Tech remporte quatre combats contre une visite à l’Ohio State lors du double match d’ouverture à domicile

NOIRBOURG – Virginia Tech cherchait à poursuivre sur sa lancée du Southeast Open, prête à ouvrir la double saison contre le numéro 8 de l’Ohio State dans un Cassell Coliseum bondé vendredi soir. Les Hokies n°5 ont remporté quatre combats la nuit avant que les Buckeyes ne se retirent après avoir été au coude à coude pendant la majorité de la soirée, les Buckeyes remportant six combats. Sam Latone , Caleb Henson , Bryce Andonian et Mekhi Lewis remporté des victoires pour l’équipe locale.

Numéro 4 Eddie Ventresca était le premier pour les Hokies face à Brandon McCrone, non classé, alors que le duel commençait dans la catégorie de poids de 125 livres. Dans une surprise surprenante, Ventresca n’a réussi qu’un seul retrait alors que McCrone dominait ce match, plaçant tOSU en premier sur le tableau.

Sam Latone L’arrivée au n ° 4 a permis aux Hokies de s’inscrire dans la catégorie des 133 livres, remportant son combat 5-3 contre le n ° 16 Nic Bouzakis et enflammant la foule au Cassell Coliseum avec sa performance. La victoire de Latona a maintenu le duel à égalité à 3.

BAMA SAM RAPPORTE LA FOULE À LA VIE AVEC LA VICTOIRE 5-3 !!! VT – 3, tOSU – 4

À 141 livres, étudiant de première année Chasseur maçon a pris le départ pour VT, affrontant le n°5 Jesse Mendez du tOSU. Dans un match difficile, l’opprimé Mason a été battu 3-16 et cherchera à rebondir lors du duel par équipe de dimanche contre l’Américain.

“The Hitman” était le suivant dans un match très attendu parmi les 10 premiers dans la catégorie de poids 149. Numéro 4 Caleb Henson a revitalisé les Hokies, dominant le numéro 9 de l’Ohio State, Dylan D’Emilio, avec deux mises au sol et deux évasions, gagnant 10-5 de manière électrisante, avec une performance exceptionnelle en attaque.

CALEB HENSON AVEC LA VICTOIRE 10-5 !!! Hitman avec une autre victoire sur un autre All-American ! 15h30, pause ici. VT – 6, tOSU – 9

À 157 ans, le Human Highlight Reel et le lutteur le plus divertissant de la NCAA, le n°6 Bryce Andonian a fait de son combat un spectacle inoubliable, comme toujours. Mais face au n°15 Paddy Gallgher, c’était presque garanti. Andonian avait besoin de cette victoire pour égaliser le duel et il l’a fait. Avec une attaque dominante et menant 7-0 pour terminer le deuxième, BA tient bon et remporte son combat 7-4, égalisant les scores de l’équipe à 9 chacun.

N ° 22 Connor Brady a affronté Isaac Wilcox de l’Ohio State dans la catégorie de poids de 165 livres. Wilcox a bouleversé Brady de manière serrée, avec un duel défensif verrouillé que Wilcox a fini par prendre 6-5 par décision.

Le favori des fans, King of Cassell, n°3 Mekhi Lewis était le suivant à 174 livres pour son dernier premier match alors que Virginia Tech Hokie affrontait le n ° 7 Carson Kharchala dans un autre duel très attendu dans le top 10 de la soirée. Lewis n’a autorisé aucun retrait, et a décroché un retrait et une évasion, ce qui lui a valu une victoire par décision de 4-2, et a égalisé le double score de l’équipe à 12 chacun.

PAS DANS SON CASSELL !!! LE ROI DU DUR, KHI PREND LE 4-2 DÉC !!! Score d'équipe même à 12 avec trois poids restants dans le dual !

Sam Fisher était le prochain pour Tech, classé 15e dans le pays. Dans un autre résultat surprenant dans la catégorie de poids de 184 livres, Ryder Rogotzke de l’Ohio State a battu Fisher avec une épingle à 5:35.

À 197 livres, n°17 Andy Smith était prêt à affronter Luke Geog. Dans une autre surprise non classée de la soirée, Smith a perdu dans une défaite serrée, s’inclinant 8-11 contre Geog, marquant la quatrième surprise non classée pour les Hokies dans ce qui s’est avéré être une soirée décevante.

Et dans le dernier combat de la soirée, le n°20 Chasseur Catka a affronté le n°25 Nick Feldman dans l’espoir de terminer les choses sur une bonne note. À la manière traditionnelle des poids lourds, ce fut un combat jusqu’au bout, mais Feldman a fini par remporter le dernier combat de la soirée par une décision de 3-2.

Dure nuit. Nous sommes de retour à Cassell dimanche à 16h contre l'American University. Merci à nos 5 107 fans ce soir. Appréciez toujours #HokieNation! Nous reviendrons.

Virginia Tech revient au Cassell Coliseum dimanche à 16 heures pour un duel à domicile contre l’American University. Les Hokies cherchent à rebondir contre une équipe américaine non classée.