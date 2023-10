Lire la vidéo







HOUGHTON, Michigan. – Malgré une victoire de 11-1 sur Saginaw Valley aux tirs au but, l’équipe de football de Michigan Tech n’a pas réussi à trouver le fond des filets pour conclure la saison régulière à domicile par un match nul sans but contre le SVSU lors de la journée senior.

Les Huskies et les Cardinals égalisent la série de la saison, les deux matchs se terminant par des matchs nuls 0-0.

Michigan Tech passe à 8-2-7 au total et à 7-1-5 en conférence, tandis que Saginaw Valley a désormais une fiche de 9-3-5 au total et de 6-2-5 dans la boucle.

Les Huskies sont désormais à égalité au deuxième rang avec Grand Valley State au classement GLIAC, le nord du Michigan étant en tête de la conférence avec une fiche de 8-1-4 en ligue.

“Saginaw Valley est une bonne équipe et malheureusement, nous n’avons pas pu en trouver aujourd’hui pour marquer le but gagnant”, a déclaré l’entraîneur-chef Turk Ozturk. “Nous avons eu des occasions et des occasions, et c’est grâce à leur gardienne qu’elle a réalisé un sacré match.”

Les Cardinals ont été comme annoncé, accordant moins d’un but par match cette saison, avec le gardien de deuxième année du SVSU, Kennedi Pugh, qui s’est montré encore et encore, arrêtant huit tirs, la majeure partie du match se déroulant dans leur côté défensif.

En plus d’un avantage de 8-1 dans les SOG, les Huskies détenaient également un avantage marginal dans les corner (10-1), égalisant le sommet de la saison pour la troisième fois cette saison.

Les Huskies ont eu la meilleure chance de la journée sur un coup franc à la 29e minute, permettant à Jordan Noble de trouver le fond des filets. Cependant, le jeu a été sifflé hors-jeu.

Les Huskies ont lancé six tirs, accompagnés de six corner en seconde période, avec plusieurs corner s’appuyant sur un dégagement de la défense du SVSU ou un arrêt du gardien de but.

Julia Pietila a eu deux occasions dans la compétition, dribblant profondément dans la surface du gardien avant d’obtenir un corner lors de sa première tentative et un arrêt de Pugh lors de sa deuxième.

Le seul corner du Cardinal est intervenu à la 62e minute de jeu, suite à des occasions de but de Cassie Bonifas sur un coup franc et un tir retourné d’Alyvia Sanom depuis le côté droit du but. Les deux tirs sont passés juste au-dessus du but.

Pietila, Green et Emilie Clayton ont réussi deux tirs au but pour mener l’offensive des Huskies. Défensivement, la gardienne Gracie VanLangevelde a tenu bon avec un seul arrêt ce jour-là pour enregistrer son 17e blanchissage en carrière.

Gabby Green a réalisé le seul tir au but des Cardinals, tandis que Pugh a travaillé dur pour obtenir l’égalité avec huit arrêts honorables sur la route.

Michigan Tech conclut la saison régulière avec une inclinaison au 12e rang national du nord du Michigan jeudi (2 novembre), prévu pour un début à 15 heures.