandes sociétés de systèmes de point de vente et de SaaS comme Toast, Square et Olo mettent en œuvre des outils pour annoncer et organiser leur liste croissante d’intégrations d’entreprises technologiques. De nombreux fournisseurs de technologies s’associent même à des concurrents actuels ou anciens pour répondre à la demande des opérateurs en faveur d’un système entièrement intégré de fonctionnalités technologiques pouvant parler le même langage.

Certaines entreprises technologiques agissent depuis des années comme intermédiaires entre les fournisseurs tiers et les opérateurs : la société mondiale SaaS Deliverect intègre les commandes en ligne provenant de plusieurs canaux de livraison et vient d’annoncer un partenariat avec Uber Direct, qui couvrira neuf marchés internationaux, y compris les clients des opérateurs américains. pourra utiliser Deliverect Dispatch pour exploiter le réseau de coursiers Uber afin de répondre aux demandes de livraison des consommateurs et d’intégrer ces capacités sur les canaux numériques.

« Alors que l’intérêt pour les plateformes de livraison tierces est monté en flèche pendant la pandémie, il est devenu de plus en plus important pour les entreprises de restauration de disposer d’un système qui leur permet de gérer facilement à la fois les commandes de livraison et les processus de prise en charge des chauffeurs ou des clients », a déclaré Zhong, PDG de Deliverect. Xu a déclaré à Nation’s Restaurant News. « Notre secteur a désormais une nouvelle normalité où la livraison, les commandes et paiements sans contact, ainsi que d’autres expériences numériques sont là pour rester…. Les restaurants qui investissent dans des solutions technologiques et intègrent leurs technologies pour optimiser leurs opérations seront les mieux placés pour réussir à l’avenir.

L’optimisation des livraisons par des tiers est devenue une nouvelle norme pour les restaurants qui espèrent répondre à la demande de commandes numériques, mais les solutions d’IA commencent à devenir tout aussi populaires auprès des opérateurs. La société d’IA vocale Soundhound a annoncé ce mois-ci un partenariat avec Olo, qui ajoutera ses capacités d’IA vocale aux 77 000 restaurants du portefeuille d’Olo. Soundhound est déjà intégré aux principaux systèmes de point de vente Square, Toast et Oracle, c’est donc la prochaine étape logique. Soundhound fera partie d’Olo Connect : l’écosystème connecté de fournisseurs de technologie d’Olo lancé en avril pour faciliter les intégrations au sein du réseau de partenaires fournisseurs de technologie.

« Chez Olo, nous cherchons constamment à connecter nos marques de restaurants à une technologie innovante grâce à notre réseau de partenaires qui leur permet de garder une longueur d’avance », Nolan DeCoster, vice-président directeur des partenariats et du développement commercial chez Olo. « Nous sommes ravis de nous associer à SoundHound pour apporter leur IA vocale à de multiples applications de commande au sein des restaurants, une étape passionnante dans notre quête visant à contribuer à construire le restaurant du futur pour nos clients.

Soundhound a également récemment annoncé un partenariat avec Samsung pour déployer une nouvelle signalisation extérieure numérique pour les voies de service au volant qui fonctionnera de manière transparente avec la technologie d’IA vocale et sera testée par White Castle, l’un des premiers opérateurs partenaires de Soundhound.

Comme Soundhound et Samsung, Popmenu a récemment annoncé une intégration symbiotique avec un nouveau partenaire qui a du sens pour sa marque. Le fournisseur de technologie de marketing numérique et de commande en ligne s’associe à OpenTable pour ajouter des fonctionnalités faciles de téléchargement et d’édition de menus à ses clients, et les menus modifiés via Popmenu seront automatiquement mis à jour sur OpenTable.

« Les intégrations sont essentielles. Nous avons vu trop de restaurants, même certains des groupes les plus importants et les mieux dotés en ressources, avoir du mal à gérer 10 outils différents ou plus qui ne communiquent pas entre eux », a déclaré Brendan Sweeney, PDG de Popmenu à Nation’s Restaurant News. «Popmenu a intentionnellement construit notre plateforme non seulement pour consolider les outils, mais aussi pour s’intégrer avec des partenaires qui peuvent compléter ce que nous faisons pour aider les restaurants…. Si nous ne proposons pas de solution particulière, soit nous la construirons, soit nous l’intégrerons avec un partenaire, car, en fin de compte, il s’agit de ce qui est bon pour le restaurant et ses clients.

D’autres intégrations et fusions récentes dans le domaine technologique incluent le partenariat entre Lunchbox et Finix pour ajouter une solution de paiement entièrement intégrée à sa suite d’outils numériques pour les restaurants ; et les sociétés appartenant à Fiserv, BentoBox et Clover, annoncent une intégration plus approfondie des deux produits, y compris des fonctionnalités telles que les kiosques, les réservations et la gestion des menus. Les startups australiennes Mr Yum et Me&u ont annoncé ce mois-ci une fusion de toutes les actions des deux sociétés et proposeront des suites combinées de commande mobile, de menus à code QR et d’options de marketing numérique pour les marques de restaurants.

Marco’s Pizza teste des véhicules automatisés pour le tout premier partenariat de livraison du dernier kilomètre

Marco’s Pizza a annoncé ce mois-ci que la chaîne de pizzas s’associe à la société de technologie de mobilité Magna pour tester des solutions de livraison du dernier kilomètre, notamment un véhicule de livraison électrique et autonome sur route, un robot de livraison électrique et autonome sur trottoir et un vélo électrique à deux roues. Bien que Marco’s propose depuis des années des options de livraison de premier ordre et de tiers, c’est la première fois que la marque s’associe à une entreprise de livraison du dernier kilomètre.

« Nous continuons d’investir dans des innovations qui font progresser les activités de nos franchisés tout en répondant aux besoins du client moderne d’aujourd’hui », a déclaré Rick Stanbridge, vice-président exécutif et directeur de l’information de Marco’s à Nation’s Restaurant News. « Pendant ce temps, Magna continue d’identifier des opportunités dans le nouvel écosystème de mobilité où ses capacités peuvent débloquer de nouveaux domaines de croissance et de nouveaux modèles commerciaux. Notre collaboration stratégique est mutuellement bénéfique alors que nous explorons cette approche avant-gardiste sur le marché en pleine croissance de la livraison du dernier kilomètre.

SuperOrder (Forward Kitchens) ajoute des outils d’IA et annonce un financement

Les outils numériques basés sur l’IA qui génèrent des images de menu, des éléments de menu et même des portails de commande en ligne sont devenus plus populaires récemment. À la suite d’un cycle de financement de la série A de 10 millions de dollars, le système d’exploitation tout-en-un de livraison et de plats à emporter SuperOrder (anciennement connu sous le nom de Forward Kitchens) ajoute toute une suite d’outils d’IA, notamment un créateur de site Web, un menu et des images sélectionnés par l’IA. , un système de gestion des livraisons, un logiciel de marketing automatisé et un outil de gestion financière hors site, tous alimentés par l’intelligence artificielle.

Le SaaS canadien Snappy arrive aux États-Unis avec une nouvelle ronde de financement

Une autre entreprise technologique qui vient d’annoncer une levée de fonds est la société SaaS Snappy, qui vient de clôturer une ronde de financement de série A menée par Golden Section Ventures, basée au Texas, qui permettra à l’entreprise de s’implanter aux États-Unis avec une suite de fonctionnalités, notamment un point de vente, traitement des paiements, commande omnicanal, intégration d’applications de livraison tierces, réservation, fidélisation et marketing ciblé.