Tech ne peut pas trouver de fond; les valeurs industrielles et de consommation rebondissent

Beaucoup d’entreprises ont été chronométrées la semaine dernière. Nous avons constaté des faiblesses dans une foule d’industries allant des médias aux jeux d’argent en passant par l’informatique en nuage et les ventes de logiciels. La douleur dans le secteur de la technologie semble ne connaître aucune limite, car nous marquons il y a un an ce mois-ci depuis la dernière clôture du Nasdaq à un niveau record. (Pour être clair, je ne parle pas de la publication d’Apple (AAPL) de dimanche soir sur les problèmes de l’iPhone 14 Pro et Pro Max en raison d’une épreuve de force dans la production due aux restrictions de Covid en Chine. C’est parce que ceux-ci ne sont pas liés à la demande. ) Dans le même temps, nous avons observé une croissance continue et remarquable chez les industriels. Malgré un début de novembre difficile, le Dow Jones Industrial Average a affiché un gain de près de 14 % en octobre, son meilleur mois depuis 1976. Il existe de nombreuses façons d’évaluer la force industrielle. Certains aiment utiliser les rails, et ils ont montré de très bons chiffres. Certains aiment utiliser les compagnies aériennes, et elles sont aussi fortes que je me souvienne d’elles. Mais pour moi, j’aime m’imprégner de la sagesse de Nick Akins, le PDG sortant d’American Electric Power, qui se trouve être la plus grande société de transmission d’électricité aux États-Unis. Lorsque je l’ai interviewé la semaine dernière sur “Mad Money”, j’ai été choqué d’apprendre que ses activités s’accélèrent avec une grande force dans les produits chimiques et les papiers, les métaux primaires – et, surtout, dans l’extraction de pétrole et de gaz naturel. C’est un instantané typique de l’économie américaine en 2022, une économie qui ne semble pas pouvoir être maîtrisée par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, quoi qu’il arrive – même s’il y a un massacre massif d’actions autrefois aimées. La dichotomie est partout. Nous obtenons une croissance manufacturière énorme ainsi qu’une excellente augmentation des voyages et des loisirs et tout ce qui va avec. Mais nous avons des gels d’embauche et des licenciements à profusion dans la technologie, en particulier tout ce qui est lié aux logiciels ou aux semi-conducteurs. Lorsque vous fusionnez les industriels avec la force des voyages – et les dépenses qui en découlent – ​​vous obtenez des prix plus élevés pour les consommateurs en déplacement et des dépenses plus importantes une fois qu’ils arrivent là où ils vont. Je ne vois pas la moindre lueur d’espoir que ces dépenses diminuent. Mastercard (MA), Visa (VA) et American Express (AXP) confirment tous que les Américains sortent et voyagent comme rarement auparavant. Je pense que cela a à voir, une fois de plus, avec le comportement de la pandémie post-Covid. De temps en temps, vous entendrez parler d’une sorte de ralentissement des voyages. Je sais qu’il y a eu une tentative d’épingler Brian Chesky, PDG d’Airbnb (ABNB), sur des dépenses plus lentes pour des logements plus grandioses au quatrième trimestre. Je peux vous dire d’après mes propres recherches après avoir parlé avec lui sur “Mad Money” que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité : c’est quelque chose que Marriott (MAR) et Expedia (EXPE) ont confirmé. Il n’est pas étonnant que nous continuions à voir de la vigueur dans l’embauche pour les voyages, les loisirs et les divertissements. Cependant, il n’y a vraiment rien de visible pour ralentir ce mastodonte. Maintenant, je ne rejette pas le ralentissement du logement. C’est tellement palpable que les gens de Zillow (Z) lors de leur appel se sont assurés que vous saviez que c’était un moment terrible pour acheter une maison, étant donné les incroyables hausses des taux d’intérêt de la Fed que nous avons vues. Je sais que Powell a mentionné le «décalage» dans la déclaration légendaire de 14 h HE après la réunion de novembre de la banque centrale la semaine dernière – avant sa conférence de presse sur le bourrage de portefeuille. Mais il n’y a pas de retard dans le logement. Nous avons également entendu des propos décourageants sur les automobiles de la part d’Ernie Garcia, PDG de Carvana (CVNA). Il voit des temps difficiles à venir pour les voitures d’occasion. Ses commentaires négatifs ont fait chuter son action de près de 39% vendredi, car beaucoup craignaient qu’il n’ait pas le capital nécessaire pour maintenir le rythme des ventes qu’il envisageait et les capitaux propres – et même les marchés de la dette pourraient être fermés à son entreprise. Mais vous ne voyez pas le genre de faiblesse qui fait chuter les principaux acteurs de l’industrie. Les appels Carvana et Zillow ne résonnent pas parce que les sociétés automobiles et immobilières ont déjà vu leurs actions écrasées. Ce qui me ramène aux techniciens qui ont entendu les PDG dire presque à l’unisson les termes « incertitude macroéconomique » et « face aux vents contraires », encore et encore lors de leurs conférences téléphoniques. Contrairement aux actions du logement et de l’automobile, celles-ci l’ont pris sur le menton à chaque fois. Certaines des baisses que nous avons constatées étaient incroyablement exagérées, notamment celles d’Atlassian (TEAM), en baisse de près de 29 % vendredi, et de Cloudflare (NET), en baisse de 18 %. Les deux sont d’excellentes entreprises. Mais nous ne sommes tout simplement pas habitués à voir des entreprises de cette qualité connaître des ralentissements, car elles aident les entreprises à numériser, automatiser, développer de nouveaux logiciels – tous les domaines de croissance séculaire auxquels nous pouvons penser. Chaque mot à la mode auquel nous sommes habitués. J’ai entendu la même chose d’Appian (APPN), une autre société qui propose des solutions logicielles d’entreprise, et une autre action qui a chuté de plus de 18 % vendredi. Le ciel en sait suffisamment sur ceux qui ont été créés pendant les périodes de boom – et son stock a été écrasé lorsqu’il a réduit ses prévisions. Je me suis retrouvé à penser si quelqu’un pensait qu’il le soulèverait? Peut-être que oui, parce que les propriétaires de ces actions et leurs semblables n’ont tout simplement pas vu le ralentissement arriver avant la semaine dernière. Ils ont abandonné ces stocks à un rythme record. Mais la vente ne s’est pas limitée aux entreprises qui n’ont pas l’habitude de trébucher. Le stock de Twilio (TWLO), qui fabrique d’excellents logiciels de gestion et de fidélisation de la clientèle, a de nouveau explosé et a encore une fois fortement baissé, en baisse de près de 35 % vendredi. Bien sûr, ces actions étaient des actions si appréciées que les créateurs de fonds négociés en bourse (ETF) ont assemblé panier après panier pour qu’ils soient tous liés. Même les meilleurs, comme ServiceNow (NOW), avec une grosse surprise à la hausse et une augmentation de 13 % le 27 octobre, n’ont pas pu résister à l’assaut et ont rendu tout ce gain, puis certains depuis lors. Comparez cela à, disons, tout ce qui n’est pas numérisé dans l’automobile ou le logement et vous verrez à peine un déclin, voire une progression pure et simple, car ces actions sont dérisquées, ce qui signifie que seuls les cerveaux morts ou les espoirs sans fin d’un rapide -la fin du cycle sont encore en eux. Lorsque j’examine les défaillances logicielles pour voir ce qu’elles signifient à propos des vents contraires et leur impact sur les entreprises, j’arrive avec des données qui restent inquiétantes pour tout ce qui est technologique. Le premier est un problème de ce que nous appelons “le haut de l’entonnoir”, ce qui signifie que les tentatives pour attirer les clients ralentissent. L’acquisition de nouveaux clients prend simplement plus de temps ou s’allonge, c’est le mot de passe du moment. Les clients existants sont conservés au rythme habituel, donc la rétention n’est pas le problème. Mais les amener à en faire plus semble devenir de plus en plus difficile. Le soi-disant terrain et expansion ne se produit tout simplement pas. Moins d’atterrissages et il n’y a pas beaucoup d’expansion, il y a des clients entravés là-bas. Les Fintechs ne dépensent pas ; raisonnable compte tenu du montant qu’ils ont déjà dépensé. Les entreprises de cryptographie sont dans les cordes et leurs problèmes s’étendent au secteur des médias débraillé. Mais je pense qu’il n’y a tout simplement pas assez d’entreprises financées ou rendues publiques qui ont besoin du logiciel. Dans le même temps, ces entreprises technologiques autrefois florissantes qui ont vu un entonnoir en constante expansion ne semblaient en quelque sorte rien voir venir. La plupart, comme Alphabet (GOOGL), embauchaient encore au printemps et en été. Beaucoup ont le plus grand nombre d’employés qu’ils aient jamais eu. Leur réaction est surtout de geler les embauches, bien que certains commencent à licencier. Ce dernier est cependant très rare. Ce ne sera pas le cas le trimestre prochain, croyez-moi. Pour moi, tout cela revient à s’en tenir aux actions des entreprises qui anticipent la faiblesse, qui sont les entreprises de biens de consommation douce qui bénéficieront énormément lorsque leurs coûts bruts baisseront l’année prochaine et que le dollar se débattra après sa course incroyable, ou les entreprises qui sont en fait mis à profit par un consommateur qui reste liquide et aime dépenser pour de petits produits de luxe, comme les cosmétiques, Estee Lauder (EL) ou des lattes glacés, comme Starbucks (SBUX). Maintenant, je me suis concentré à plusieurs reprises sur les demi-finales, et vous savez qu’ils ont besoin d’ordinateurs personnels, de serveurs, de jeux et de téléphones portables plus puissants. Si vous voyez ceux qui sont plus forts, faites le moi savoir. Je ne sais pas. Mais cette vente de logiciels rappelle beaucoup la débâcle de 2001. La seule différence : bon nombre de ces entreprises peuvent être rentables. Ils ne veulent tout simplement pas l’être. Cela change maintenant, mais pas assez vite pour gérer le moment avec lequel nous luttons et un groupe d’actions qui n’ont tout simplement pas encore touché le fond. Comment le fond est-il touché ? Comme toujours. Fusions et faillites avec seulement ceux qui ont de l’argent dans les banques et les clients les plus solides qui arrivent là où la Fed a fini de se resserrer et les clients reviennent à la vie. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, GOOGL, EL et SBUX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. . Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Jim Cramer au NYSE, le 30 juin 2022. Virginie Sherwood | CNBC