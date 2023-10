Tech Soccer joue un match nul 1-1 contre Davenport | Actualités, Sports, Emplois

HOUGHTON — L’équipe de football de Michigan Tech a effacé un déficit d’un but en fin de seconde période pour forcer un match nul 1-1 contre Davenport au Kearly Stadium vendredi après-midi.

Les Huskies sont passés à 4-1-4 au total avec une fiche de 3-0-2 dans le jeu GLIAC, tandis que les Panthers détiennent une fiche de 4-1-3 au total et de 1-1-3 dans la boucle.

« Je pense que nous nous sommes bien adaptés en seconde période, j’étais très content de la façon dont nous avons géré l’adversité après avoir perdu par un but », a déclaré l’entraîneur-chef Turk Ozturk. «Lorsque l’égalisation s’est produite avec Emilie Clayton, nous avons continué à pousser et nous en voulions un autre. Dans l’ensemble, j’ai pensé que c’était un résultat juste.

Les deux équipes ont eu une performance physique au cours des 45 premières minutes, Davenport ayant un léger avantage de 3-2 pour les tirs au but.

L’impasse défensive a été brisée à la 52e minute lorsque Madison Fant a trouvé un ballon libre qui a frappé le poteau droit avant de l’enterrer dans le coin supérieur droit du filet.

Même si les Huskies n’ont pas été beaucoup menés cette saison, ils sont restés en équilibre après un déficit de 1-0 au début de la seconde demie.

Michigan Tech répondrait avec son propre but un peu plus de 10 minutes plus tard, Clayton capitalisant une fois de plus sur un corner de Grace Hoeppner pour trouver le fond des filets et égaliser le match à un chacun.

Les corner ont continué à jouer un rôle essentiel dans l’offensive des Huskies alors que deux autres occasions se sont produites sur des corner dans les dernières étapes de la seconde mi-temps, cependant, le gardien des Panthers n’a pas cédé un autre but dans la compétition.

Olivia Gette et Clayton, étudiantes en deuxième année, ont eu du mal à battre le gardien des Panthers, mais ont failli surmonter l’égalité.

Michigan Tech a pris le corner à 1:30 de la fin, le corner étant dévié vers le haut avant de toucher le poteau du panier et de revenir à Davenport pour un coup de pied de but.

L’urgence offensive des Huskies leur a presque coûté moins d’une minute à jouer, Fant ayant eu l’occasion de marquer après avoir battu la ligne arrière de Tech, pour ensuite toucher le poteau droit et conclure le match sur un match nul 1-1.

Clayton et Cassie Bonifas ont réussi deux tirs au but alors que les Huskies ont dominé Davenport 15-9 au chapitre des tirs. Les Panthers ont placé cinq tirs au but, menés par Madison Fant.

Michigan Tech avait également un avantage de 10-3 dans les corner avec un impressionnant huit corner en seconde période.

Gracie VanLangevelde a arrêté quatre tirs ce jour-là, tandis que Gabriana Bennecke de DU a réalisé cinq arrêts.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception