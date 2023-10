Tech se rend en Colombie pour le premier tri-meet de la saison

COLUMBIA, Caroline du Sud –

Pour leur premier trio de la saison, les Hokies ont affronté la Caroline du Sud et le Texas A&M. Le score final des femmes Tech contre Texas A&M était de 106-189 et celui contre la Caroline du Sud était de 112-188. Les hommes Tech ont gagné contre la Caroline du Sud 202-95 et ont eu une bataille serrée avec Texas A&M avec un score final de 139,5-157,5.

Femmes technologiques



À leur première épreuve de la compétition, les femmes de Virginia Tech ont pris la troisième place au relais 200 QN en 1:42,36 avec l’équipe de Carmen Weiler-Sastre , Fanni Gyurinovics , Emilie Claesson et Parker Bolduc . Weiler Sastre a continué sur sa lancée, se classant troisième au 200 libre en 1:50,63. En continuant de solides performances en nage libre et en terminant troisième au 50 libre et au 100 libre, Fanni Gyurinovics a touché le mur à 23,69 et 51,28.

Distance de natation, étudiant de première année Kate Anderson s’est classé quatrième au 1000 libre en 10:13,34, avec Chase Travis venant juste derrière elle en cinquième position avec un temps de 10:13,71.

Weiler Sastre a montré sa diversité dans la piscine. Elle s’est classée deuxième au 200 dos avec un temps final de 1:57,96.

Sur les planches, Miah Fisher a terminé troisième dans l’épreuve de 1 mètre avec un score de 272,93. Étudiant en deuxième année Peyton Guziec s’est classé cinquième dans l’épreuve de plongeon de 3 mètres, avec un score de 274,43.

Lors de la dernière épreuve de la compétition, Weiler Sastre, Gyurinovics, Claesson et Anna Étés a remporté le 400 relais libre avec un temps de 3:23,64.

Hommes technologiques



Amorçant la compétition avec une victoire masculine au relais 200 QN, Gabriel Yuk , Carles Coll Martí , Mario Molla Yanes et Brendan Whitfield avec un temps de 1:27.33. Yuk s’est ensuite classé quatrième au 100 dos avec 48,88, avec Nico García Saiz derrière lui en cinquième position avec 48,96. Conservant les cinq premières places au dos, Garcia Saiz s’est classé troisième au 200 dos en 1:46,59 et Yuk s’est classé cinquième en 1:49,69.

Les hommes Hokie ont dominé le 200 libre, avec Brendan Whitfield se classant deuxième en 1:36,31, Tanish George Mathew se classant troisième en 1:39,61 et Daniel Pancerevas se classant quatrième en 1:39,72. Poursuivant ses solides performances en style libre, Whitfield s’est classé premier au 50 libre en 20,23. Prenant les trois premières places du 100 libre, Molla Yanes a pris la première place avec 44,83, Dominguez s’est classée deuxième avec 44,96 et Mathew a pris la troisième place avec 45,03.

Coll Marti a pris la première place dans les épreuves de 100 et 200 brasse, avec un temps de 53,83 et 1:57,24. Pochette AJ a terminé deuxième dans les deux épreuves en 55,38 et 1:58,74.

Dans une course d’endurance, Luis Dominguez s’est classée troisième au 1000 libre en 9:22,54. Gardant les trois premiers chez les hommes en style libre, Garcia Saiz s’est classé troisième au 500 libre en 4:30,97.

Étudiant en deuxième année Landon Gentry a remporté sa première victoire de la saison au 200 papillon en 1:48,98. Les Hokies ont dominé le 100 papillon avec Molla Yanes se classant premier avec un temps de 47,66, Will Hayon prenant la troisième place avec 48,60 et Gentry à égalité au quatrième rang avec 48,77.

Dans la dernière épreuve individuelle de la compétition, Coll Marti s’est classée deuxième au 200 QNI, avec un temps de 1:46.10.

En remportant le dernier relais en Colombie, Whitfield, Molla Yanes, Hayon et Dominguez ont terminé le 400 relais libre avec un temps de 2:56,25.

Suivant



Les Hokies apportent la chaleur à Christiansburg lors de leur première rencontre à domicile de la saison contre Duke le 21 octobre.