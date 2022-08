Tech Reunions revient sur le campus du MIT pour une célébration historique

Après une journée complète d’événements, le samedi s’est terminé par des jeux et un groupe live à Toast to Tech, où les anciens ont dansé et parlé jusque tard dans la nuit.

L’excitation sur le campus était palpable – les anciens élèves se sont réjouis de se reconnecter en personne au cours du week-end alors qu’ils aimaient visiter le campus, apprendre des professeurs du MIT et d’autres anciens au programme Tech Day, rattraper leurs camarades de classe lors de dîners de classe et de présentations “TIMTalk”, et danser toute la nuit à Toast to Tech.

Les photos ci-dessus sont des photographes Allegra Boverman, Juliette Halsey, Mel Musto et Mike Spencer. Pour voir plus de photos du week-end, visitez bit.ly/TechReunions2022.