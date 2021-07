Tech Exec investit dans une start-up d’information numérique lancée par des journalistes chevronnés

Une start-up d’information numérique lancée par des journalistes chevronnés a reçu un investissement d’un cadre supérieur de la technologie.

La start-up, dont le lancement est prévu à l’automne, est dirigée en partie par Mark Bauman, cadre de longue date de National Geographic. L’entreprise a reçu un financement de l’entrepreneur technologique Brian Edelman, qui dirige RAIN, une entreprise spécialisée dans l’aide aux entreprises pour développer des logiciels de technologie vocale.

RAIN répertorie sur son site Web les sociétés technologiques avec lesquelles il a travaillé dans le passé, telles qu’Amazon, Google et Microsoft.

Bauman a déclaré vendredi à CNBC dans une interview qu’Edelman faisait partie d’un cycle de financement de série A d’une valeur de plus de 10 millions de dollars. L’autre investisseur de la société est International Media Investments, un fonds basé aux Émirats arabes unis avec un portefeuille qui comprend d’autres entreprises médiatiques, notamment The National, Euronews et Sky News Arabia.

La page LinkedIn d’Edelman indique qu’il est PDG et partenaire fondateur de RAIN. Le site Web de sa société indique qu’elle a des bureaux à New York, dans l’Utah et dans l’État de Washington. Bauman a déclaré à CNBC qu’Edelman lui-même avait des investissements dans le monde entier, en mettant l’accent sur la technologie et les nouveaux médias. Bauman a également noté qu’Edelman a effectué des travaux au Moyen-Orient.

L’investissement d’Edelman dans l’entreprise donne un aperçu de la façon dont certains dirigeants voient la valeur des entreprises d’information numérique qui ont connu une croissance au cours de l’année écoulée.

Au début de la pandémie de coronavirus, CNBC digital a enregistré un record de 115 millions de visiteurs uniques rien qu’en mars 2020. Le New York Times signalé en avril dernier, le trafic sur son site d’actualités a augmenté de plus de 50 %, tout comme celui du Washington Post. L’Arabie saoudite finance un site d’information numérique qui n’a pas encore été annoncé.

Bauman a renvoyé toutes les autres questions concernant l’investissement d’Edelman à l’entrepreneur en technologie. Un e-mail à RAIN n’a pas été retourné.

Axes première a signalé que la nouvelle entreprise et International Media Investments faisaient partie de la récente ronde de financement, mais n’avaient pas les détails sur l’investissement d’Edelman.

Bauman a confirmé à CNBC qu’il serait le président-directeur général du média qui n’a pas encore été officiellement nommé et que Laura McGann, qui a travaillé chez Politico et Vox.com, prendra la tête de l’éditorial. Ils rendront compte aux membres du conseil d’administration Madhulika Sikka, David Ensor, Chris Isham, John Defterios et Alberto Fernandez. Tous les membres du conseil d’administration ont une vaste expérience de l’actualité et de la politique.

Les offres d’emploi pour l’entreprise d’information numérique qui sera bientôt lancée donnent un aperçu des sujets que les lecteurs verront sur le site.

Par exemple, l’entreprise recrute un journaliste pour couvrir la Chine, dans le but « d’identifier les angles et les problèmes les plus importants et les plus intéressants, allant du commerce à l’ambition territoriale ; du changement climatique à l’initiative « la Ceinture et la Route » ; et les nombreuses facettes de la relation américano-chinoise », selon l’offre d’emploi.

Un journaliste couvrant la politique et le gouvernement « sera chargé de couvrir comment les lacunes existantes dans le système politique américain et les nouvelles attaques contre celui-ci constituent une menace profonde pour l’avenir d’un gouvernement représentatif et réactif aux États-Unis ».

Ils ont également un travail pour un journaliste de désinformation qui « couvrira la montée de la désinformation, l’un des phénomènes les plus influents qui animent notre discours public et façonnent nos vies ».