Tech News : IBTM World présente une nouvelle boîte à outils d’offres technologiques pour les participants au salon, Swapcard dévoile des mises à niveau d’inscription aux événements



Une plateforme de gestion d’événements de premier plan et une conférence mondiale MICE ont dévoilé de nouvelles mises à niveau et des solutions innovantes pour améliorer l’expérience des participants et des exposants lors d’événements professionnels en direct. Regarde.

IBTM Monde 2023

Monde IBTM , un événement mondial destiné au secteur des réunions, des incentives, des conférences et de l’événementiel, lance une suite innovante de nouvelles technologies conçues pour améliorer l’expérience des participants et créer de meilleurs résultats commerciaux pour tous les participants. Se déroulant du 28 au 30 novembre à Fira de Barcelone à Barcelone, le salon mondial a optimisé sa plateforme de matchmaking pour inclure un nouvel outil d’orientation, Marche-moi .

Améliorant la capacité de la plateforme pour les exposants de rechercher et de demander des rendez-vous avec des acheteurs clés, le nouvel outil est conçu pour être un compagnon pratique qui guide les exposants à travers chaque étape du processus de sélection des préférences. Pour répondre à une demande toujours croissante, les acheteurs visiteurs auront également accès pour la première fois à la plateforme de matchmaking et pourront programmer des rendez-vous avec les exposants avant le salon.

Aux côtés des exposants et des acheteurs hébergés, les acheteurs visiteurs verront désormais leurs agendas synchronisés avec l’application mobile officielle IBTM World pour une gestion facile des horaires. Les acheteurs visiteurs doivent s’inscrire avant le 31 octobre pour avoir accès aux rendez-vous préprogrammés.

Pour accroître l’efficacité, la commodité et la valeur, le salon a également lancé un tableau de bord des exposants qui permet aux exposants de mesurer le retour sur investissement en un coup d’œil. Cet outil innovant permet aux exposants de voir combien de visiteurs et d’acheteurs consultent leur profil d’événement en temps réel, ainsi que le nombre total de leads qu’ils ont collectés pendant le salon à l’aide de l’outil innovant. Application Emperia .

Pour rationaliser le processus d’inscription des visiteurs, IBTM World 2023 travaille également avec un nouveau fournisseur d’inscription, Solutions événementielles Iceni qui lancera également son nouvel outil de certification automatisé qui suivra la participation de chaque visiteur et acheteur à la session et leur fournira un aperçu complet de leurs progrès après l’événement.

« Chez IBTM World, notre objectif est de fournir à tous les participants les outils dont ils ont besoin pour établir autant de relations commerciales inspirantes et rentables que possible en seulement trois jours », a déclaré Vasyl Zhygalo, directeur du portefeuille d’événements IBTM à RX . « L’ajout d’une technologie aussi revigorante au salon de cette année, aux côtés des outils classiques que nos délégués apprécient et aiment, ne fait qu’améliorer cette offre et nous permet d’offrir aux participants un rapport qualité-prix encore plus important pour leur temps et leur argent.

Carte d’échange

Plateforme de gestion d’événements et de génération de revenus Carte d’échange a récemment dévoilé une série d’améliorations à son module d’inscription qui sont conçus pour transformer l’expérience d’inscription aux événements pour les organisateurs d’événements et les participants, en particulier lors d’événements de petite et moyenne taille. Ces mises à niveau incluent :

Système d’enregistrement unifié : L’inscription en libre-service de Swapcard permet aux utilisateurs de créer et de lancer des formulaires personnalisés avec une fonctionnalité glisser-déposer en quelques minutes. Pour rendre le processus encore plus efficace pour les organisateurs et les participants, la plateforme propose des structures tarifaires flexibles pour différents types de billets et un système de collecte des paiements intégré pour les événements payants.

Doté d’une interface intuitive, le processus de configuration, de déploiement et de gestion de l’enregistrement nécessite moins de temps de configuration et consolide les données d’enregistrement en un seul endroit sans ajouter d’intégrations inutiles, selon les responsables de Swapcard.

« Notre mission est de faire gagner un temps précieux aux organisateurs qui gèrent souvent des événements avec des ressources limitées », a déclaré Baptiste Boulard, PDG de Swapcard. « Nous envisageons un avenir dans lequel l’inscription deviendra un processus fluide et sans stress via notre plateforme facile à utiliser, qui leur permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment : créer des événements mémorables. »

Expérience personnalisable : Pour garantir qu’il correspond à l’image de chaque marque, le module d’inscription de Swapcard est entièrement personnalisable, permettant aux organisateurs de présenter des identités et des marques d’événements uniques sans frais d’assistance ni d’installation.

De plus, Swapcard peut adapter l’ensemble du système aux besoins du public de chaque événement, garantissant une expérience d’inscription rapide et rationalisée du début à la fin, y compris la possibilité d’intégrer le formulaire directement sur son site Web.

Pendant l’événement, les participants, les exposants et les sponsors peuvent continuer à profiter d’expériences personnalisées via un hub personnalisé proposant des suggestions basées sur l’IA pour les sessions, le réseautage et la génération de leads, parfaitement intégrées via l’application événementielle.

Enregistrement efficace sur place : Pour garantir une expérience sur site sans tracas, les organisateurs peuvent désormais rationaliser le processus d’enregistrement en autorisant la numérisation des badges à partir de l’application mobile et l’impression des badges à domicile pour chaque participant.

« Nous avons vu les taux d’abandon des inscriptions aux événements monter en flèche », a déclaré Godefroy des Francs, directeur produit de Swapcard. « Notre objectif est de rationaliser le processus tant pour les organisateurs que pour les participants, garantissant ainsi un parcours d’inscription plus fluide. Cela marque le passage d’anciens systèmes encombrants à une nouvelle ère d’inscription aux événements axée sur les participants, et Swapcard est fier d’ouvrir la voie.

