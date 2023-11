Tech Titans : 2 principales actions d’intelligence artificielle (IA) à surveiller d’ici 2024

Si vous pensiez que 2023 était une année passionnante pour l’intelligence artificielle (IA), attendez de voir ce que 2024 a à vous offrir. Bien que la révolution de l’IA ait été officieusement lancée fin 2022 lorsque ChatGPT est devenu célèbre, 2023 a vu de nombreuses versions incroyables de certains des plus grands noms technologiques du secteur.

2024 apportera sûrement la même chose, car bon nombre de ces produits commencent à être lancés auprès d’un public plus large et axé sur les entreprises. Les deux principaux noms que je surveille dans cet espace en 2024 sont Nvidia (NVDA 2,95%) et Microsoft (MSFT 2,49%). Les deux actions ont été passionnantes en 2023, et cela ne me surprendrait pas si 2024 était tout aussi bonne.

1. Nvidia

Nvidia est le roi incontesté du mouvement de l’IA, car ses unités de traitement graphique (GPU) constituent la base des ordinateurs qui créent des modèles d’IA. Les clients utilisent des milliers de ces unités reliées ensemble pour créer la puissance de calcul nécessaire pour traiter des quantités de données pour les modèles d’IA.

La société a connu une croissance sans précédent, avec un chiffre d’affaires du deuxième trimestre de l’exercice 2024 (se terminant le 30 juillet) en hausse de 101 % d’une année sur l’autre pour atteindre 13,5 milliards de dollars. Le troisième trimestre semble être à peu près le même, avec des revenus projetés à environ 16 milliards de dollars, soit une croissance d’environ 170 %.

La question est de savoir combien de temps Nvidia pourra-t-il maintenir cette croissance ? La demande globale pour ces GPU est inconnue, car une fois que les clients auront construit leurs centres de données IA, ils n’auront peut-être plus besoin d’acheter plus de GPU auprès de Nvidia avant un certain temps. Bien que ce soit une question valable, les analystes de Wall Street pensent que cela n’arrivera pas pour Nvidia au cours de l’exercice 2025 (se terminant en janvier 2025). Les analystes s’attendent à une croissance des revenus de 51 % l’année prochaine, car ils prévoient que les revenus de Nvidia passeront de 52 milliards de dollars au cours de l’exercice 2024 à 78 milliards de dollars l’année prochaine.

Cette croissance est essentielle, car l’action de Nvidia atteint une valorisation supérieure.

Alors que l’action se négocie à 110 fois les bénéfices, mais à 42 fois les bénéfices prévisionnels, cela indique aux investisseurs qu’une croissance massive des bénéfices est à venir. Mais si quelque chose se produit et que Nvidia ne parvient pas à assurer cette croissance, le titre sera massivement vendu.

Même si je ne dis pas que Nvidia ne pourra pas atteindre les prévisions de l’année prochaine, je dis qu’il pourrait être difficile de maintenir ces ventes. 2024 sera une année intéressante pour Nvidia, et j’ai hâte de voir si elle peut répondre à ces nobles attentes.

2.Microsoft

Microsoft est une autre entreprise qui s’est retrouvée au centre de la révolution de l’IA. Grâce à son offre de cloud computing, Azure, il est largement utilisé par les clients qui recherchent des endroits où stocker des informations et exécuter diverses charges de travail d’IA. Il étend également son produit Copilot au-delà de son application GitHub axée sur les codeurs. Copilot sera désormais disponible pour les produits Microsoft Office standard pour 30 $ par mois.

A ce prix là, tout le monde ne pourra pas se le permettre. Mais si ceux qui l’adoptent constatent des gains d’efficacité incroyables, le prix mensuel de 30 $ en vaut peut-être la peine. Cela constituerait un coup de pouce substantiel pour Microsoft et consoliderait davantage sa place au sommet du classement de l’IA.

2024 devrait révéler à quel point le déploiement de Copilot se déroule bien et comment il se comporte dans la bataille pour la suprématie du cloud computing. Microsoft n’a pas les mêmes soucis de valorisation que Nvidia, le titre est donc beaucoup moins risqué. Des deux, cela semble être un meilleur achat aujourd’hui, mais il n’a pas le même avantage que Nvidia s’il atteint certaines projections élevées des analystes.

Quoi qu’il en soit, ces deux éléments valent la peine d’être surveillés en 2024, que vous soyez actionnaire ou non.