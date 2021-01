Alors que les réseaux extrémistes nationaux s’efforcent de se regrouper en ligne, les experts craignent que la prochaine attaque ne vienne d’un individu radicalisé – beaucoup plus difficile que des événements de masse coordonnés que les forces de l’ordre et les plates-formes peuvent détecter ou dissuader.

La grande image: Des entreprises comme Facebook et Twitter ont intensifié l’application de la loi et leurs conversations avec les forces de l’ordre avant le jour de l’inauguration. Mais ils seront testés au fur et à mesure que la menace augmente que les attaquants impatients de loups solitaires vont s’en prendre.

Où ça se trouve: «Sans aucun événement apparent de grande envergure dans un avenir immédiat, il y a toujours un risque que des individus radicalisés se sentent obligés d’agir», a déclaré Jared Holt, chercheur invité au Conseil de l’Atlantique.

Ce qu’ils disent: Twitter dit qu’il travaille en étroite collaboration avec le FBI et le Département de la sécurité intérieure pour minimiser les risques potentiels, y compris ceux spécifiquement liés aux futures manifestations prévues de nationalistes blancs et d’autres groupes extrémistes à travers le pays.

Facebook et YouTube a également déclaré qu’ils continuaient à travailler avec les forces de l’ordre.

L’administration Biden a annoncé vendredi un plan de lutte contre le terrorisme domestique – un plan qui reposera fortement sur des agences telles que le directeur du renseignement national, le FBI, le département de la sécurité intérieure et le Conseil de sécurité nationale.

L’intrigue: Il existe des modèles de bavardage en ligne qui peuvent prédire quand différents groupes extrémistes sont les plus susceptibles de traduire le discours en action. Les plateformes et les forces de l’ordre devraient prêter une attention particulière aux groupes extrémistes en ligne lorsque certains sujets font l’actualité, selon les chercheurs.

Les groupes de la milice deviennent de plus en plus menaçants lorsqu’un type de législation sur les armes à feu est introduit, tandis que les suprémacistes blancs sont animés par des sujets d’immigration, a déclaré Holt.

Maintenant, Des adeptes déçus de QAnon sont recrutés par des groupes plus violents.

L’histoire continue

«Nous entendons déjà parler de groupes suprémacistes blancs cherchant à mobiliser des théoriciens du complot frustrés», a déclaré Naureen Chowdhury Fink, directrice exécutive du cabinet de conseil en sécurité Soufan Center.

Un gros souci: Même lorsque les plates-formes technologiques prennent des mesures contre les utilisateurs qui encouragent le terrorisme, ces personnes ne font pas face aux conséquences réelles jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

«S’il y a des organisations qui font actuellement la promotion de la violence, il semble très étrange que la seule réponse que nous semblons avoir soit de supprimer le contenu en ligne, plutôt que de traiter avec les personnes qui sont derrière cela», a déclaré Adam Hadley, directeur exécutif of Tech Against Terrorism, une initiative des Nations Unies axée sur la relation entre l’application de la loi et la technologie.

Un point positif pour les plateformes et les forces de l’ordre: Même les radicaux ont besoin d’une présence publique pour recruter et maintenir leurs effectifs.

Le hic: Les extrémistes qui ont trouvé des compagnons de voyage peuvent encore utiliser des plates-formes privées et cryptées pour former des cellules dormantes en ligne clandestines. Comme Axios l’a déjà signalé, il y a des signes que cela se produit déjà.

«Nous verrons l’un de ces groupes faire quelque chose qui était entièrement prévu ou majoritairement via une application cryptée», a déclaré Matt Mitchell, chercheur en technologie à la Fondation Ford.

Et après: Recherchez plus de débats sur l’équilibre délicat des libertés civiles, de la liberté d’expression et de la protection des Américains contre le terrorisme intérieur. La bataille pour forcer les entreprises technologiques à créer des portes dérobées de cryptage pour les forces de l’ordre est également susceptible de revenir en force.

