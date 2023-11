Tech remplace TCU dans le top 3 ; A&M tient bon malgré la perte

Avec une victoire sur TCU, Texas Tech a rejoint le top trois de notre sondage Best in Texas.

Les Red Raiders, qui ont battu TCU 35-28 à Lubbock samedi, ont grimpé de deux places au n°3 du sondage, les plaçant seulement derrière le n°1 du Texas et le n°2 du Texas A&M.

Le Texas a conservé la première place pour une neuvième semaine consécutive après sa victoire 33-30 contre Kansas State. Les Longhorns ont reçu les huit votes de première place et ont continué à se séparer du reste de l’État.

Malgré trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs, les Aggies ont conservé la deuxième place du sondage pendant sept semaines consécutives. Sur les quatre défaites des Aggies cette année, trois d’entre elles sont survenues contre des adversaires classés et toutes étaient de sept points ou moins. Texas A&M est tombé au n°10 Ole Miss 38-35 samedi.

TCU a perdu une place à la quatrième place après être tombé face à Texas Tech. Il s’agissait de la quatrième défaite des Horned Frogs lors de leurs cinq derniers matchs. Ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs depuis que le quart-arrière Chandler Morris s’est blessé à la jambe contre l’Iowa State.

SMU a perdu une place à la cinquième place dans le sondage. Les Mustangs restent invaincus dans la conférence américaine d’athlétisme après avoir battu Rice, n ° 6 du sondage, 36-31.

Voir le sondage complet de cette semaine ci-dessous.

Rang/Équipe Points Précédent 1. Texas (8) 104 1 2. Texas A&M 96 2 3. Technologie texane 88 5 4. TCU 79 3 5. USM 73 4 6. Riz 56 6 7.UTSA 53 7 8. Houston 47 dix 9. État du Texas 44 8 10. Baylor 31 9 11. Nord du Texas 24 11 12. UTEP 17 12 13. Sam Houston 8 13

*votes pour la première place entre parenthèses

Les panélistes Best in Texas de cette semaine : Justin Apodaca, Grant Gaspard, Michael Haag, Jamie Hancock, Selby López, Kévin Sherrington, Corey Smith, Brett Vito.

1.Texas (8-1)

Après avoir battu les champions en titre du Big 12 en prolongation, le Texas a une voie intérieure vers Arlington aux côtés du co-leader de la conférence, Oklahoma State. Mais les ennemis restants de la saison régulière pourraient chercher à jouer les trouble-fêtes, le premier étant 4-5 TCU. -Corey Smith

2. Texas A&M (5-4)

Avec l’opportunité de se remettre sur les rails dans la SEC West, Texas A&M a perdu contre Ole Miss 38-35. Les Aggies retournent maintenant à College Station pour affronter l’État du Mississippi. —Grant Gaspard

3. Texas Tech (4-5)

Les Red Raiders sont revenus sur la bonne voie, passant à 4-1 en novembre sous Joey McGuire après leur victoire contre TCU. En auront-ils deux de plus pour devenir éligibles au bowl ? Un défi difficile, mais réalisable à ce stade du calendrier. —Justin Apodaca

4. TCU (4-5)

Avec leur défaite contre Texas Tech, les Horned Frogs ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs et risquent soudainement de rater leur éligibilité au bol. TCU devra gagner deux de ses trois derniers matchs contre le Texas, Baylor et Oklahoma. —Selby López

5. SMU (7-2)

Les Mustangs continuent de progresser dans l’American Athletic Conference, passant à 5-0 en championnat après leur victoire contre Rice. Ensuite, SMU affrontera son rival de la région D-FW, le nord du Texas, cherchant sa cinquième victoire consécutive contre le programme depuis 2018. —Selby López

6. Riz (4-5)

Les Owls ont perdu le quart-arrière JT Daniels à la mi-temps, mais sont toujours restés proches de SMU lors d’une défaite 36-31. Il s’agissait de la quatrième défaite de la saison des Owls par sept points ou moins. Comme l’a dit l’entraîneur de SMU, Rhett Lashlee, avant d’affronter Rice, les Owls “pourraient facilement avoir une fiche de 6-2”. —Selby López

7. UTSA (6-3)

Les Roadrunners sont une équipe différente lorsque Frank Harris s’aligne au centre. L’UTSA est passée à 6-1 lors des matchs que Harris commence après sa victoire 37-29 contre le nord du Texas. Il s’agissait de la cinquième victoire consécutive des Roadrunners. —Selby López

8. Houston (4-5)

Les Cougars en difficulté ont remporté une victoire bien méritée de 25-24 en prolongation contre Baylor. Les Cougars doivent remporter deux de leurs trois derniers matchs contre Cincinnati, Oklahoma State et UCF pour être éligibles au bowl. —Selby López

9. État du Texas (6-3)

Les Bobcats ont rebondi après leur défaite contre Troy avec une victoire de 45-24 contre Georgia Southern. Avec cette victoire, l’État du Texas a obtenu l’éligibilité au bowl pour la première fois en neuf ans. —Selby López

10. Baylor (3-6)

Les Bears ne parviennent toujours pas à remporter cette victoire à domicile contre un ennemi FBS, puisque Houston leur a infligé leur sixième défaite à domicile de la saison – le plus grand nombre parmi les équipes FBS. Baylor doit maintenant gagner ses trois matchs restants pour atteindre un match de bowling, à commencer par Kansas State. -Michael Haag

11. Nord du Texas (3-6)

Le nord du Texas a perdu son troisième match consécutif sur un score en tombant face à l’UTSA 37-29 à domicile. Les Mean Green ont une fiche de 3-6 et doivent gagner pour devenir éligibles au bowl, à partir de vendredi à SMU. Les Mean Green ont une fiche de 1-25-1 contre les Mustangs à Dallas. -Brett Vito

12. UTEP (3-7)

Avec une défaite 21-13 contre Western Kentucky, l’UTEP a officiellement raté l’éligibilité au bol pour la première fois depuis 2021. —Selby López

13. Sam Houston (1-8)

Sam Houston a battu Kennesaw State 24-21 pour sa première victoire de la saison et sa première en tant que membre du FBS. Cette victoire a mis fin à une séquence de 10 défaites consécutives remontant à la saison dernière. —Selby López

