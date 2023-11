Tech Football tombe au n ° 9 Ferris State, 35-21

Lire la vidéo







HOUGHTON, Michigan. – L’équipe de football de Michigan Tech s’est battue durement contre Ferris State, numéro 9 au niveau national, avant de finalement s’incliner 35-21 au Kearly Stadium samedi après-midi.

Les Huskies tombent à 4-3 au total avec un classement de conférence de 1-3, tandis que les Bulldogs passent à 5-2 au total et 3-1 dans la boucle.

“J’aime la façon dont nos gars se sont battus. Je pensais que nous avions joué fort dès le premier coup d’envoi et les gars croyaient que nous avions une chance d’être dans le match”, a déclaré l’entraîneur-chef Dan Mettlach. “Ferris State est chargé, incroyablement talentueux et a fait suffisamment de jeux quand ils devaient obtenir des scores. Je donne beaucoup de crédit à nos gars d’être menés 21-7 à la mi-temps, d’être sortis et d’obtenir le score pour répondre, mais nous n’avons pas pu. obtenir un chiffre d’affaires opportun ou un gros jeu au quatrième quart-temps.

Le quart-arrière Alex Fries a réalisé un sommet en carrière de 306 verges dans les airs sur 23 sur 40, les Huskies totalisant 396 verges par rapport aux 372 verges des Bulldogs.

De même, les Bulldogs, classés n ° 9, ont également obtenu des efforts essentiels de la part de leurs quarts alors que Carson Gulker contrôlait l’offensive avec 120 verges et cinq touchés à compléter, avec sept sur neuf pour 80 verges par la passe.

Gulker a marqué lors du premier entraînement de FSU, couronnant un entraînement de 78 verges avec une course de 12 verges, en prenant seulement 2:31 de retard.

Les Bulldogs marqueraient à nouveau après un botté de dégagement bloqué menant à un terrain court au deuxième quart, avec Gulker se précipitant sur 15 verges lors du premier jeu de l’entraînement pour en faire un match de deux touchés à 13:33 du deuxième quart.

Les Huskies figureraient au tableau d’affichage lors de la possession suivante avec une réception de 62 verges tout au long de sa carrière par Nic Nora, plaçant le Black & Gold sur la ligne de 20 verges du Bulldog, Drew Collins s’appuyant sur un gardien du quart-arrière prenant 20 verges pour son premier touché en carrière.

Cependant, Michigan Tech n’avait pas de réponse pour Gulker, qui a répondu avec un score de 83 verges deux possessions plus tard pour marquer son troisième touché de la journée avec 5:23 à jouer en première mi-temps.

Fries mènerait les Huskies sur le terrain pour un entraînement de 11 jeux et 75 verges couronné par une course de neuf verges, par Fries pour réduire le score à 21-14.

Cependant, le jeu de course des Bulldogs continuerait de grignoter le temps, ce qui entraînerait un autre touché de Gulker pour en faire à nouveau un concours de deux touchés.

Une fois de plus, Fries a répondu à l’appel, trouvant Ethan Champney pour un touché de 43 verges pour ramener le score à un touché avec 2:31 à jouer au troisième quart.

Les Bulldogs ont ouvert le quatrième quart-temps avec six courses de quart-arrière dans l’entraînement de Gulker avant de finalement entrer dans la zone des buts pour couronner son cinquième touché de la journée.

Un effort de la dernière chance pour l’offensive des Huskies a été stoppé après une interception intempestive à moins d’une minute de la fin du temps réglementaire, fermant la porte à un retour.

Pour la deuxième année consécutive, le receveur Brandon Michalak a enregistré un sommet de la saison contre les Bulldogs, enregistrant quatre réceptions pour 62 verges.

Darius Willis a mené les Huskies avec cinq réceptions pour 81 verges tandis que Champney a totalisé 77 verges sur deux réceptions pour aller avec un touché. Nora a également enregistré un sommet en carrière de 69 verges sur deux réceptions.

Fries, avec sa passe de 326 verges, un sommet en carrière, a parcouru 40 verges en neuf courses et un touché.

Marc Sippel et Owen Watson ont réussi neuf plaqués au total pour ouvrir la voie défensivement à Michigan Tech. Au total, les Huskies ont réussi huit plaqués pour des pertes, totalisant 39 verges.

Les Huskies reprennent la route en direction d’Allendale, dans le Michigan, pour un match contre l’État de Grand Valley, classé n ° 2 au niveau national, prévu pour un coup d’envoi à 15 heures.