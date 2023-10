Un groupement professionnel comprenant des membres Pomme , Google et Méta envoyé commentaires au Bureau américain du droit d’auteur, avertissant lundi que les mesures proposées dans sa récente enquête sur les questions de politique en matière d’intelligence artificielle « handicaperaient » le développement national de l’IA et encourageraient les innovateurs à déployer leurs efforts à l’étranger.

TechNet a fait valoir que l’utilisation de copies de matériel protégé par le droit d’auteur pour former des modèles d’IA ne constitue pas un type de copie qui viole la loi sur le droit d’auteur. Un système de licences légales pour régir l’apprentissage automatique créerait un « problème économique insoluble » et inciterait les entreprises technologiques à transférer leurs milliards de dollars de capitaux d’investissement vers des juridictions « plus favorables à l’innovation », a déclaré le groupe industriel dans un communiqué. Il a ajouté que la divulgation obligatoire du matériel de formation obligerait les entreprises à divulguer leurs secrets commerciaux aux développeurs étrangers d’IA.

Ces commentaires font suite au décret du président Joe Biden sur l’IA qui décrit une approche large de la réglementation de l’IA et appelle le Bureau du droit d’auteur à fournir des recommandations sur l’utilisation d’œuvres protégées dans la formation à l’IA, une question qui a conduit à de multiples poursuites contre Méta, OpenAI et Stability AI. Le groupe professionnel a noté que ses commentaires reflètent la position majoritaire de ses membres mais « n’indiquent pas l’unanimité ».

Le groupe a fait pression sur le Bureau du droit d’auteur pour qu’il préserve les dispositions légales qui offrent des « garanties technologiquement neutres », selon le communiqué. ” L’IA générative ” est un développement que la loi sur le droit d’auteur devrait célébrer et encourager, et non restreindre. “

La technologie de l’IA soutient une « économie créative démocratique », a déclaré TechNet, et n’est pas différente des développements précédents comme l’invention de la caméra. “Le fait que la technologie permette la création de nouvelles œuvres susceptibles de concurrencer les œuvres des artistes d’aujourd’hui n’est pas une raison pour transformer le droit d’auteur en un outil de protectionnisme”, indiquent les commentaires.

Les entreprises ont investi « des dizaines de milliards de dollars » dans l’IA en s’appuyant sur la jurisprudence selon laquelle la « copie intermédiaire » d’œuvres dans le cadre d’un processus de création de nouvelles œuvres constitue un usage équitable « transformateur », a déclaré TechNet.

Le groupe a également fait valoir que les développeurs d’IA ne devraient pas être tenus responsables des actes répréhensibles des utilisateurs, car cela « n’a pas plus de sens que d’imposer la responsabilité au créateur d’un traitement de texte simplement parce que quelqu’un l’a utilisé pour rédiger une œuvre de fiction qui viole un droit d’auteur. livre.”

Alors que l’avis du Copyright Office évoquait l’idée de régimes de licences pour rémunérer les titulaires de droits d’auteur et les créateurs pour l’utilisation de leurs œuvres dans la formation de modèles d’IA, TechNet a déclaré qu’un tel système serait « impossible » à administrer en raison des milliards d’œuvres utilisées pour former des modèles. . Il ne parviendrait pas à fournir une compensation « significative » aux créateurs, ajoute-t-il.

Le groupe a déclaré que l’obligation potentielle de divulguer le matériel de formation est également peu pratique car elle « imposerait une charge indue » aux développeurs et n’a aucune justification. « Les musiciens devraient-ils être tenus de divulguer chaque poème lu sur le Web, chaque mp3 envoyé par e-mail ou chaque inspiration de pochette Instagram qui a joué un rôle dans le développement d’une chanson à succès ? », a-t-il demandé.

Les matériaux utilisés pour les modèles de formation constituent un « ensemble de données hautement organisées » et leur divulgation forcée nuirait aux incitations à innover tout en entravant la capacité des entreprises à rivaliser avec leurs adversaires étrangers.