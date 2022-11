Tech Giant vise à couper les liens avec la Russie

Des voitures traversent Kyiv mercredi après les frappes de missiles russes sur des installations énergétiques à travers l’Ukraine. Le crédit… Brendan Hoffman pour le New York Times

KYIV, Ukraine – Les équipes de services publics ont travaillé toute la nuit noire dans la neige et la pluie verglaçante pour stabiliser le réseau énergétique ukrainien battu jeudi après une autre vague destructrice de frappes de missiles russes, rétablissant les services essentiels comme l’eau courante et le chauffage dans de nombreuses régions du pays alors même que des millions resté sans électricité.

Les Ukrainiens ont exprimé leur défi face à la campagne incessante de Moscou pour militariser l’hiver dans le but d’affaiblir leur détermination et de forcer Kyiv à capituler alors même que la Russie infligeait de nouvelles souffrances à une nation fatiguée par la guerre.

Les chirurgiens ont été forcés de travailler à la lampe de poche, des milliers de mineurs ont dû être tirés du sous-sol profond par des treuils manuels et des gens à travers le pays ont traîné des seaux et des bouteilles d’eau dans des escaliers dans des immeubles de grande hauteur où les ascenseurs avaient cessé de fonctionner.

Le Service national des frontières de l’Ukraine opérations suspendues aux points de contrôle aux frontières avec la Hongrie et la Roumanie jeudi en raison de pannes de courant, et l’opérateur ferroviaire national ukrainien a signalé des retards et des perturbations sur un réseau qui a servi de bouée de sauvetage résiliente pour la nation pendant neuf mois de guerre.

Les familles ont chargé leurs téléphones, se sont réchauffés et ont recueilli des informations dans des centres installés dans les villes et villages lors de pannes de courant prolongées. La police de la capitale, Kyiv, et d’autres villes a intensifié ses patrouilles alors que les propriétaires de magasins et de restaurants allumaient des générateurs ou allumaient des bougies et continuaient à travailler.

“La situation est difficile dans tout le pays”, a déclaré Herman Galushchenko, ministre ukrainien de l’énergie. Mais à 4 heures du matin, a-t-il dit, les ingénieurs avaient réussi à “unifier le système énergétique”, permettant de diriger l’électricité vers les infrastructures critiques.

En Moldavie, le voisin occidental de l’Ukraine, dont les systèmes électriques de l’ère soviétique restent interconnectés avec ceux de l’Ukraine, le réseau a été en grande partie remis en ligne après que le pays a connu des “coupures de courant massives”, a déclaré le ministre de l’Infrastructure. dit sur Twitter. “Nous avançons, plus forts et victorieux”, a écrit le ministre Andrei Spinu.

Le barrage de missiles russes de mercredi a tué au moins 10 personnes et en a blessé des dizaines, ont déclaré des responsables ukrainiens, dans ce qui semblait être l’une des attaques les plus perturbatrices depuis des semaines. Depuis le 10 octobre, la Russie a tiré environ 600 missiles sur des centrales électriques, des installations hydroélectriques, des stations de pompage d’eau et des installations de traitement, des câbles à haute tension autour des centrales nucléaires et des sous-stations critiques qui alimentent en électricité des dizaines de millions de foyers et d’entreprises, selon fonctionnaires ukrainiens.

La campagne fait des ravages. Les grèves de mercredi ont mis hors service toutes les centrales nucléaires ukrainiennes pour la première fois, privant le pays de l’une de ses sources d’énergie les plus vitales.

“Nous prévoyons que les centrales nucléaires commenceront à fonctionner dans la soirée, donc le déficit diminuera”, a déclaré M. Galushchenko.

Le général Valeriy Zaluzhnyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a déclaré que les défenses aériennes ukrainiennes avaient abattu 51 des 67 missiles de croisière russes tirés mercredi et cinq des 10 drones.

Le président Volodymyr Zelensky, s’exprimant mercredi soir lors d’une session d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies, a dénoncé ce qu’il a appelé une campagne de terreur russe.

“Lorsque la température extérieure descend en dessous de zéro et que des dizaines de millions de personnes se retrouvent sans électricité, chauffage et eau à la suite de missiles russes frappant des installations énergétiques”, a-t-il déclaré, “c’est un crime évident contre l’humanité”.

Dans une interview au Financial Times publiée jeudi, M. Zelensky a déclaré que la détermination de l’Ukraine à regagner tout son territoire ne serait pas affaiblie par les attaques russes contre son système énergétique.

À Kyiv, environ un foyer sur quatre n’avait toujours pas d’électricité jeudi après-midi, et plus de la moitié des habitants de la ville n’avaient pas d’eau courante, selon des responsables de la ville. Le service a été progressivement rétabli, ont déclaré des responsables de la ville, et ils ont déclaré qu’ils étaient convaincus que les pompes qui fournissent de l’eau à quelque trois millions d’habitants seraient rétablies d’ici la fin de la journée.

Dmytro Saharuk, directeur exécutif du plus grand investisseur énergétique privé d’Ukraine, DTEK, a déclaré que l’électricité avait été rétablie pour environ 30 % des habitants de Kyiv, mais qu’elle ne serait disponible que pendant environ deux ou trois heures par jour pendant la restauration du système. Il a déclaré que toutes les infrastructures essentielles de la ville avaient été restaurées.

Le transit a été suspendu dans la ville portuaire méridionale d’Odessa sur la mer Noire afin que l’approvisionnement énergétique limité puisse être dirigé vers le rétablissement de l’eau. Dans la région de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, où des millions de personnes déplacées par les combats, l’électricité et l’eau ont fui, les services ont été en grande partie rétablis.

Le service public national de l’énergie, Ukrenergo, a déclaré qu’étant donné “l’importance des dégâts” et les conditions de travail difficiles, les réparations dans certaines régions pourraient prendre plus de temps que d’autres.

“Il n’y a aucune raison de paniquer”, a déclaré le service public dans un communiqué. Les infrastructures critiques seraient toutes reconnectées, a-t-il déclaré.

Le courant revenait lentement dans la ville clé du sud de Mykolaïv. À 21 heures, heure locale, il avait été restauré dans environ la moitié de la ville. Les longues avenues étaient étranges et désertes, avec les lampadaires éteints, et dans de nombreux bâtiments une lumière solitaire brûlait quelque part à l’intérieur, très probablement une lampe de poche. Mais beaucoup de gens là-bas ne semblaient pas si courbés que ça.

“Ils veulent que nous souffrions”, a déclaré Anhelina Peresunko, directrice d’un hôtel assis dans un hall éclairé par des bougies vacillantes mercredi soir lorsque le courant a disparu. « Mais je ne suis pas inquiet. Pas du tout. Nous chargeons toutes nos banques d’alimentation et nos téléphones. Nous nous préparons toujours.

Jeffrey Gettleman contribué de Mykolaïv.