LES APPARTEMENTS – Derrière un jeu au sol solide de Dontae Smith et Jamal Haynes et le passage de Roi HaynesGeorgia Tech a effacé un déficit de 11 points avec 21 points au quatrième quart et en a éliminé 17ème-classé Caroline du Nord, 46-42, samedi soir au stade Bobby Dodd du Hyundai Field.

Tech a marqué le touché gagnant avec 4:28 à jouer lorsque Brett Seither a capté une passe de 5 verges de King, couronnant un entraînement de 79 verges qui a commencé lorsque les Tar Heels ont raté un panier.

En remportant son troisième match consécutif dans la série contre la Caroline du Nord, Tech a égalisé son record de 4-4 au total et s’est amélioré à 3-2 dans l’ACC. Il s’agissait de la quatrième victoire de Tech contre une équipe du top 25 de l’ACC sous la direction de l’entraîneur-chef. Clé Brent. Les Tar Heels ont perdu pour la deuxième semaine consécutive et sont tombés à 6-2 au total, 3-2 dans l’ACC.

Tech a accumulé 635 verges au total dans le match, le record jamais enregistré contre un ennemi de l’ACC, et une moyenne de 7,3 verges par course pour 348 verges au sol. Au cours de la quatrième période, les Jackets ont récolté 246 verges au sol, alimentant trois frappes marquantes pour dépasser les Tar Heels.

Mené 35-24, Tech a amorcé son retour lorsque Haynes a couronné une marche de 88 verges avec un touché de 4 verges à 12 :02. Roi connecté avec Malik Rutherford sur un écran intérieur pour la conversion en deux points, ramenant les Jackets à 35-31.

La Caroline du Nord a répondu avec un long retour de coup d’envoi pour mettre en place un rapide entraînement en deux jeux pour un touché, marquant sur une passe de 35 verges de Drake Maye à Doc Chapman et prolongeant son avance à 42-32. Mais il n’a fallu que 33 secondes à Tech pour marquer ensuite, Smith parcourant 70 mètres au milieu pour un touché pour ramener les Jackets à 42-39 avec 10:40 à jouer.

La fortune a brillé sur les Jackets à deux reprises par la suite. Maye a conduit la Caroline du Nord sur le terrain avec deux longs gains de passes, mais les Tar Heels ont calé au Tech 21 et le panier de 39 verges de Noah Burnett a raté vers la gauche. Tech a ensuite parcouru 79 verges en six jeux et a marqué le touché du feu vert sur la passe King-to-Seither avec 4:28 à jouer.

Maye a mené les Tar Heels rapidement sur le terrain une fois de plus, mais les Jackets ont réalisé leur plus gros jeu défensif de la soirée pour étouffer l’entraînement. Maye a complété une frappe de 36 verges vers Tez Walker, mais Tech’s Ahmari Harvey a lancé le ballon lors du plaquage, et KJ Wallace récupéré pour les Jackets sur leur ligne de 24 verges.

Tech a réussi à drainer les dernières 2 min 54 s du chronomètre, obtenant deux premiers essais tandis que la Caroline du Nord brûlait ses temps morts.

Smith a terminé le match avec 178 verges en 22 courses pour les Yellow Jackets, tandis que King a couru 90 verges en huit courses et Haynes a récolté 80 verges en 14 tentatives. King a été efficace dans les airs, complétant 23 des 30 passes pour 287 verges et quatre touchés.

Maye a réussi 17 sur 25 dans les airs pour 310 verges et deux scores, tandis qu’Omarion Hampton a gagné 153 verges en 29 courses et deux touchés. Les Tar Heels ont totalisé 577 verges en attaque.

Tech se rend en Virginie pour son prochain match, un coup d’envoi à 14 heures le samedi 4 novembre à Charlottesville. La Caroline du Nord rentre chez elle pour un match hors conférence contre Campbell samedi prochain.