ALLENDALE, Michigan. – L’équipe de football de Michigan Tech n’a pas été en mesure de répondre à la lourde tâche des Lakers n°3 de Grand Valley State, s’inclinant 44-13 au Lubbers Stadium samedi après-midi.

Michigan Tech (4-4, 1-4 GLIAC) a eu du mal à trouver le jeu de course tandis que Grand Valley State (7-1, 4-0 GLIAC) a parcouru 264 verges avec cinq touchés au sol ce jour-là, mené par le quart-arrière Cade Peterson. qui a réussi trois touchés au sol en 14 courses.

“Grand Valley State est vraiment bon et je leur donne beaucoup de crédit, ils sont bien entraînés et ont profité de certaines choses”, a déclaré l’entraîneur-chef Dan Mettlach. “J’avais l’impression que c’était encore un match – même au début du 4ème quart-temps, je n’ai pas l’impression que c’est hors de contrôle, mais même s’il est difficile pour la défense d’obtenir des arrêts, l’offensive doit marquer des points pour battre cette équipe et nous ne pouvions tout simplement pas le faire aujourd’hui. »

La défense des Lakers, qui occupe la deuxième place nationale pour le nombre de sacs par match, a effectué huit sacs ce jour-là, dont un était un ballon échappé.

Malgré l’affaire déséquilibrée, la défense des Huskies a décroché deux interceptions provenant de Michael Bates Jr. Sa première saisie a arrêté l’offensive des Lakers pour la première fois de la journée, avec Samuel Kinne pressé par le quart-arrière. Son deuxième est survenu à 11 minutes de la fin du troisième quart-temps dans la zone des buts.

Drew Wyble est allé 2-en-2 aux buts sur le terrain, se convertissant lors de sa première tentative sur 36 verges à 13:39 du deuxième quart pour porter le score à 14-3. Son autre travail était également de 36 verges avec 2:06 à jouer au troisième quart.

Entre les buts sur le terrain, le quart-arrière Alex Fries a trouvé Nic Nora pour son premier touché en carrière sur une passe de 10 verges juste avant la mi-temps pour porter le score à 21-10.

Des pénalités cruciales au troisième quart ont forcé les Lakers à tenter leur premier panier de la journée, voyant Josh Horball se connecter sur une tentative de 49 verges avec 5:56 à jouer au troisième quart.

Malheureusement, les Huskies ont enchaîné avec une interception intempestive lors du premier jeu de l’entraînement, qui a abouti à un touché de 21 verges d’Avery Moore un peu plus d’une minute plus tard pour porter le score à 31-10 avant que le deuxième panier de Wyble ne conclue le troisième. score du quart.

Peterson a enregistré deux de ses trois touchés au sol au quatrième quart pour remporter la victoire dans les dernières minutes du match, affichant le score final de 44-13.

Les Lakers ont été pénalisés 14 fois pour 133 yards, tandis que les Huskies ont bien joué avec seulement trois pénalités pour 15 yards.

Nora et Darius Willis ont réussi cinq réceptions pour mener l’offensive des Black & Gold. Nora a récolté 54 verges sur ses cinq réceptions avec son premier touché en tant que Husky. Fries a orchestré l’offensive, lançant sur 165 verges malgré avoir été limogé six fois.

William Marano a connu une journée difficile contre l’une des meilleures défenses du pays, réalisant neuf courses avec une longueur de 12 verges.

Marc Sippel (12 plaqués au total) et Kinne (11 plaqués au total) ont terminé avec des plaqués à deux chiffres pour mener l’équipe. Kinne a également réussi un plaquage en solo pour perte tout en étant assisté sur deux plaqués pour perte, totalisant 7 verges.

Josh Cribben a également réussi un sack en solo, tandis que Bates Jr. a réussi une rupture de passe pour accompagner ses deux interceptions. Hunter Buechel a terminé avec quatre plaqués et a bloqué le point supplémentaire lors du touché final du GVSU.

Suivant

Les Huskies rentrent chez eux pour les deux derniers matchs de la saison régulière. La semaine prochaine, Michigan Tech accueillera l’ennemi du NSIC, Minot State, samedi 4 novembre, prévu pour un coup d’envoi à 13 heures.