NASHVILLE, Tennessee – Le tennis masculin de Georgia Tech conclut la première journée du Black & Gold Invitational avec plusieurs victoires. Les Yellow Jackets ont remporté deux victoires en double et cinq victoires en simple.

En double, étudiant en deuxième année Robert Bauer (Suwanee, Géorgie) et Junior Rohan Sachdev (Cary, Caroline du Nord.) a remporté une victoire de 8-7 (2) sur Juan de Vanderbilt Lopez/Alexandre Hillhouse. Les s ont également été victorieux en doubleophomore Elias Chokry (Marietta, Géorgie) et étudiant de première année Owen DeMuth (Bloomfield, Michigan) battant Callum de Vanderbilt Rendle/Oscar Jensen 8-5.

Une foule de Yellow Jackets ont remporté des victoires en simple aujourd’hui, notamment étudiant de première année Richard Biagiotti (Lunderskov, Danemark),junior Gabriele Brancatelli (Florence, Italie), DeMuth, Bauer et Shokry.

Trois Yellow Jackets ont remporté des victoires en deux sets ; Brancatelli (6-3,6-4), Biagiotti (6-4,6-3) et Bauer (6-4,6-1). Après un premier set réussi, gagnant au tie-break 7-5, DeMuth a assuré une victoire sur Oscar Jensen de Vanderbilt en dominant le deuxième set 6-2. La victoire de Shokry sur Callum Rendle de Vanderbilt a été un match d’enfer, après avoir perdu le premier set 6-7 (0) au tie-break, le deuxième a également été déterminé dans un tie-break 7-5 où Shokry a eu du succès et il a continué à assurer la victoire. dans le troisième set 6-3.

Georgia Tech sera de retour en action demain à 10h30

Simples et doubles – Résultats du premier jour :

Simple

Gabriele Brancatelli (Georgia Tech) contre Joubert Klopper (Vandy) 6-3, 6-4

Richard Biagiotti (Géorgie Tech) contre Michael Ross (Vandy) 6-4, 6-3

Juan López (Vandy) contre Krish Arora (Georgia Tech) 3-6, 6-1, 7-5

Ian Cruz (BU) contre Rohan Sachdev (Georgia Tech) 3-6, 7-6 (3), 6-1

Elias Shokry (Georgia Tech) contre Callum Rendle (Vandy) 6-7 (0), 7-5, 6-3

Robert Bauer (Géorgie Tech) contre Paul Wang (Vandy) 6-4, 6-1

Owen DeMuth (Géorgie Tech) contre Oscar Jensen (Vandy) 7-5, 6-2

Double

Klopper/Ross (Vandy) contre Brancatelli/Biagiotti (Georgia Tech) 8-6

Sachdev/Bauer (Géorgie Tech) contre Lopez/Hillhouse (Vandy) 8-7 (2)

Shokry/DeMuth (Géorgie Tech) contre Rendle/Jensen (Vandy) 8-5

Fonds Alexander-Tharpe

Le Fonds Alexander-Tharpe est la branche de collecte de fonds de Georgia Tech Athletics, fournissant des bourses d’études, des opérations et des installations aux plus de 400 étudiants-athlètes de Georgia Tech. Participez au développement des champions de tous les jours de Georgia Tech et aidez les Yellow Jackets à concourir pour des championnats aux plus hauts niveaux d’athlétisme universitaire en soutenant le Fonds annuel de bourses d’études sportives, qui offre directement des bourses aux étudiants-athlètes de Georgia Tech. Pour en savoir plus sur le soutien aux Vestes Jaunes, visitez atfund.org.

Pour les dernières informations sur les Georgia Tech Yellow Jackets, suivez-nous sur Instagram (@GT_MTEN)Twitter (@GT_MTEN)Facebook (Tennis pour hommes Georgia Tech) ou visitez-nous à www.ramblinwreck.com.